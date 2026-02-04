ETV Bharat / state

தவெக தலைவர் விஜய் எஞ்சினை தயார்படுத்தவே இல்லை - ஆர்.எஸ்.பாரதி விமர்சனம்

2019ஆம் ஆண்டில் இருந்து இதுவரை துணை சபாநாயகருக்கு தேர்தல் நடத்தப்படவில்லை, அதனால் பாஜக ஆட்சியில் ஜனநாயகம் இல்லை என ஆர்.எஸ்.பாரதி கூறியுள்ளார்.

திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி
திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: தவெக தலைவர் விஜய் இன்னும் தனது எஞ்சினை தயார்படுத்தவே இல்லை என திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, சென்னை கிழக்கு மாவட்ட திமுக சார்பில் கடந்த ஒரு ஆண்டாக ’மக்கள் முதலமைச்சரின் மனிதநேய விழா’ கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 20ஆம் தேதி தொடங்கிய ’அன்னம் தரும் அமுதக் கரங்கள்’ நிகழ்ச்சி இன்று 350வது நாளை எட்டி உள்ளது.

அந்த வகையில் பாரிமுனை பிரகாசம் சாலை மற்றும் அண்ணா சாலை எல்லீஸ் சாலையில் 350வது நாளாக நடைபெற்ற அன்னம் தரும் அமுதக் கரங்கள் நிகழ்ச்சியில் திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி மற்றும் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு ஆகியோர் கலந்து கொண்டு பொதுமக்களுக்கு காலை உணவு வழங்கினர்.

முன்னதாக பாரிமுனை பிரகாசம் சாலையில் மலர்களால் அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டு இருந்த பெரியார், அண்ணா, கலைஞர் ஆகியோர் திருவுருவப்படத்திற்கு அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி மற்றும் அமைச்சர் சேகர்பாபு ஆகியோர் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தியதோடு, 350வது நாள் அமுத கரங்கள் நிகழ்ச்சியின் வெற்றியை கேக் வெட்டி கொண்டாடினர்.

பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி, “அமைச்சர் சேகர் பாபு ஏற்பாட்டில் முதலமைச்சர் பிறந்தநாளை ஒட்டி தொடங்கப்பட்ட அன்னம் தரும் அமுத கரங்கள் திட்டம் மூலம் ஏழை மக்களுக்கு கடந்த ஓராண்டாக வழங்கப்படுகிறது. நான்கு லட்சத்திற்கும் அதிகமானவர்கள் இத்திட்டம் மூலம் உணவு சாப்பிட்டுள்ளனர்” என்றார்.

ஆளும் கட்சி இன்னும் பேச்சுவார்த்தை கூட தொடங்கவில்லை என தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தரப்பில் கருத்து தெரிவிப்பது குறித்து கேள்விக்கு பதில் அளித்த ஆர்.எஸ்.பாரதி, “அவர்கள் அரசியல் வரலாறு புரியாதவர்கள், வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக மகத்தான வெற்றி பெறும், அண்ணா, கலைஞர் வழியில் திமுகவின் தேர்தல் பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. திமுக தேர்தல் குழுவின் அடிப்படையில் தான் ஒப்பந்தம் ஏற்படும். எதிர்க்கட்சிகள் அவசர கோலத்தில் தங்களுடைய பணிகளை செய்கின்றனர். ’Slow and steady wins the race’ என்பது போல் நாங்கள் செயல்படுவோம்” என கூறினார்.

நாடாளுமன்றத்தில் எம்பிக்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டது குறித்த கேள்விக்கு, ”பாஜக ஆட்சியில் ஜனநாயகம் என்பதே கிடையாது. 2019ஆம் ஆண்டில் இருந்து இதுவரை துணை சபாநாயகருக்கு தேர்தல் நடத்தப்படவில்லை, அதனால் பாஜக ஜனநாயகம் இல்லாத ஆட்சி நடத்துகிறது” என தெரிவித்தார். தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் டபுள் இன்ஜின், டப்பா இன்ஜின் குறித்து பேசியது பற்றிய கேள்விக்கு, “எல்லாவற்றையும் அசெம்பிள் செய்தால் தான் முழு இன்ஜின், இன்னும் அவர்கள் எஞ்சினை தயார்படுத்தவே இல்லை” என்று கூறினார்.

