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பாலியல் வழக்குகளை விரைந்து முடிக்க உத்தரவிட வேண்டும் - குழந்தைகள் உரிமை பாதுகாப்பு ஆணையத்திற்கு வில்சன் எம்பி கடிதம்

அதிகரித்து வரும் குழந்தைகள் பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்களை தடுக்க தேசிய குழந்தைகள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் உடனடியாக தலையிட்டு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என திமுக எம்.பி வில்சன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

திமுக எம்.பி வில்சன்
திமுக எம்.பி வில்சன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 17, 2026 at 10:57 AM IST

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சென்னை: தமிழ்நாட்டில் அதிகரித்து வரும் குழந்தைகள் மீதான பாலியல் வன்கொடுமை வழக்குகளை விரைந்து விசாரித்து முடிக்க தமிழ்நாடு அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என தேசிய குழந்தைகள் உரிமை பாதுகாப்பு ஆணையத்துக்கு திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பி. வில்சன் கடிதம் மூலம் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பி.வில்சன், தேசிய குழந்தைகள் உரிமை பாதுகாப்பு ஆணையத்திற்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில், ”தமிழ்நாட்டில், சென்னை மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில், குழந்தைகள் மீதான பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவதால், தேசிய குழந்தைகள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் உடனடியாக தலையிட வேண்டும்.

பத்திரிகையில், கடந்த 24 மணி நேரத்தில், 12 குழந்தைகள் மற்றும் பெண்கள் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டதாக வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில், முக்கியமாக திருவள்ளூர் மாவட்டம், கும்மிடிப்பூண்டியில் 3 வயது சிறுமி கொடூரமாக பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார்.

திமுக எம்.பி வில்சன் கடிதம்
திமுக எம்.பி வில்சன் கடிதம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், ஆவடி, தாம்பரம், மணிமங்கலம், காட்டுப்பாக்கம், மயிலாப்பூர், பெரம்பூர் மற்றும் அம்பத்தூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் 7 சிறுமிகள் பாலியல்ரீதியாக துன்புறுத்தப்பட்டுள்ளனர். கடந்த 15 நாட்களில் தமிழ்நாட்டில் 25-க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள் நடைபெற்றுள்ளன. இது, குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு மோசமன நிலையில், இருப்பதை பிரதிபலிக்கிறது.

குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அமைப்பில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களால், சிறார் நீதி சட்டம், பாலியல் குற்றங்களில் இருந்து குழந்தைகளை பாதுகாக்கும் (POCSO) சட்டம், குழந்தை திருமணத் தடைச் சட்டம், இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்விக்கான உரிமைச் சட்டம் உள்ளிட்ட குழந்தை பாதுகாப்புச் சட்டங்கள் முழுமையாக செயல்படவில்லை.

திமுக எம்.பி வில்சன் கடிதம்
திமுக எம்.பி வில்சன் கடிதம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், குழந்தை மீட்பு உதவி எண் 1098-ல் ஈடுபட்டுள்ள பணியாளர்களுக்கு கடந்த 4 மாதங்களாக சம்பளம் வழங்கப்படவில்லை. மேலும் அவசர உதவி தேவைப்படும் குழந்தைகளின் பராமரிப்பு, பாதுகாப்பு, மறுவாழ்வு அளிக்கும் குழந்தைகள் நலக் குழுக்களின் உறுப்பினர்களுக்கு, கடந்த இரண்டு மாதங்களாக மதிப்பூதியம் வழங்கப்படாததால் குழந்தை பாதுகாப்பு அமைப்பு முழுமையாக செயல்படவில்லை.

அதிகரித்து வரும் குழந்தைகள் பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்களை தடுக்க தேசிய குழந்தைகள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் உடனடியாக தலையிட்டு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

ஆணையம் தாமதிக்கும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் குழந்தைகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும். குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு சட்டம் செயல்படாத நேரங்களில், தாமாகவே தலையிடும் அதிகாரம் தேசிய குழந்தைகள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையத்திற்கு உண்டு. அதனால், தமிழ்நாட்டில் குழந்தைகளுக்கு எதிராக நடைபெற்ற பாலியல் வன்கொடுமைகள் குறித்து தாமாக முன்வந்து ஆணையம் விசாரணையை தொடங்க வேண்டும்.

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சம்மந்தப்பட்ட குற்றவாளிகள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து உடனடியாக விசாரணை செய்யவும், போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு விரைவான நீதி கிடைக்கவும் உத்தரவிட வேண்டும். நீண்ட காலமாக குழந்தைகள் பதுகாப்பு இயக்குநரகத்தில் உள்ள காலி பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்பி, மேலும் இது போன்ற சம்பவங்கள் நடைபெறாமல் தடுக்க மாநில அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டும்” என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

DMK MP WILSON
குழந்தைகள் பாலியல் புகார்
தேசிய குழந்தைகள் ஆணையம்
எம்பி வில்சன்
DMK MP WILSON LETTER TO NCPCR

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