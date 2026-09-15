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விவசாயிகளை சிறையில் வைப்பது போன்று அடைத்து வைப்பதா? திமுக எம்.பி. கதிர் ஆனந்த் ஆவேசம்

ஆயிரக்கணக்கான கேள்விகள் சட்டசபையில் கேட்கப்பட்டபோதும் 20, 30 கேள்விகளுக்கு மட்டும்தான் மாநில அரசு பதில் அளித்துள்ளது என திமுக எம்.பி கதிர் ஆனந்த் விமர்சித்துள்ளார்.

திமுக எம்.பி கதிர் ஆனந்த் பேட்டி
திமுக எம்.பி கதிர் ஆனந்த் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 15, 2026 at 3:11 PM IST

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வேலூர்: விவசாயிகள் போராட்டத்தை கண்டு கொள்ளாமல், சிறையில் அடைப்பது போல அடைத்து வைத்துள்ளதோடு அவர்களை அழைத்துக்கூட பேசாமல் தவெக அரசு இருப்பதாக திமுக எம்.பி கதிர் ஆனந்த் குற்றம்சாட்டிள்ளார்

தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் முதலமைச்சர் பேரறிஞர் அண்ணாவின் பிறந்த நாளையொட்டி காட்பாடி சித்தூர் பேருந்து நிலையத்திலுள்ள அவரது திருவுருவ சிலைக்கு வேலூர் வடக்கு மாவட்ட செயலரும் திமுக எம்.பியுமான கதிர் ஆனந்த் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.

நிகழ்ச்சிக்குப் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், “ஏற்கனவே திமுக ஆட்சியில் கொண்டுவந்த திட்டங்களுக்கு தவெகவினர் ஸ்டிக்கர் ஒட்டி கலர் மாற்றி வருகிறார்கள். இதுகுறித்து கேள்வி கேட்டால் சட்டசபையில் வசை பாடி, இன்றைக்கு சட்டசபையையே கேலிகூத்தாக்கி சினிமா கொட்டகையாக மாற்றிவிட்டு போயிருக்கிறார்கள்.

திமுகவை எதிர்ப்பது மட்டும் தான் தங்களுடைய கடமை என்று நினைத்து, மக்களுக்கு நலத்திட்டங்களை கொண்டு செல்வதில் எந்த பிடிமானமும் இல்லாத அரசாக தவெக அரசு உள்ளது. முதலமைச்சர் வெளிநாடு சென்றால், பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்து, எதற்காக, எந்த நோக்கத்திற்காக வெளிநாடு செல்கிறார்? யாரையெல்லாம் சந்திக்க போகிறார்? போன்ற பயணத் திட்டங்களை மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டும். தொழில்துறை அமைச்சரே முதலமைச்சருடன் வெளிநாட்டிற்கு செல்லவில்லை. பின்னர் எப்படி முதலீட்டாளர்களை அவர் பார்க்கப் போகிறார்? என தெரியவில்லை” என்றார்.

தொடர்ந்து மின்தடை குறித்து பேசிய அவர், “அமைச்சர் செங்கோட்டையன் நேற்று வேலூரில் பேட்டியளித்தபோது மின்தடை ஏற்பட்டது. பத்திரிகையாளர்களுடைய மொபைல்போன் டார்ச் வெளிச்சத்தில் அவர் பேட்டியளித்தார். அதேபோல திருமாவளவன் பேட்டி கொடுத்தபோதும் மின்தடை ஏற்பட்டுள்ளது. ஆயிரக்கணக்கான கேள்விகள் சட்டசபையில் கேட்கப்பட்ட போதும் 20, 30 கேள்விகளுக்கு மட்டும்தான் மாநில அரசு பதில் அளித்துள்ளது” என்றார்.

வேலூர், குடியாத்தம், ராணிப்பேட்டையில் விவசாயிகள் வீட்டு காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து கேட்டதற்கு, “அடுத்த ஜென்மத்தில் ஒரு விவசாயியாக பிறக்க விரும்புகிறேன் என முதலமைச்சர் பேசியதை பார்த்தோம். ஆனால் விவசாயிகள் போராட்டத்தை கண்டு கொள்ளாமல் அவர்களை சிறையில் அடைப்பது போல அடைத்து வைத்துள்ளதோடு அவர்களை அழைத்துக்கூட பேசாமல் இருக்கிறது தவெக அரசு. கண்டிப்பாக மக்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு இந்த அரசாங்கம் ஒரு நாள் பதில் சொல்லியே தீர வேண்டும்” என்று பதிலளித்தார்.

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தொடர்ந்து பேசிய அவர், “இன்று காட்பாடி வ.உ.சி மைதானத்தில் மாவட்ட கலெக்டர் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கினார். ஆனால் மக்கள் பிரதிநிதிகளாக இருக்கக்கூடிய கவுன்சிலர்கள், மேயர், துணை மேயர், எம்.பி போன்றோரை அழைக்கவில்லை. இது ஆட்சியருடைய நிதி என்பதால் மற்றவர்களை அழைக்க வேண்டாம் என அவர் கூறியதாக தெரிகிறது.

மக்கள் பிரதிநிதிகளை வைத்து தான் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்க வேண்டும். அதுதான் அரசியல் பண்பாடும் கூட. அதைக் கூட இந்த அரசாங்கம் கடைபிடிக்கவில்லை” என்று அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தார்.

TAGGED:

ANNA BIRTHDAY CELEBRATION
TVK GOVERNMENT ISSUES
திமுக எம்பி கதிர் ஆனந்த்
தவெக அரசு
DMK MP KATHIR ANAND

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