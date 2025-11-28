ETV Bharat / state

சாதி என்பது உண்மையா? கேட்டால் தான் மாற்ற முடியும் - மாணவர்கள் மத்தியில் கனிமொழி எம்.பி பேச்சு

தற்போது இருப்பதை விட சிறப்பாக செய்ய முடியுமா? அதற்கு மாற்று ஏற்பாடு செய்ய முடியுமா? என்று மாணவர்கள் சிந்திக்க வேண்டும் என்று கனிமொழி எம்பி பேசினார்.

உரையாற்றிய கனிமொழி எம்.பி
உரையாற்றிய கனிமொழி எம்.பி (ETV Bharat Tamil Nadu)
தூத்துக்குடி: சாதி என்பது உண்மையா? நிஜமான ஒன்றா? என்று கேளுங்கள்.. கேட்டால் தான் உங்களால் மாற்ற முடியும் என மாணவர்கள் மத்தியில் கனிமொழி எம்.பி பேசினார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டி நேஷனல் பொறியியல் கல்லூரியில் புதுடெல்லி அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறை, தேசிய புத்தாக்க நிறுவனம், தமிழ்நாடு அறிவியல் தொழில்நுட்ப மையம் மற்றும் நேஷனல் பொறியியல் கல்லூரி ஆகியவை சார்பில் புத்தாக்க அறிவியல் ஆய்வு மானக் என்ற தலைப்பில், மாநில அளவிலான பள்ளி மாணவர்களுக்கான அறிவியல் கண்காட்சி மற்றும் போட்டி இன்று மற்றும் நாளை ஆகிய 2 நாட்கள் நடைபெறுகிறது.

இதன் தொடக்க விழா இன்று நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக தூத்துக்குடி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி, சமூக நலன் மகளிர் உரிமைத் துறை அமைச்சர் கீதா ஜீவன் ஆகியோர் கலந்து கலந்து கொண்டு குத்துவிளக்கு ஏற்றி அறிவியல் கண்காட்சி மற்றும் போட்டியை தொடங்கி வைத்தார்.

இதனை தொடர்ந்து கண்காட்சியில் மாணவர்கள் வைத்திருந்த அறிவியல் படைப்புகளை கனிமொழி எம்பி, அமைச்சர் கீதா ஜீவன் ஆகியோர் பார்வையிட்டனர். இதில் தமிழிநாடு முழுவதிலும் இருந்து 194 பள்ளிகளைச் சேர்ந்த மாணவ மாணவிகள் தங்களது அறிவியல் படைப்புக்களை வைத்திருந்தனர்.

இதில் திருவண்ணாமலை மாவட்டம், மழையூர் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஏழாம் வகுப்பு மாணவி இனாக்ஷி வைத்திருந்த பேருந்துகளில் தாய்மார்கள் குழந்தைகளுக்கு பால் கொடுக்கும் வகையில் உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பை பார்த்த கனிமொழி எம்பி அது பற்றி மாணவியிடம் விளக்கம் கேட்டு பாராட்டினார்.

இதைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற விழாவில் கனிமொழி எம்.பி பேசுகையில், ''பல கட்டங்களை தாண்டி மாணவர்கள் மாநில அளவிலான இந்த போட்டியில் கலந்து கொண்டுள்ளனர். போட்டியில் வெற்றி பெறுவது என்பதை விட, கிடைக்கும் அனுபவம் பல இடங்களில் உதவி செய்யும். மாணவர்களுக்கு தன்னம்பிக்கையை உருவாக்கி தரக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கும்.

உலகில் சிறிய, எடை குறைவான செயற்கைக்கோளை உருவாக்க முடியும் என்று 18 வயது தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ரிபான்ஷாருக் 64 கிராம் எடை கொண்ட 3D பிரிண்டர் கொண்டு சிறிய செயற்கைகோளை உருவாக்கி நாசா மூலம் விண்வெளிக்கு அனுப்பினார். அதிக பொருளாதாரம் இருந்தால் தான் செயற்கைக்கோள்களை அனுப்ப முடியும் என்று இருந்த மனநிலையை ரிபான்ஷாருக் கண்டுபிடித்த சிறிய செயற்கைக்கோள் மூலமாக மாற்றத்தை தர முடிந்தது. வளர்ந்த நாடுகள் தான் செயற்கைக்கோள் அனுப்ப முடியும் என்பதை மாற்றி வளரும் நாடுகளும் அனுப்ப முடியும் என்ற மாற்றத்தை தந்துள்ளது.

கால சூழ்நிலை குறித்து ஆய்வு செய்ய ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் ஒவ்வொரு தேவைகள் இருக்கும். அதை ஆய்வு செய்ய செயற்கைக்கோள் அனுப்ப முடியும். மிகப் பெரிய பொருளாதாரம் இருந்தால் தான் செய்ய முடியும் என்ற மனநிலையை மாற்றியது தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மாணவர் தான். உலகத்திற்கு முன் மாதிரியாக இருப்பது தமிழகம் தான்.

ஒரு காலத்தில் எந்த வியாதி வந்தாலும் இறந்து போவது தவிர வேறு வழியில்லை என நிலைமை இருந்தது. நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மருந்துகள் கண்டுபிடித்த பிறகு தான் வியாதிகளை வெற்றி கொள்ள தொடங்கி இருக்கிறோம். இது தான் என்று ஏற்றுக் கொள்ளக்கூடிய மனப்பான்மை நமக்குள் வந்து விடக்கூடாது. தற்போது இருப்பதை விட சிறப்பாக செய்ய முடியுமா? அதற்கு மாற்று ஏற்பாடு செய்ய முடியுமா? வழக்கமாக இருக்கக் கூடிய நடைமுறைகளில் இருந்து மாற்றி மாற்றி மாணவர்கள் சிந்திக்கும் போதும், எல்லா விஷயங்களையும் கேள்விகள் கேட்கும் போது தான் மாறுதல்கள் வரும்.

அந்த மாறுதல் அறிவியலோடு நின்று விடக் கூடாது. உலகத்தில் உங்களோடு சுற்றி இருக்கக் கூடிய அத்தனை விஷயங்களிலும் மாறுதல் வேண்டும். இன்றைக்கு உலகத்தில் சாதிகள் இருக்கிறது. மதங்கள் இருக்கிறது. வேற்றுமை இருக்கிறது. வித்தியாசம் இருக்கிறது. வெறுப்பு இருக்கிறது. இது எல்லாம் ஏன்? என்று நீங்கள் கேட்க வேண்டும். சாதி, சாதி என்று சொல்கின்றனர். சாதி என்பது உண்மையா? நிஜமான ஒன்றா? கேளுங்கள். கேட்டால் தான் உங்களால் மாற்ற முடியும். அப்படி கேட்டதனால் தான் இத்தனை பெண்கள், இத்தனை இளைஞர்கள் படித்து விட்டு இங்கு உட்கார்ந்து இருக்கிறீர்கள். அப்படி கேட்டவர் தந்தை பெரியார். அந்த வழியில் நாமும், இந்த சமூகத்தையும், அறிவியலையும், சிந்தனையையும் மாற்றிக் காட்டுவோம்'' என்று கனிமொழி எம்.பி பேசினார்.

