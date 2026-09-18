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மாநில கட்சி தலைவர்களை அடுத்தடுத்து சந்திக்கும் கனிமொழி! தேசிய அளவில் 3-ஆவது அணியை உருவாக்கும் முயற்சியா?

தி.மு.க தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் நாடு முழுவதும் பயணம் செய்து முக்கிய மாநில கட்சி தலைவர்களை கனிமொழி எம்.பி சந்தித்து பேசி வருகிறார்.

திமுக மக்களவை உறுப்பினர் கனிமொழி
திமுக மக்களவை உறுப்பினர் கனிமொழி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 18, 2026 at 11:28 AM IST

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-By பாண்டியராஜ்.ப

சென்னை: காங்கிரஸ் உடனான கூட்டணி முறிவுக்கு பின்னர், தேசிய அளவிலான முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மாநில கட்சிகளின் தலைவர்களை தொடர்ந்து சந்திப்பது, மூன்றாவது அணி அமைக்கும் முயற்சி எனும் சந்தேகத்தை வலுப்படுத்துகிறது.

2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பின்னர் முன் எப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு நடைபெற்ற பல்வேறு முக்கிய அரசியல் நகர்வுகள் தமிழக அரசியல் கட்சிகளின் கூட்டணி கணக்குகளை முற்றிலுமாக மாற்றி அமைத்தது.

கொள்கை கூட்டணி என்று பிரகடனப்படுத்தப்பட்டு, நீண்ட கால உறவில் திமுகவுடன் பயணித்து வந்த காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் திடீரென அணி மாறி விஜய் தலைமையிலான தவெக கூட்டணி அமைத்தது. அதிலும் குறிப்பாக தேர்தல் வெற்றிக்கு பின்னர், திமுக தலைவரும் முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலினை சந்திக்காமல் கூட, திமுகவுடனான நீண்ட கால உறவை முறித்து, தவெகவுடன் அமைச்சரவை தொடர்பான பேச்சுவார்த்தையை தொடங்கியதை தற்போது வரை திமுகவால் ஏற்றுக் கொள்ள முடியவில்லை!

இந்தியா கூட்டணியை புறக்கணித்த திமுக

தவெகவுடனான காங்கிரஸின் உறவை ஏற்காத திமுக, டெல்லியில் கடந்த ஜூன் மாதம் 8ம் தேதி டெல்லியில் நடைபெற்ற இந்தியா கூட்டணியின் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளாமல் புறக்கணித்தது முக்கிய நகர்வாக பார்க்கப்படுகிறது.

இந்தியா கூட்டணியின் மிக முக்கியமான முகமாக அறியப்பட்ட மு.க.ஸ்டாலின், பாஜகவிற்கு எதிரான கடுமையான அரசியல் நிலைப்பாட்டை எடுத்ததோடு மட்டும் அல்லாமல் இந்தியா கூட்டணியின் ஒருங்கிணைப்பிலும் முக்கிய பங்காற்றினார், அப்படி இருந்தும் சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு பின்னர் நடைபெற்ற காங்கிரஸின் நடவடிக்கை மாற்றங்களால் அத்தகைய இந்தியா கூட்டணியின் கூட்டத்தில் கூட கலந்து கொள்ளாமல் புறக்கணித்தது மட்டுமல்லாமல், நாடாளுமன்றத்தில் காங்கிரசிற்கு அருகில் இருந்த இருக்கைகளை மாற்றியும் காங்கிரஸ் உடனான தனது உறவின் நிலைப்பாட்டையும் வெளிக்காட்டியது திமுக.

காங்கிரசை வீழ்த்த வியூகம் அமைக்கும் திமுக?

2019 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தமிழகத்தில் காங்கிரஸ் இருக்கு 10 இடங்கள் ஒதுக்கியது, 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்னதாக அமைந்த இந்தியா கூட்டணியில், இந்தியா முழுவதும் பல்வேறு மாநில கட்சிகள் இருந்த போதிலும், ஏன் காங்கிரஸ் கூட அறிவிக்காத நிலையில், இந்தியா கூட்டணியின் பிரதமர் வேட்பாளராக ராகுல் காந்தியை முன்மொழிந்தவர் அப்போதைய முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின்.

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இப்படி காங்கிரசுக்கு பக்கபலமாய் இருந்த போதிலும் கூட, சட்டமன்றத் தேர்தலுக்குப் பின்னர் காங்கிரஸின் நடவடிக்கையை சற்றும் எதிர்பாராத திமுக தனக்கு துரோகம் இழைத்த காங்கிரசை 2029 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வீழ்த்தியே தீர வேண்டும் என திமுக முனைப்பு காட்டி வருவதாகவே தெரிகிறது.

