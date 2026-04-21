பெண்கள் பெயரை சொல்லி போலி வேஷம் போட்டு வாக்கு கேட்பவர்களை திருப்பி அனுப்ப வேண்டும் - கனிமொழி எம்பி

சைதாப்பேட்டை தொகுதி திமுக வேட்பாளர் மா.சுப்பிரமணியனை ஆதரித்து திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி பரப்புரை மேற்கொண்டார்.

திமுக எம் பி கனிமொழி
திமுக எம் பி கனிமொழி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 21, 2026 at 1:24 PM IST

சென்னை : பெண்கள் பெயரை சொல்லி போலி வேஷம் போட்டு வாக்கு கேட்பவர்களை தமிழ்நாட்டிற்குள் அனுமதிக்காமல் திருப்பி அனுப்ப வேண்டும் என திமுக எம்.பி. கனிமொழி கேட்டுக் கொண்டார்.

சைதாப்பேட்டை ரங்கபாஷ்யம் தெருவில் பொதுக்கூட்டத்தில், சைதாப்பேட்டை தொகுதி திமுக வேட்பாளர் மா.சுப்பிரமணியனை ஆதரித்து திமுக துணை பொது செயலாளரும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான கனிமொழி பரப்புரை மேற்கொண்டார்.

அப்போது பேசிய அவர், “தமிழ்நாட்டில் அனைத்து பகுதிகளிலும் அனல் தேர்தல் பிரச்சாரங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கொண்டு வந்துள்ள மிக சிறப்பான திட்டங்களை உலகம் முழுவதும் கொண்டு சென்று பாராட்டு பெற்றுள்ளவர் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்.

மக்களை தேடி மருத்துவம் என்ற மகத்தான திட்டத்தை நம் முதலமைச்சர் கொடுத்துள்ளார். மற்ற மாநிலங்களில், ஏன் வெளிநாட்டிலும் மருத்துவத்திற்கு மாதக்கணக்கில் காத்திருக்கும் சூழல் உள்ள நிலையில், மக்களின் வீடுகளுக்கே சென்று மக்களை தேடி மருத்துவம் தரும் ஒரே மாநிலம் தமிழ்நாடு.

திமுக ஆட்சியில் தொடர்ந்து மக்களுக்கான சிறப்பான திட்டங்களை ஒவ்வொரு நாளும் செய்து கொண்டிருக்கிறார் முதலமைச்சர். மற்ற மாநிலங்களை போல நாம் டெக்னாலஜியில் பின் தங்கி இல்லை. மறைந்த முதலமைச்சர் கருணாநிதி வழியில் முதல்வர் அடுத்த கட்ட தலைமுறையை தயார் செய்ய AI அனைத்து துறை மாணவர்களுக்கு சொல்லி தருவோம் என அறிவித்துள்ளார்” என புகழ்ந்து பேசினார்.

”எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஆட்சியில் இல்லையென்றாலும் மக்கள் மீது அக்கறை இருக்காது. திமுக ஆட்சியில் சென்னையில் திட்டங்கள் எதுவும் இல்லை என எடப்பாடி கூறுகிறார்.

எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு மக்கள் சென்னையை சுற்றி காண்பியுங்கள். சென்னையில் 46 கோடி ரூபாயில் கலைஞர் பூங்கா, கிண்டி சிறுவர் பூங்கா புனரமைப்பு, எம்.சி ராஜா சமூக நீதி மாணவர் விடுதி, ரூ.80 கோடியில் வள்ளுவர் கோட்டம் புனரமைப்பு, மத்திய கைலாஷ் மேம்பாலம், கிளாம்பாக்கம் கலைஞர் நூற்றாண்டு பேருந்து நிலையம், தியாகராய நகர் பாலம், ஆகாய நடைபாதை, சைதாப்பேட்டை - தேனாம்பேட்டை மேம்பால பணிகள் என திமுக ஆட்சியில் பல்வேறு திட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. சைதாப்பேட்டையில் ரூ.77.67 கோடி மதிப்பில் குடியிருப்பு கட்டி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது” என திமுக ஆட்சியில் கொண்டுவந்த திட்டங்கள் குறித்து பேசினார்.

மேலும், “தமிழ்நாட்டிற்கும் தமிழ் மொழிக்கு, பண்பாட்டிற்கு, உரிமைகளுக்கு எதிராக எத்தனையோ துரோகங்களை செய்துள்ளது அதிமுக. மகளிர் மசோதா கொண்டு வர வேண்டும் என மறைந்த முதலமைச்சர் கருணாநிதி காலத்தில் இருந்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வரை தொடர்ந்து குரல் கொடுப்பது திமுக. ஆனால், அண்மையில் நாடாளுமன்றத்தில் தொகுதி மறுவரையறை என்ற பெயரில் எம்.பிக்கள் எண்ணிக்கையை 543-ல் இருந்து இடஒதுக்கீடு கொடுக்காமல், அதை 850 ஆக அதிகப்படுத்தி. அதில் 33% கொடுக்கிறோம் என கூறுகின்றனர். அது உயர்த்தப்பட்டால் தமிழ்நாட்டு எம்.பிக்களின் எண்ணிக்கை பெருமளவு அதிகரிக்காது, தமிழ்நாடு பாதிக்கும்.

பாஜகவிற்கு வாக்களிக்கும் உத்தரப்பிரதேசம், ராஜஸ்தான், பீகார் மாநிலங்களில் எம்.பிக்கள் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும். அப்படி நடந்தால் தமிழ்நாடு, கேரளா, ஆந்திரா, தெலங்கானா, மேற்கு வங்கம், ஒடிசா என பாஜகவிற்கு வாக்களிக்காத மாநிலங்களின் எம்.பிக்களின் வாக்கு தேவை இல்லாமல் அரசியலமைப்பு சட்டத்தை மாற்ற முடியும்.

குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் ஓட்டு கேட்க கூட அவசியம் இருக்காது. தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளை பறிக்க, மகளிருக்காக நாங்கள் ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வருகிறோம் என போலி வேஷம் போட்டதை முறியடித்து காட்டிய திமுக இயக்கம். தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிராக முதன்முதலில் ஆபத்து வரும் போது குரல் கொடுத்தவர் முதலமைச்சர். சென்னையில் இதை எதிர்த்து பெரிய மாநாட்டை நடத்தி காட்டியவர். அதனால் தான், இந்தியா உங்கள் பின்னால் இருக்கிறது என காங்கிரஸ் தலைவர் முதலமைச்சர் மு.க .ஸ்டாலின் பார்த்து சொல்கிறார்.

தமிழ்நாட்டை, தமிழ் உணர்வை, மொழியை காக்க, நம் முதல்வரின் கரத்தை வலுப்படுத்த வேண்டும். பெண்கள் பெயரை சொல்லி போலி வேஷம் போட்டு வாக்கு சேகரிப்பவர்களை தமிழ்நாட்டில் அனுமதிக்காமல் சரியான பாடம் கொடுத்து திருப்பி அனுப்ப வேண்டும். தமிழ் இனத்திற்கு துரோகம் செய்பவர்களுக்கு ஒரு வாக்கை கூட செலுத்தாமல் தோற்கடிக்க வேண்டும்.

ஆட்சியில் இருந்தாலும், இல்லையென்றாலும் மக்கள் மீது தொடர்ந்து அக்கறையில் திமுக இருக்கும். கோவிட் நேரத்தில் ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்த பழனிசாமி மக்களை கைவிட்டபோது மக்களுடன் உடனிருந்தது திமுக” என கேட்டுக்கொண்டார்.

