தமிழ்நாட்டில் ''SIR'' பணியால் அதிக வாக்காளர்களை இழக்க நேரிடும்! திமுக எம்பி என்ஆர் இளங்கோ பேட்டி!

SIR தொடர்பாக பூத் அலுவலர்கள் இன்று வரை எந்த பணியையும் சரியாக செய்யவில்லை என்று என்.ஆர்.இளங்கோ குற்றம்சாட்டினார்.

திமுக எம்பி என்ஆர் இளங்கோ
திமுக எம்பி என்ஆர் இளங்கோ (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 5, 2025 at 3:50 PM IST

சென்னை: எஸ்.ஐ.ஆர் மூலம் தினம் தினம் சிக்கல் அதிகரித்து வருகிறது என்றும் இதனை அமல்படுத்தினால் அதிக வாக்காளர்களை இழக்க நேரிடும் என்றும் திமுக எம்பி என்.ஆர்.இளங்கோ கூறினார்.

திமுக சட்டத் துறை செயலாளரும், வழக்கறிஞருமான என்.ஆர்.இளங்கோ எம்பி இன்று (நவ.5) சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது அவர், ''சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் ஏற்கெனவே பீகாரில் நடத்தப்பட்டு உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு வந்த பின்னரும் 65 லட்சம் வாக்காளர்கள் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டது. அதன் தொடர்ச்சியாக தமிழ்நாட்டில் நேற்றிலிருந்து துவங்கப்பட்ட எஸ்.ஐ.ஆர் பணி இங்கு பல குழப்பத்தை உருவாக்கும்.

இந்தியா கூட்டணி சார்பில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து கட்சிகளையும் இணைத்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், நேற்றைய தினம் துவங்கப்பட்ட எஸ்ஐஆர் பணிகள் சரி வர நடைபெறவில்லை. மேலும், கணக்கீடு விண்ணப்பத்தை கொடுத்து திரும்ப பெறும் காலம் நடைமுறைக்கு உகந்தது இல்லை.

கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் பொங்கல் பண்டிகைகள் வருகின்றன. இந்த காலத்தில் அரசு ஊழியர்கள், வாக்காளர்கள் களத்தில் இருந்து இந்த பணிகளை செய்ய முடியாது. இது அதிக ஓட்டுகளை நீக்க வழி வகுக்கும். திமுக உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்து இருந்தாலும் சூழ்நிலை காரணமாக கடந்த நான்கு மாதத்தில் ஒன்றிய செயலாளர்களை அழைத்து எஸ்ஐஆர் வந்தால் எப்படி மேற்கொள்ள வேண்டும்? என்பதை குறித்து அவர்களுக்கு அறிவுரை கொடுத்துள்ளோம்.

இதையும் படிங்க: தேர்தல் கூட்டணி குறித்து முடிவெடுக்க விஜய்க்கு முழு அதிகாரம் - தவெக பொதுக்குழுவில் நிறைவேற்றப்பட்ட அதிரடி தீர்மானங்கள்!

நாங்கள் களத்தில் தயாராக இருக்கிறோம். எந்த ஒரு தகுதியான வாக்காளரும் நீக்கப்படக் கூடாது, எந்த ஒரு தகுதி இல்லாத வாக்காளரும் சேர்க்கப்பட கூடாது என்பதுதான் எங்களுடைய நோக்கம்.

SIR தொடர்பாக பூத் அலுவலர்கள் இன்று வரை எந்த பணியையும் சரியாக செய்யவில்லை. இந்த விவகாரத்தில் திமுக தோழர்கள் எப்போது சந்தேகங்கள் எழுப்பினாலும் அதனை விளக்குவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம். எஸ்.ஐ.ஆர் மூலம் தினம் தினம் சிக்கல் அதிகரித்து வருகிறது. தகுதி உள்ள வாக்காளர்கள் நீக்கப்படக் கூடாது, தகுதி இல்லாத வாக்காளர்கள் சேர்க்கக் கூடாது என தேர்தல் ஆணையம் தெரிவிக்கிறது. ஆனால் இதற்கு மாறாகத் தான் இந்த எஸ்ஐஆர் உள்ளது. இதை அமல்படுத்தினால் அதிகமாக வாக்காளர்களை இழக்க நேரிடும்'' என்றார்.

