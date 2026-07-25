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”மெளனமான நேரம் சினிமா பாடல்தான் நினைவுக்கு வருகிறது” - நீட் விவகாரத்தில் முதல்வர் விஜய்யை விமர்சித்த கனிமொழி

நீட் தேர்வுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் மாணவர்களுடன் எப்போது திமுக நிற்கும் என எம்.பி கனிமொழி உறுதியளித்தார்.

நீட் எதிர்ப்பு போராட்டதில் பேசிய எம்.பி கனிமொழி
நீட் எதிர்ப்பு போராட்டதில் பேசிய எம்.பி கனிமொழி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 25, 2026 at 5:08 PM IST

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சென்னை: ’மெளனமான நேரம்’ திரைப்பட பாடல்தான் நினைவுக்கு வருகிறது என நீட் தேர்வு விவகாரத்தில் முதலமைச்சர் விஜய்யை திமுக எம்.பி கனிமொழி விமர்சித்துள்ளார்.

சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைமை அலுவலகமான பாலன் இல்லத்தில் நீட் தேர்வுக்கு எதிராக தமிழ்நாடு கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் தொடர்ந்து 6-வது நாளாக போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். இவர்களின் போராட்டத்திற்கு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள், சினிமா பிரபலங்கள், சமூக ஆர்வலர் உள்ளிட்ட பலர் ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

அந்த வகையில், இன்று காலை திமுக எம்.பி கனிமொழி போராட்டத்தில் பற்கேற்று மாணவர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தார்.

அதனைத்தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், ”டெல்லியில் நீட் தேர்வுக்கு எதிராக போராடும் மாணவர்களுக்கு எதிராக வன்முறை கட்டவிழ்த்து விடப்படுகிறது. அதே நிலை தமிழ்நாட்டிலும் இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் யார் ஆட்சிப் பொறுப்பில் இருந்தாலும் நீட் தேர்வுக்கு எதிராக தொடர்ந்து போராட்டங்கள் நடத்தப்பட்டது.

போராடும் மாணவர்களுக்கு எம்.பி கனிமொழி ஆதரவு
போராடும் மாணவர்களுக்கு எம்.பி கனிமொழி ஆதரவு (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஆனால், இன்று ஒரு கட்சியின் அலுவலகத்தில் மாணவர்கள் போராடும் நிலை உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் மற்ற இடங்களில் போராடிய மாணவர்களுக்கு எதிராக காவல்துறை நடவடிக்கை பாய்கிறது. மாணவர்கள் அற வழியில்தான் போராடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அரசாங்கங்கள்தான் அறவழியில் செயல்படவில்லை.

தற்போது தமிழ்நாட்டில் நடக்கும் ஆட்சியை பார்க்கும்பொழுது, ’மௌனமான நேரம்’ என்ற திரைப்படப் பாடல்தான் நினைவுக்கு வருகிறது. அந்த வகையில் இது ஒரு வேளை தமிழ்நாட்டிற்கு மௌனமான நேரமோ என்று தோன்றுகிறது” என முதலமைச்சர் விஜய்யை அவர் மறைமுகமாக விமர்சித்தார்.

போராடும் மாணவர்கள் மத்தியில் உரையாற்றிய எம்.பி கனிமொழி
போராடும் மாணவர்கள் மத்தியில் உரையாற்றிய எம்.பி கனிமொழி (ETV Bharat Tamil Nadu)

முன்னதாக மாணவர்களின் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்து மேடையில் பேசிய அவர், “நீட் தேர்வுக்கு எதிராக நடைபெறும் போராட்டத்தின் மூலம் நாட்டுக்கே வழிகாட்டியாக நீங்கள் மாறி உள்ளீர்கள். நாடாளுமன்றத்தில் பல நாட்கள் நாங்கள் வெளியே தூக்கி எறியப்பட்டுள்ளோம். நாங்கள் எல்லாம் கேட்க முடியாததை, செய்ய முடியாததை டெல்லியில் போராடும் மாணவர்கள் செய்து வருகிறார்கள். போராடும் மாணவர்களை ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் அழைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி உள்ளனர். இதுதான் உங்களின் மிகப்பெரிய வெற்றி.

நீட் தேர்வில் முறைகேடு என்பதை தாண்டி, நீட் தேர்வே முறைகேடுதான். நாடு முழுவதும் உள்ள தலைசிறந்த மருத்துவர்கள் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர்கள்தான். அவர்கள் நீட் தேர்வு எழுதி மருத்துவர்களாக வரவில்லை. ஒன்றிய அரசு நிச்சயமாக வழிக்கு வந்து விடும் என்று நம்பிக்கை நமக்கு உள்ளது.

திமுக ஆட்சியில் நீட் தேர்வுக்கு எதிராக சட்டம் இயற்றப்பட்டதற்க்கு கவர்னர் கையெழுத்து போடவில்லை. பெரும் போராட்டத்திற்கு பிறகு கவர்னர் கையெழுத்துப் போட்ட பின்பும், தற்பொழுது அது டெல்லியில் தூங்குகிறது.

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இதன் பிறகாவது டெல்லியில் இருப்பவர்கள் போராடும் மாணவர்களின் உணர்வுகளை புரிந்து கொண்டு நீட் வேண்டாம் என்பதை உணர வேண்டும். இல்லையெனில் தமிழ்நாடு அதை உணர வைக்கும்.

மதுரையில் நீட்டுக்கு எதிராக போராடிய மாணவர்கள் கடுமையாக தாக்கப்பட்டுள்ளனர். நாம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறோமா? அல்லது டெல்லியில் இருக்கிறோமா? என்று தெரியாத நிலைக்கு தாக்கப்பட்டுள்ளோம். தமிழ்நாட்டில் போராடும் மாணவர்களுக்கு நியாயமான முறையில் துணை நிற்க வேண்டும். அதை இந்த ஆட்சியாளர்கள் உணர வேண்டும். யார் மாணவர்களுடன் நின்றாலும் நிற்காவிட்டாலும், நாங்கள் உங்களுடன் இருப்போம்” எனத் தெரிவித்தார்.

நாடு முழுவதும் நீட் தேர்வு முறைகேட்டிற்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என போராட்டங்கள் வலுப்பெற்ற நிலையில், தனது பதவியை தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்துள்ளார். அவரின் ராஜினாமாவை டெல்லி, சென்னை உட்பட பல்வேறு இடங்களில் போராடி வரும் மாணவர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

TAGGED:

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KANIMOZHI SLAMS CM VIJAY

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