மு.க.ஸ்டாலினுக்கு உடல்நலக் குறைவு - இன்று நடைபெறவிருந்த தி.மு.க முப்பெரும் விழா ஒத்திவைப்பு
அண்ணா சிலைக்கு மரியாதை செலுத்தும் நிகழ்ச்சியிலும் தி.மு.க தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் கலந்துகொள்ளவில்லை.
Published : September 15, 2026 at 11:51 AM IST
சென்னை: தி.மு.க தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் உடல்நலக் குறைவு காரணமாக இன்று நடைபெறவிருந்த கட்சியின் முப்பெரும் விழா ஒத்திவைக்கப்படுவதாக துரைமுருகன் அறிவித்துள்ளார்.
முன்னாள் முதலமைச்சர் பேரறிஞர் அண்ணாவின் பிறந்த நாளான இன்று (செப்.15) தி.மு.க சார்பில் அண்ணாவின் திருவுருவச்சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்துதல், கட்சியின் சார்பாக நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்குதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் தமிழ்நாடு முழுவதும் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
இதன் ஒரு பகுதியாக, சென்னை வள்ளுவர் கோட்டத்தில் உள்ள அண்ணாவின் சிலை மற்றும் அண்ணா அறிவாலயத்தில் உள்ள அண்ணாவின் சிலைக்கு திமுக தலைவர் மு.க ஸ்டாலின் மாலையிட்டு மரியாதை செய்வது வழக்கம். ஆனால், இன்றைய தினம் அவர் கலந்து கொள்ளாமல் எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மட்டுமே வள்ளுவர் கோட்டத்தில் உள்ள அண்ணாவின் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.
மேலும், அண்ணா அறிவாலயத்தில் இருக்கும் அண்ணாவின் சிலைக்கு தி.மு.க பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன் மரியாதை செலுத்தினார்.
அதனைத்தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய தி.மு.க பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன், ”தி.மு.க தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினுக்கு வைரஸ் காய்ச்சல் ஏற்பட்டுள்ளதால், அண்ணாவின் சிலைக்கு மரியாதை செலுத்தும் நிகழ்ச்சிக்கு அவரால் வர முடியவில்லை” என்றார்.
மேலும், ”இதன் காரணமாக இன்று மாலை அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடைபெற இருந்த தி.மு.க முப்பெரும் விழா ஒத்திவைக்கப்படுகிறது. இதற்கான மாற்று தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும்” என அவர் தெரிவித்தார்.
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தி.மு.க சார்பில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் மாதத்தில் முப்பெரும் விழா கொண்டாடப்படுவது வழக்கமாகும். அண்ணாவின் பிறந்தநாள், பெரியாரின் பிறந்தநாள் மற்றும் தி.மு.க தொடங்கப்பட்ட நாள் ஆகியவற்றை இணைத்து முப்பெரும் விழாவாக திமுக ஆண்டுதோறும் கொண்டாடடி வருகிறது.
அந்த வகையில், இந்த ஆண்டு இன்று மாலை அண்ணா அறிவாலயத்தில், தி.மு.க முப்பெரும் விழா நடத்த திட்டமிடப்பட்டது. இதில் தி.மு.க தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க. ஸ்டாலின் கலந்துக்கொண்டு, கட்சியில் சிறப்பாக செயலாற்றிய மூத்த முன்னோடிகளுக்கு விருதுகளை வழங்கி சிறப்புரை ஆற்றுவார். இந்த முப்பெரும் விழாவுக்கு தி.மு.க-வின் பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன் தலைமை தாங்குவதாக இருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.