சிறுபான்மையினர் பாதுகாப்பாக வாழும் மாநிலம் தமிழ்நாடு - கனிமொழி எம்பி
மதுக்கடைகள் தொடர்பான எதிர்கால கொள்கை முடிவுகள் வரவிருக்கும் தேர்தல் அறிக்கையில் விரிவாக அறிவிக்கப்படும் என திமுக எம்.பி கனிமொழி கூறியுள்ளார்.
Published : February 11, 2026 at 3:43 PM IST
மதுரை: தமிழ்நாட்டில் சிறுபான்மையின மக்கள் மிகவும் பாதுகாப்பாக வாழ்வதாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி கூறியுள்ளார்.
2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலை முன்னிட்டு திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தேர்தல் அறிக்கை தயாரிப்பு பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில், தேர்தல் அறிக்கை தயாரிப்புக் குழுத் தலைவரும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான கனிமொழி கருணாநிதி, மதுரை மற்றும் சுற்றியுள்ள தென் மாவட்ட மக்களின் கோரிக்கைகளை கேட்டறிய மதுரைக்கு வருகை தந்தார்.
அதனைத்தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த எம்.பி கனிமொழி, ”மக்களின் எதிர்பார்ப்புகள் மற்றும் பகுதிவாரியான தேவைகள் தேர்தல் அறிக்கையில் பிரதிபலிக்கப்படும். தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வழிகாட்டுதலுடன் மக்களின் கோரிக்கைகள் அறிக்கையில் சேர்க்கப்படும். திமுக வழங்கும் தேர்தல் வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்படும் என்பதில் மக்களுக்கு நம்பிக்கை உள்ளது. மேலும், தேர்தல் அறிக்கையில் அறிவிக்கப்படாத பல திட்டங்களையும், மாநில அரசு மக்களுக்காக செயல்படுத்தி வருகிறது.
பகுதிவாரியான தேவைகள் குறித்து பேசும் போது, ராமநாதபுரம் பகுதியில் மீனவர்களின் கோரிக்கைகளும், தஞ்சாவூர் பகுதியில் விவசாயிகளின் தேவைகளும் அதிகமாக உள்ளன. மதுரையில் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் தொழில்துறை வளர்ச்சியை அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை மக்களிடமிருந்து முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது. இவை குறித்து தேர்தல் அறிக்கையில் விரிவான அறிவிப்புகள் வெளியாகும்” என்றார்.
மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்டுமானம் தாமதமாகியதற்குத் தமிழ்நாடு அரசே காரணம் என அண்ணாமலை முன்வைத்த குற்றச்சாட்டு குறித்து கேட்ட போது, ”மதுரை எய்ம்ஸ் தாமதத்திற்கு மத்திய அரசு நிதி ஒதுக்காததே முக்கிய காரணம். ஆனால் திமுக அரசு மீது ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்படுகிறது.
மேலும், திமுக அரசு சிறுபான்மையினர் மக்களுக்கு ஐந்தாண்டுகள் என்ன செய்தது என அண்ணாமலை வெள்ளை அறிக்கை கேட்டுள்ளது குறித்து பேசிய கனிமொழி, தமிழ்நாடு சிறுபான்மையினர் பாதுகாப்பாக வாழக்கூடிய மாநிலமாக உள்ளது. பாஜக ஆட்சி நடைபெறும் மாநிலங்களில் சிறுபான்மையினரின் நிலை குறித்து கேள்வி எழுப்பினார்.
இதனிடையே, மதுக்கடைகள் குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், கடந்த தேர்தல் அறிக்கையில் மதுக்கடைகள் படிப்படியாகக் குறைக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. தற்போது மதுக்கடைகளை மூட வேண்டும் என மக்கள் எந்த கோரிக்கையும் முன்வைக்கவில்லை. மேலும் மதுக்கடைகள் தொடர்பான எதிர்கால கொள்கை முடிவுகள் வரவிருக்கும் தேர்தல் அறிக்கையில் விரிவாக அறிவிக்கப்படும்” என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.