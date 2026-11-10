தவெகவினர் தமிழ்நாட்டை சூறையாடி வருகிறார்கள் - திமுக எம்.பி கனிமொழி
தமிழ்நாட்டில் ஒரு மாவட்ட ஆட்சியருக்கே பாதுகாப்பு இல்லை என்ற நிலையில் தான் சட்டம் ஒழுங்கு இருப்பதாக கனிமொழி விமர்சித்துள்ளார்.
Published : November 10, 2026 at 3:38 PM IST
சென்னை: தவெகவினர் தமிழ்நாட்டையே சூறையாடிக் கொண்டிருப்பதாக திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளர் கனிமொழி எம்பி குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளரும் தூத்துக்குடி நாடாளுமன்ற தொகுதி உறுப்பினருமான கனிமொழி இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவர், "எதிர்க்கட்சிகள் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனைகளை எடுத்து சொல்லும் பொழுது அரசாங்கத்தில் இருக்கக் கூடிய ஒரு அமைச்சர், கொலை சம்பவங்களை சாதாரண விஷயத்தை போல பேசுகிறார். இது மிகவும் வருத்தம் அளிக்கிறது. குற்றச் சம்பவங்களை குறித்து அதனை சரி செய்யும் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் கூட அவர்களுக்கு இல்லை.
இதிலிருந்து எதையாவது ஒரு காரணத்தை சொல்லி தங்களை எவ்வாறு நியாயப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பது தான் அவர்களது குறிக்கோளாக உள்ளது. ஆட்சிக்கு வந்த பின் அனைத்தையும் கற்றுக் கொள்ள ஆறு மாத காலம் அவகாசம் கேட்டார்கள். தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஆபத்தான விஷயங்களை தான் நீங்கள் கற்றுக் கொண்டுள்ளீர்கள். ஏனென்றால் பல குற்றங்களில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்கள் ஆளுங்கட்சிகளை சேர்ந்தவர்களாகத் தான் இருக்கிறார்கள்.
பொது பிரச்சனைகளை கோரிக்கை வைப்பதற்காக துணை சபாநாயகர் வீட்டிற்கு சென்றவரை தாக்கி அவரை மிரட்டி, அவர்களுக்கு சாதகமான வீடியோ ஒன்று பதிவு செய்து வெளியிடப்பட்டுள்ளனர்.
தவெகவினரால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தவெகவினர் மீது குற்றம் சுமத்தி வழக்கு தொடரும் பொழுது அந்த வழக்கை மிரட்டி வாபஸ் செய்யக்கூடிய சூழல் தமிழ்நாட்டில் உருவாகியுள்ளது. தொடர்ந்து இதுபோன்று தவெகவினரை எதிர்த்து குற்றம் சுமத்துபவர்கள் கைது செய்யப்படுகிறார்கள். மிரட்டப்படுகிறார்கள்.
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ஒரு மாவட்ட ஆட்சியருக்கே தமிழ்நாட்டில் பாதுகாப்பு இல்லை. இவ்வளவு நாட்கள் இல்லாமல் ஒரு மாவட்ட ஆட்சியருக்கு புதிதாக ஒரு காவல் அலுவலரை நியமித்து பாதுகாப்பு கொடுப்பதற்கான அவசியம் என்ன? இந்த விவகாரத்திற்கும் தவெகவினர் திரைக்கதை எழுதி ஏதாவது வசனங்களையும் சொன்னாலும் சொல்வார்கள். தவெக ஆட்சிக்கு வந்தால் தமிழ்நாட்டில் பெண்கள் குழந்தைகள் அனைவரும் பாதுகாப்பாக இருப்பார்கள். குற்றங்களை நடக்காது, ராணுவ கட்டுப்பாட்டில் நாட்டை வைத்திருப்பேன் என முதல்வர் சொன்னார்.
ஆனால் தவெகவினர் தற்பொழுது தமிழ்நாட்டையே சூறையாடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். குழந்தைகள் பெண்கள் பெரியவர்கள் உள்ளிட்ட யாருக்கும் தமிழ்நாட்டில் பாதுகாப்பு இல்லை. இந்த ஆட்சியில் யாருக்குமே பாதுகாப்பு இல்லை. ஆட்சிக்கு வந்து ஆறு மாதம் ஆகிறது. இனிமேலாவது கொஞ்சம் பொறுப்புடன் ஆட்சியாளர்கள் செயல்பட வேண்டும்" என கேட்டுக் கொண்டார்.