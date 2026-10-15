மின்சாரம் வாங்குவதில் முறைகேடு; முதலமைச்சருக்கு எத்தனை கோடி சென்றுள்ளது? - ஆர்.எஸ்.பாரதி கேள்வி
தவெக அரசின் சாயம், ஐந்தே மாதத்தில் வெளுத்து போய்விட்டது. இதே நிலைமைக்கு சென்றால் தமிழ்நாடு திவால் ஆகிவிடும் என்று ஆர்.எஸ்.பாரதி
Published : October 15, 2026 at 6:22 PM IST
சென்னை: ஒரு யூனிட் 20 ரூபாய்க்கு வாங்கிய மின்சாரத்தை 35 ரூபாய்க்கு வாங்குவதில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சருக்கு எத்தனை கோடி ரூபாய் சென்றுள்ளது என திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.
எல் நினோ மழையின் தீவிர அபாயங்களை அலட்சிப்படுத்தி, மாநகராட்சி பிரதிநிதிகளின் மக்கள் நலப் பணிகளை தவெக அரசு முடக்குவதாக கூறி, சென்னை சைதாப்பேட்டை கலைஞர் பொன்விழா வளைவு அருகில், திமுக சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி பேசுகையில், "இங்கு ஆட்சி செய்பவர்களுக்கு மக்களைப் பற்றி ஒன்றும் தெரியாது. நாம் சாகும்வரை இங்குதான் இருப்போம். ஆனால் இங்கு வந்து ஆட்சி நடத்தி விட்டு, ஆந்திராவிற்கு ஓடும் கூட்டம் தான் தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி நடத்திக் கொண்டிருக்கிறது.
முந்தைய திமுக ஆட்சியில் முக்கிய திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டதால் மழையில் சென்னை காப்பாற்றப்பட்டது. மழை வெள்ளம் வந்தபோது மக்களை பாதுகாத்த இயக்கம் திமுக.
சென்னை மக்கள் எதனையும் சொல்ல முடியாமல் வேதனையில் உள்ளனர்.
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முந்தைய திமுக ஆட்சியில் போடப்பட்ட அனைத்து டெண்டர்களும் ரத்து செய்யப்பட்டு விட்டன. தற்பொழுது புது டெண்டர் போட்டு மொத்தத்தையும் அபகரிக்க வேண்டும் என்று சதி செய்கின்றனர்.
திமுக ஆட்சியில் போடப்பட்ட டெண்டரை ரத்து செய்யாமல் இருந்திருந்தால், சென்னையில் மின்தடை பிரச்சனை வந்திருக்காது. இந்த ஆட்சியில் பல்வேறு ஊழல்கள் நடைபெற்று வருகிறது. இதனால், சென்னை மாநகராட்சியை வெள்ளக்காடாக மாற்ற போகிறார்கள்.
இதற்கு முன்பு பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் என்று பாடினார்கள். தற்போது 30 ரூபாய் உயர்த்தி உள்ளனர். தவெக அரசின் சாயம், ஐந்தே மாதத்தில் வெளுத்து போய்விட்டது. இதே நிலைமைக்கு சென்றால் தமிழ்நாடு திவால் ஆகிவிடும்.
மின் கட்டணம், 2,000 ரூபாய் வந்த இடத்தில் தற்பொழுது 20,000 ரூபாய் வருகிறது. திமுக எப்பொழுதும் மக்களை கைவிடாது. எப்போதும் களத்தில் நிற்பவர் திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின். திமுக கேட்கும் கேள்விக்கு முதலமைச்சரால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை. ஆந்திராவில் எங்கு பேரம் நடந்தது? எங்கு தங்கி இருந்தீர்கள்? யார் உங்களை (முதலமைச்சரை) சந்தித்தார்கள் என்ற விவரம் எங்களிடம் உள்ளது.
ஒரு யூனிட் 20 ரூபாய்க்கு வாங்கிய மின்சாரத்தை 35 ரூபாய்க்கு வாங்க வேண்டிய அவசியம் என்ன? மின்சாரம் கொள்முதலில் ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு ஊழல் நடைபெற்றுள்ளது. அதில், எத்தனை கோடி ரூபாய் முதலமைச்சருக்கு சென்றுள்ளது?
பாமாயில் ஒரு லிட்டருக்கு 18 ரூபாய் அதிகமாகி விட்டது. அதன் மூலமாக 600 கோடி ரூபாய் ஊழல் நடைபெற்றது. இப்படி பல்வேறு ஊழல்கள் நடைபெற்றுள்ளன. மின்தடையின் காரணமாக சென்னையில் கொசுக்கடி அதிகமானதால் டெங்கு காய்ச்சல் அதிகரித்துள்ளது.. இதற்கு முதலமைச்சர்தான் பொறுப்பு" என்று தெரிவித்தார்.
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இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில், முன்னாள் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் சிற்றரசு, சென்னை மாநகராட்சி துணை மேயர் மகேஷ் குமார், துணை அமைப்பு செயலாளர் தாயகம் கவி, முன்னாள் அமைச்சர் பெஞ்சமின், முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், பகுதி கழக செயலாளர்கள், வட்டக் கழக செயலாளர்கள், மாமன்ற உறுப்பினர்கள், உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.