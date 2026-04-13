மணிப்பூரின் நிலை தமிழ்நாட்டிற்கு வரக்கூடாது - நெல்லையில் கனிமொழி பேச்சு
திருநெல்வேலி மாவட்டம் ராதாபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் அப்பாவுவை ஆதரித்து கனிமொழி பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.
Published : April 13, 2026 at 8:27 PM IST
திருநெல்வேலி: மணிப்பூரின் நிலை தமிழ்நாட்டுக்கு வந்துவிடக்கூடாது என திமுக துணை பொதுச் செயலாளர் கனிமொழி தெரிவித்துள்ளார்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் ராதாபுரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் அப்பாவுவை ஆதரித்து, திசையன்விளையில் திமுக துணை பொதுச் செயலாளரும், மக்களவை உறுப்பினருமான கனிமொழி இன்று தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார்.
அப்போது பேசிய அவர், “இந்தத் தேர்தல் என்பது வெறும் ஆட்சி மாற்றத்திற்கான தேர்தல் மட்டுமல்ல. இது தமிழ்நாட்டுக்கும் டெல்லிக்குமான தேர்தல். இன்னும் சொல்லப்போனால், இது கீழடிக்கும் நாக்பூருக்கும் இடையிலான கருத்தியல் போர். இந்து மதத்தை பயன்படுத்தி மக்களை பிரிக்க நினைக்கும் நாக்பூர் சிந்தனைக்கும், தமிழ் உணர்வு மற்றும் மொழிப்பற்றை போற்றும் சிந்தனைக்குமான மோதல் இது. தமிழ்நாட்டை அமைதிப் பூங்காவாகப் பாதுகாத்து, நம் பிள்ளைகளின் எதிர்காலத்தை உறுதி செய்ய நாம் திமுகவுக்கு வாக்களிக்க வேண்டும்.
மணிப்பூரில் பாஜக அரசு தூண்டிவிட்ட மதக்கலவரத்தால் மக்கள் தங்கள் வீடுகளை இழந்து முகாம்களில் வாழும் அவலத்தைப் பார்க்கிறோம். அங்கு பெண்களுக்குப் பாதுகாப்பு இல்லை, மாணவர்களின் கல்வி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அத்தகைய நிலை தமிழ்நாட்டில் வந்துவிடக்கூடாது. தமிழ்நாடு இன்று அமைதியாக இருப்பதால் தான் தொழில் முதலீடுகளும், வேலைவாய்ப்புகளும் இங்கே பெருகுகின்றன.
தற்போது 1.31 கோடி பெண்களுக்கு வழங்கப்படும் ₹1,000 உரிமைத் தொகை, அடுத்த முறை திமுக ஆட்சி அமைந்ததும் ₹2,000 ஆக உயர்த்தப்படும். அரசு வேலைகளில் பெண்களுக்கான இட ஒதுக்கீடு 30% இருந்து 40% ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. சாதாரண குடும்பத்தை சேர்ந்த பிள்ளைகள் யுபிஎஸ்சி தேர்வில் வெற்றி பெறவும், ஜப்பான் போன்ற வெளிநாடுகளில் வேலை பெறவும் இத்திட்டம் பாலமாக உள்ளது. அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் 35 லட்சம் இளைஞர்களுக்கு லேப்டாப் வழங்கப்படும். வேலை தேடும் இளைஞர்களுக்கு பயிற்சியின்போது மாதம் ₹1,500 உதவித்தொகை வழங்கப்படும்” என்றார்.
அதிமுக தொடர்பாக பேசிய அவர், “2016 தேர்தல் அறிக்கையில் செல்போன் தருவதாக எடப்பாடி பழனிசாமி கூறினார். ஆனால் தமிழகத்தில் யாருக்காவது செல்போன் கிடைத்ததா? அவர்கள் சொன்னதை செய்ய மாட்டார்கள். ஆனால் திமுக சொன்னதை கண்டிப்பாக செய்யும்.
வள்ளியூர் பேரூராட்சியில் ₹17.80 கோடியில் புதிய பேருந்து நிலையம், தினசரி சந்தை, ராதாபுரத்தில் ₹6.86 கோடியில் ஸ்மார்ட் வகுப்பறைகள் கட்டப்பட்டுள்ளது. தொகுதிக்காக அமைச்சர்களிடமே சண்டையிட்டு திட்டங்களைப் பெறும் ஆற்றல் கொண்ட அப்பாவுவை உதயசூரியன் சின்னத்தில் வாக்களித்து பெரும் வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும்” என்றார்.