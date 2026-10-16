கரப்பான்பூச்சி எஸ்.ஐ.ஆர் போராட்டத்திற்கு மத்தியில் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் நாளை திமுக எம்.பி-க்கள் கூட்டம்
எஸ்.ஐ.ஆர் நடவடிக்கைக்கு எதிராக பல்வேறு தரப்பில் இருந்து போராட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், திமுக எம்.பி-க்கள் கூட்டம் முக்கிய கவனம் பெற்றுள்ளது.
Published : October 16, 2026 at 1:49 PM IST
சென்னை: தி.மு.க தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் அக்கட்சிகளின் எம்.பி-க்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் சென்னையில் நாளை (அக்.17) நடைபெறும் என அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன் அறிவித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக தி.மு.க பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், ”சனிக்கிழமை காலை 11 மணிக்கு சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் உள்ள முரசொலி மாறன் வளாகக் கூட்ட அரங்கில் தி.மு.க தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் அக்கட்சியின் மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் பங்கேற்கும் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெறும்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
இதில் தி.மு.க-வை சேர்ந்த மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தவறாமல் பங்கேற்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிரத் திருத்தத்தில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றதாகக் குற்றம்சாட்டி, தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராகக் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் டெல்லியில் கடந்த சில வாரங்களாகப் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதன் தொடர்ச்சியாக போராட்டம் நடத்தும் இடங்களில் இருந்து ஜந்தர் மந்தர் நீக்கப்பட்டது.
கரப்பான் பூச்சி போராட்டம்
இந்த சூழலில், இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு டெல்லி ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில் தடையை மீறி நுழைந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதாகக் கூறி, அக்கட்சியின் நிர்வாகிகளான சௌரவ் தாஸ், அசுதோஷ் ரங்கா ஆகிய இருவரையும் போலீசார் கைது செய்தனர். பின்னர் இருவரும் திகார் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
கடந்த சில தினங்களாக டெல்லியில் போராடும் இளைஞர்களை டெல்லி காவல்துறையினர் கடுமையாக தாக்கி வருவதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளது. குறிப்பாக சாலையில் போராடும் இளைஞர்கள் உட்பட பத்திரிக்கையாளர்களும் கைது செய்யப்பட்டனர்.
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இதற்கு கடும் எதிர்ப்பை பதிவு செய்திருந்த தி.மு.க தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின், ஜனநாயக முறையில் அமைதியான முறையில் போராடுபவர்களை முரட்டுத்தனமாக தாக்குவதை பாஜக அரசு உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் என்றும், தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் கட்டாயம் பதவி விலக வேண்டும் என்றும் தெரிவித்திருந்தார்.
சட்டரீதியிலான உதவிகள்
மேலும், திகார் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி நிர்வாகிகளான சௌரவ் தாஸ், அசுதோஷ் ரங்கா ஆகிய இருவருக்கும் சட்டரீதியான உதவிகளை தி.மு.க செய்யும் என்றும் உறுதியும் அளித்திருந்தார்.
இந்தியா கூட்டணிக் கட்சிகள், ஆம் ஆத்மி கட்சி மற்றும் மாணவர் அமைப்புகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பினர் எஸ்.ஐ.ஆர். நடவடிக்கைக்கு எதிராகப் போராட்டங்களை முன்னெடுத்து வருகின்றனர். இந்தச் சூழலில் நடைபெறும் தி.மு.க எம்.பி-க்கள் கூட்டத்தில் எஸ்.ஐ.ஆர். விவகாரம் உள்ளிட்ட அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிரச்சினைகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்படுமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.