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அடுத்த சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் முதலமைச்சர் டான்ஸ் ஆடுவார் என எதிர்பார்க்கலாம் - உதயநிதி ஸ்டாலின் கிண்டல்

இந்த ஆட்சியில் ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடும் சட்டம் ஒழுங்கு மற்றும் மின்சாரத்தை தேடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார்.

திமுக மத்திய மாவட்ட அயலக அணி தலைவர் முத்தமிழ் இல்ல திருமண விழாவில் கலந்து கொண்ட எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி
திமுக மத்திய மாவட்ட அயலக அணி தலைவர் முத்தமிழ் இல்ல திருமண விழாவில் கலந்து கொண்ட எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 28, 2026 at 3:32 PM IST

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தஞ்சாவூர்: ஆட்சியின் தவறுகளை, சறுக்கல்களை தட்டி கேட்கும் இளைஞர்களை இந்த அரசு கைது செய்கிறது. இது போன்ற அடக்குமுறைகளை எதிர்கொள்ள நிறைய வழக்கறிஞர்கள் தேவை என்று சட்டமன்ற எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி கூறியுள்ளார்.

தஞ்சை மாவட்டம், ஒரத்தநாட்டில் இன்று நடைபெற்ற திமுக மத்திய மாவட்ட அயலக அணி தலைவர் முத்தமிழ் இல்ல திருமண விழாவில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கலந்துக் கொண்டார்.

நிகழ்ச்சியைத் தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அவர் பேசுகையில், "திமுக-விற்கு அதிக வழக்கறிஞர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள். இந்த ஆட்சியின் தவறுகளை, சறுக்கல்களை இளைஞர்கள் பலர் தட்டிக் கேட்க ஆரம்பித்து உள்ளனர். அப்படி தட்டிக் கேட்கும் இளைஞர்களை இந்த அரசு கைது செய்கிறது. இது போன்ற அடக்குமுறைகளை எதிர்கொள்ள நிறைய வழக்கறிஞர்கள் தேவை.

திருமண விழாவில் கலந்துக் கொண்டு எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி பேசியபோது
திருமண விழாவில் கலந்துக் கொண்டு எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி பேசியபோது (ETV Bharat Tamil Nadu)

தூய சக்தி என்று சொன்னவர்கள், ஆட்சிக்கு வந்ததும் குதிரை பேரம் நடத்தி வருகின்றனர். முதலில் சோஃபா செல்லும், பின்னர் முதலமைச்சர் செல்வார். முதலமைச்சர் சென்ற பின்னால் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் ராஜினாமா கடிதத்துடன் செல்வார்கள். இன்றைக்கு இந்த காட்சி தான் தமிழ்நாட்டில் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வருகிறது.

தமிழ்நாட்டில் மின்வெட்டு அதிகரித்துள்ளது. குறிப்பாக, ஒரத்தநாடு பகுதியில் பல கிராமங்களில் மின்வெட்டு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் விவசாயிகள் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டு உள்ளனர். மேலும், விவசாயிகளின் போராட்டத்தை இந்த அரசு கொச்சைப்படுத்துகிறது. சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைவு ஏற்பட்டுள்ளது.

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அத்துடன், சட்டமன்றத்தை சினிமா தியேட்டரா அல்லது படப்பிடிப்பு தளமா என கேட்கும் அளவுக்கு அதன் தரத்தையே ஆளும் கட்சியினர் குறைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த ஆட்சியில் ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடும் சட்டம் ஒழுங்கு மற்றும் மின்சாரத்தை தேடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அடுத்த சட்டமன்ற கூட்டத் தொடரில் முதலமைச்சர் டான்ஸ் ஆடுவார் என எதிர்பார்க்கலாம்" என்றார்.

முன்னதாக ஒரத்தநாடு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் வைத்திலிங்கம் பேசுகையில், "உதயசூரியனை மறைத்திருக்கும் மேகம் கூடிய சீக்கிரம் இறங்கும். மீண்டும் தமிழ்நாட்டில் உதயசூரியன் உதிக்கும்" என்று பேசினார்.

இந்த திருமண விழாவில் முன்னாள் அமைச்சர்கள் பழனி மாணிக்கம், கோவி.செழியன், அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

அண்மையில் நடைபெற்று முடிந்த தமிழக சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் முதலமைச்சர் விஜய் பேசியபபோது ஓர் குட்டிக் கதையை சொன்னார். அதில், 'எங்கே அப்பாவை காணோம்?' என்று ஒரு கதாபாத்திரம் சிறுவனாக வரும் மற்றொரு கதாபாத்திரத்திடம கேட்பதாக சொன்னார். இதன் மூலம் விஜய், தேர்தலில் தோல்வியுற்ற திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை மறைமுகமாக கேலி பேசுகிறார் எனக் கூறி பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும் கண்டனம் தெரிவித்தனர்.

அத்துடன், சட்டமன்றத்தில் ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீது முதலமைச்சர் விஜய் உரையாற்றியபோது, சபாநாயகரின் முன் அவர் செய்து காட்டிய ஒரு சைகைக்கு பல்வேறு தரப்பிலும் கணடன குரல்கள் எழுந்தன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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அரசை விமர்சித்த உதயநிதி ஸ்டாலின்
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