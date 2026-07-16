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நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர்; லண்டனில் இருந்தபடி திமுக எம்.பி.க்களுடன் ஸ்டாலின் ஆலோசனை

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு, நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு உள்ளிட்ட விவகாரங்களை நாடாளுமன்றத்தில் எழுப்ப எதிர்க்கட்சிகள் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் காணொளி வாயிலாக ஆலோசனை
திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் காணொளி வாயிலாக ஆலோசனை (X/@mkstalin)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 16, 2026 at 8:20 PM IST

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சென்னை: மேகதாது அணை கட்டும் முயற்சிக்கு எதிராக திமுக எம்பிக்கள் குரலெழுப்புவார்கள் என்று திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

நாடாளுமன்ற மழைக்காலக் கூட்டத்தொடர் வரும் ஜூலை 20- ஆம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 13- ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளதாக நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜூ அறிவித்திருந்தார். இந்த கூட்டத்தொடரில், பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு, நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு உள்ளிட்ட விவகாரங்களை எழுப்ப எதிர்க்கட்சிகள் திட்டமிட்டுள்ளன.

அதேபோல், தொகுதி மறுவரையறை மசோதா, பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு மசோதா உள்ளிட்ட முக்கிய மசோதாக்களை நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் தாக்கல் செய்து நிறைவேற்ற மத்திய அரசு திட்டமிட்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்த நிலையில், கடந்த ஜூலை 04- ஆம் தேதி தனது பேரன் இன்பநிதியின் பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்பதற்காக திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் லண்டன் சென்றிருந்தார். தற்போது அங்கு அவர் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.

இந்த சூழலில், நாடாளுமன்ற மழைக்காலக் கூட்டத்தொடர் நடைபெறவுள்ளதை முன்னிட்டு திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுகவின் மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் பங்கேற்ற கூட்டம், காணொளி வாயிலாக இன்று (ஜூலை 16) நடைபெற்றது.

லண்டனில் இருந்து காணொளி வாயிலாகக் கலந்து கொண்ட திமுகவின் தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் மற்றும் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன் எம்பிக்கள் டி.ஆர்.பாலு, கனிமொழி, தமிழச்சி தங்கபாண்டியன், டி.எம்.செல்வகணபதி, கிரிராஜன், வில்சன், கணபதி ராஜ்குமார், ஆ.ராசா, எஸ்.ஆர்.சிவலிங்கம், திருச்சி சிவா, முரசொலி, அண்ணாதுரை, மலையரசன், ஜெகத்ரட்சகன், திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி உள்ளிட்டோருடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டனர்.

இதில் நாடாளுமன்ற மழைக்காலக் கூட்டத்தொடரில் திமுக எம்பிக்களின் செயல்பாடுகள் குறித்தும், எழுப்ப வேண்டிய விவகாரம் குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இதுகுறித்து திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில்."மேகதாது அணை கட்டும் முயற்சிகளுக்கு எதிராகவும், காவிரியில் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள நியாயமான உரிமையைக் காக்கவும் கழக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உரத்துக் குரலெழுப்புவார்கள்.

ஒன்றிய அரசு கொண்டு வரும் எந்தப் புதிய சட்டமாக இருந்தாலும் மாநில உரிமைகளையும் அரசியலமைப்புச் சட்டத்தினையும் பாதுகாத்திடும் வகையிலேயே திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் நிலைப்பாடு இருக்கும். தமிழ்நாட்டு மக்களின் மனசாட்சியாய் ஒவ்வொரு DMK MP-யும் செயல்படுவார்கள்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

திமுக கூட்டணியில் இருந்து காங்கிரஸ் வெளியேறிய பிறகு நடைபெறும் முதல் நாடாளுமன்றக் கூட்டத்தொடர் இது என்பதால் திமுகவின் நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அக்கட்சியினரிடையே ஏற்பட்டுள்ளது.

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TAGGED:

மேகதாது அணை
நாடாளுமன்ற மழைக்காலக் கூட்டத்தொடர்
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