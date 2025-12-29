பாஜகவிற்கு தமிழ்நாட்டில் நிச்சயம் இடம் இல்லை - திமுக எம்.பி கனிமொழி
திருப்பூர் மாவட்டத்தில் இன்று திமுக எம்.பி கனிமொழி தலைமையில் திமுக மேற்கு மண்டல மகளிர் அணி மாநாடு நடைபெறுகிறது.
Published : December 29, 2025 at 1:39 PM IST
சென்னை: நயினார் நாகேந்திரன் கனவு காணட்டும், ஆனால் பாஜகவிற்கு தமிழ்நாட்டில் இடம் இல்லை என கனிமொழி எம்பி கூறினார்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் திமுக நாடாளுமன்ற குழுத் தலைவர் கனிமொழி கோயம்புத்தூர் செல்வதற்கு முன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவர், “பல்லடத்தில் நடக்கும் திமுக மகளிர் மாநாட்டில் ஒன்றரை லட்சம் பேர் பங்கேற்பார்கள். இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் கலந்து கொள்கிறார். மகளிர் பாதுகாப்பாக வந்து செல்ல வேண்டும் என்பதை கருத்தில் கொண்டு மாநாட்டை விரைவாக முடிக்க முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டு உள்ளார்.
மேலும் இந்த மகளிர் மாநாட்டில் கலந்து கொள்ளும் மகளிர் அனைவருக்கும் உணவு, குடிநீர், மருத்துவ வசதிகள் என அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன. திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் தேர்தலுக்கு தேர்தல் மட்டும் கூட்டம் நடத்தும் இயக்கம் கிடையாது. முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உட்பட அனைத்து தலைவர்களும், தொடர்ந்து கூட்டம் நடத்தி மக்களை சந்திக்கும் தலைவர்களாக இருக்கின்றனர்.
தேர்தல் நேரத்தில் அனைத்து இயக்கங்களும் மாநாடு நடத்துவது வழக்கமானது தான். அந்த வகையில் மகளிர் அணி மாநாடு, இளைஞரணி மாநாடு தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது” என்றார்.
பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், இந்தியா கூட்டணி பலவீனமாக உள்ளது, விரைவில் உடைந்து விடும் என கூறியது குறித்து கேட்ட போது, ”நயினார் நாகேந்திரன் ஆசைகளுக்கு எல்லாம் பதில் சொல்ல முடியாது. பாஜக இடம் பெற்றுள்ள கூட்டணி தேர்தலில் வெற்றி பெறும் என கனவு காண்பதில் தவறில்லை. ஆனால் நிச்சயமாக பாஜகவிற்கு தமிழ்நாட்டில் இடம் இல்லை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும்” என்று கனிமொழி எம்பி பதில் அளித்தார்.
திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் அருகே உள்ள காரணம்பேட்டை பகுதியில் திமுக எம்.பி கனிமொழி தலைமையில் திமுக மேற்கு மண்டல மகளிர் அணி மாநாடு நடைபெறுகிறது. இதில் பங்கேற்பதற்காக சென்னையில் இருந்து கோயம்புத்தூருக்கு விமானத்தில் திமுக எம்.பிக்கள் கனிமொழி, தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியன் உள்ளிட்டோர் புறப்பட்டுச் சென்றனர்.
வெல்லும் தமிழ்ப் பெண்கள்! pic.twitter.com/Dn8StKP36q— Kanimozhi (கனிமொழி) (@KanimozhiDMK) December 29, 2025
அதே விமானத்தில் முன்னாள் பாஜக மாநிலத் தலைவரும், முன்னாள் ஆளுநருமான தமிழிசை சௌந்தரராஜனும் பயணித்தார். அப்போது கனிமொழி மற்றும் தமிழிசை இருவரும் சந்தித்து கொண்டனர். அப்போது எடுத்த புகைப்படத்தை கனிமொழி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் 'வெல்லும் தமிழ்ப் பெண்கள்' எனத் தலைப்பிட்டு பதிவிட்டுள்ளார்.