தேசிய அளவில் மூன்றாவது அணியை அமைக்க முயற்சி?

இந்தியா கூட்டணி ஆலோசனை கூட்டம் புறக்கணிப்பு, நாடாளுமன்ற இருக்கை மாற்றியமைப்பு என தொடர்ச்சியாக காங்கிரஸ் உடனான உறவில் இருந்து தள்ளிச் செல்லும் திமுக தற்பொழுது அடுத்த கட்டமாக, தேசிய அளவிலான பலம் வாய்ந்த மாநில கட்சிகளை 2029 நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பாக ஒருங்கிணைத்து, நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் மீண்டும் ஒரு மூன்றாவது அணியை அமைக்க திமுக முயற்சிக்கு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

மாநில தலைவர்களை அடுத்தடுத்து சந்திக்கும் கனிமொழி

நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்கு முன்பாக பாஜக மற்றும் காங்கிரஸ் அல்லாத மூன்றாவது அணி அமைக்கும் முயற்சியாக, மு.க.ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தலின் பேரில், கடந்த 12ம் தேதி மும்பையில் சிவசேனா தலைவர் உத்தவ் தாக்கரேவை சந்தித்து, மாநில கட்சிகளின் பலம், பாஜக மற்றும் காங்கிரஸ் போன்ற தேசிய கட்சிகளின் சுயநலம் மற்றும் தேசிய அளவில் மாநிலக் கட்சிகளின் பங்கு குறித்து சுமார் ஒரு மணி நேரம் கனிமொழி எம்பி ஆலோசனை நடத்தினார்.

அதனைத் தொடர்ந்து அன்றைய தினமே டெல்லியில் தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் சரத் பவர் மற்றும் அவரின் மகள் சுப்ரியா சூலே ஆகியோரை தனித்தனியே சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார்.

ஏற்கனவே இரண்டு முக்கிய தலைவர்களை சந்தித்திருந்த நிலையில், கொல்கத்தாவில் முன்னாள் முதலமைச்சரும் திரிணமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவருமான மம்தா பானர்ஜி உடன் இன்று நேரில் சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார் கனிமொழி.

கடந்தகால மூன்றாவது அணி அமைக்கும் முயற்சி

2013 ஆம் ஆண்டு பாஜக மற்றும் காங்கிரஸ் அல்லாத மூன்றாவது அணி அமைக்கும் முயற்சியினை ஏற்கனவே மம்தா பானர்ஜி மேற்கொண்ட நிலையில், கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்கு முன்னர் தெலுங்கானா மாநில முதலமைச்சர் சந்திரசேகர் ராவ், மம்தா பானர்ஜி நவீன் பட்நாயக் மற்றும் மு க ஸ்டாலின் ஆகியோரை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தையும் நடத்தினார் ஆனால் அது தேர்தலுக்கு முன்பே தோல்வியில் முடிந்தது.

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அதேபோல் கடந்த 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பு அப்போதைய டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், மத்திய அரசிற்கு எதிரான மாநில அரசின் அமைச்சர்களுக்கான இரவு விருந்து ஏற்பாடு செய்து அதில் ஒரு கூட்டு நடவடிக்கை குழு அமைக்கவும் திட்டமிடப்பட்டது ஆனால் அதுவும் தோல்வியில் முடிந்தது.

மீண்டும் உயிர் பெற்றுள்ள மூன்றாவது அணி முயற்சி

மம்தா பானர்ஜி, சந்திரசேகர் ராவ் மற்றும் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் உள்ளிட்டோர் மேற்கொண்ட முயற்சி தோல்வியில் முடிந்த நிலையில் தற்போது, காங்கிரஸ் உடனான மனக்கசப்பிற்கு பின்னர், திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் நாடு முழுவதும் பயணம் செய்து முக்கிய மாநில கட்சி தலைவர்களை கனிமொழி எம்பி சந்தித்து பேசி வருகிறார்.

இந்நிலையில், தேசிய அளவில் மூன்றாவது அணி தொடர்பான பேச்சு தற்பொழுது மீண்டும் உயிர்பெற்றுள்ள நிலையில், 2029 தேர்தலுக்கு முன்னர் மூன்றாவது அணி அமையுமா அல்லது கடந்த காலங்களைப் போலவே தேர்தலுக்கு முன்பே கரையுமா என்பது போகப் போகத் தெரியும்.

TAGGED:

THIRD FRONT AT THE NATIONAL LEVEL
மூன்றாவது அணி
DMK ALLIANCE
திமுக கூட்டணி
DMK MP KANIMOZHI

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