கிறிஸ்தவ தொண்டு நிறுவனங்களின் சொத்துக்களை பிடுங்க மத்திய அரசு திட்டம்; திமுக எம்பி குற்றச்சாட்டு

தொண்டு நிறுவனங்கள் நடத்தி வரும் பள்ளி, கல்லூரி, மருத்துவமனை என எதுவாக இருந்தாலும் உரிமம் இல்லை என கூறி அதனை அரசே எடுத்து கொள்ள முடியும்.

செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த திமுக எம்பி வில்சன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 4, 2026 at 9:44 PM IST

சென்னை: கிறிஸ்தவ தொண்டு நிறுவனங்களின் சொத்துக்களை பிடுங்கும் விதமாக மத்திய அரசு வெளிநாடு ஒழுங்குமுறை நிதி உதவி திருத்த சட்டத்தைக் கொண்டு வந்திருப்பதாக திமுக சட்ட ஆலோசகரும், வழக்கறிஞருமான வில்சன் எம்பி கூறியுள்ளார்.

சென்னை தேனாம்பேட்டை அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக சட்ட ஆலோசகரும், வழக்கறிஞருமான வில்சன் எம்.பி. செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "வெளிநாடு ஒழுங்குமுறை நிதி உதவி திருத்த சட்டம் (Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010) மசோதாவை மத்திய அரசு நாடாளுமன்றத்தில் அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது. இந்த சட்டத்தால் நாடே கொந்தளிப்பில் உள்ளது. உரிமம் பெறாமல் அல்லது உரிமம் புதுப்பிக்கப்படவில்லை அல்லது உரிமம் ரத்து செய்தால், நிதி உதவி பெற்று கட்டப்பட்ட கட்டிடங்கள் அரசுக்கு சென்று சேரும் என இந்த திருத்த சட்டத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

மேலும், தொண்டு நிறுவனங்களின் உரிமம், எந்த நேரத்திலும் மத்திய அரசால் திருப்பி எடுத்து கொள்ள முடியும். ஆகையால், தொண்டு நிறுவனங்கள் நடத்தி வரும் பள்ளி, கல்லூரி, மருத்துவமனை என எதுவாக இருந்தாலும் உரிமம் இல்லை என கூறி அதனை அரசே எடுத்து கொள்ள முடியும். முன்னதாக ED-யை வைத்து மிரட்டினார்கள். இப்போது திருத்தப்பட்ட சட்டத்தை இயற்றி உள்ளனர்.

இந்த தொண்டு நிறுவனங்களை கிறிஸ்தவர்கள் நடத்தி வருகிறார்கள். அதனால் எப்போது வேண்டுமாலும் அவர்கள் லைசன்ஸ் ரத்து செய்யப்படலாம். இந்த வகையிலேயே கொடூரமான சட்டத்தை கொண்டு உருவாக்கியிருக்கிறார்கள். துப்பாக்கி முனையில் வீட்டிற்கு வந்து கொள்ளை அடிப்பது போன்று இந்த சட்டம் உள்ளது.

நிலம் கைப்பற்றும் சட்டத்தில் போதிய கால அவகாசம் இருக்கும். ஆனால் இந்த திருத்தப்பட்ட சட்டத்தில் அப்படி இருக்காது. இந்த சட்டம் குறித்து பிரதமருக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதி உள்ளார். தொடக்கத்தில் இருந்தே இதற்கு அவர் கண்டனம் தெரிவித்து வருகிறார்.

இந்திய அரசின் சொத்துகள் இந்தியாவில் உள்ள இரண்டு பணக்காரர்களுக்குதான் போய் கொண்டு உள்ளது. நாடாளுமன்றத்தில் தேர்தல் காரணமாக இதை பற்றி விவாதிக்கவில்லை. ஆனால், இந்த சட்டத்திருத்ததை எதிர்த்து திமுக போராடும்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "ஒரு முகப்பூச்சு பயன்படுத்தும்போது அதில் ஏதாவது பாதிப்பு இருந்தால், அதை தயாரித்த நிறுவனத்துக்கு உரிய தண்டனை வழங்கப்படும். ஆனால், தற்போது அபராதத் தொகை கட்டினால் போதும், அவர்கள் மீது எந்த தண்டனையும் இல்லை, என்கிற வகையில் புதிய சட்டத்திருத்தம் கொண்டு வந்துள்ளனர்.

இதேபோல், ரயில் பயணத்தின்போது பெண்களிடம் அவதூறாக நடந்து கொண்டால், அந்த நபருக்கு அபராத தொகை மட்டுமே வழங்கப்படும், தண்டனை கிடையாது. நெடுஞ்சாலைகளை மறித்தால் அபராதம் மட்டுமே விதிக்கப்படும் தண்டனை கிடையாது, இவ்வாறு 80 சட்டங்களில் இதுபோன்ற புரிதலற்ற மாற்றங்களை மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ளது. இந்த சட்டதிருத்தம் பெரு நிறுவனங்களின் முதலாளிகளுக்கு மட்டுமே ஆதரவாகவும், பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும்" என கருத்து தெரிவித்தார்.

