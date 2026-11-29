தொகுதி மறுவரையறை மசோதா - திமுகவின் நிலைப்பாட்டை கார்கேவிடம் தெரிவித்துவிட்டோம்: கனிமொழி எம்.பி. பேட்டி
"திமுகவின் முடிவை மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்துவிட்டார். நேற்று நடந்த திமுக எம்.பி.க்கள் கூட்டத்திலும் தனது முடிவை அவர் தெரிவித்தார்" என கனிமொழி கூறினார்.
Published : November 29, 2026 at 5:45 PM IST
சென்னை: தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தொடர்பாக திமுக எடுத்துள்ள நிலைப்பாட்டை அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவிடம் தெரிவித்துவிட்டோம் என கனிமொழி எம்.பி. தெரிவித்தார்.
மத்திய அரசு கொண்டு வரும் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு முதலில் கடும் எதிர்ப்பை தெரிவித்து வந்த திமுக, தற்போது ஆதரவு அளித்துள்ளது. முன்னதாக, அனைத்து மாநிலங்களிலும் மக்களவைத் தொகுதிகள் 50 சதவீதம் உயர்த்தப்பட வேண்டும்; இதனை 2051-ஆம் ஆண்டு வரை மாற்றக் கூடாது என இரு நிபந்தனைகளை திமுக விதித்தது.
இதற்கு மத்திய அரசு இசைவு தெரிவித்ததுடன், இரண்டாம் கட்ட தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவில் இந்த அம்சங்களை சேர்த்துக் கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாகவே, இந்த மசோதாவுக்கு ஆதரவளித்ததாக திமுக அறிவித்தது.
திமுகவின் இந்த அறிவிப்பால் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட 'இந்தியா' கூட்டணியே அதிர்ச்சிக்குள்ளாகியது. இதையடுத்து, திமுவின் இந்த முடிவை திரும்பப்பெறக் கோருவதற்காக அக்கட்சியின் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தி, காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, எம்.பி.ராகுல் காந்தி உள்ளிட்ட 'இந்தியா'கூட்டணி தலைவர்கள் இன்று சந்தித்து பேசினர்.
முன்னதாக, இந்த சந்திப்பு நிகழ்வில் பங்கேற்பதற்காக திமுக எம்.பி. கனிமொழி, டெல்லியில் இருந்து சென்னை திரும்பினார். சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை கனிமொழி சந்தித்தார்.
அப்போது அவர் கூறுகையில், "தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பாக எங்கள் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது முடிவை அறிவித்துவிட்டார். நேற்று நடந்த எம்.பி.க்கள் கூட்டத்திலும் அவர் தனது நிலைப்பாட்டை தெரிவித்துவிட்டார். திமுகவின் நிலைப்பாட்டை காங்கிரஸ் தலைவர் கார்கேவிடம் தெளிவாக தெரிவித்து விட்டோம்.
இந்தியா கூட்டணி தலைவர்கள், மு.க.ஸ்டாலினிடம் பேசுவதற்காக சென்னை வந்திருக்கின்றனர். அவர்கள் மு.க.ஸ்டாலினிடம் என்ன பேசப் போகிறார்கள் என்பதை தெரிந்து கொண்டு, இதுகுறித்து கருத்து தெரிவிப்போம்" என கனிமொழி கூறினார்.