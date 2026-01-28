ராகுல் - கனிமொழி சந்திப்பு; தேர்தல் ஆட்டத்தை துவங்கிய திமுக - கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைக்கும் நாள்குறிப்பு!
Published : January 28, 2026 at 10:30 PM IST
-By எஸ். உசேன் & அமித் அக்னிஹோத்ரி
தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் அல்லது மே மாதம் நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தேர்தலை கருத்தில் கொண்டு அரசியல் கட்சிகள் இப்போதே களத்தில் முழு வீச்சில் இறங்கிவிட்டன.
குதிரை வேகத்தில் என்டிஏ
2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் திமுக கூட்டணி, அதிமுக - தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி, நாம் தமிழர் கட்சி, தவெக என்று நான்குமுனை போட்டியாக இருக்க போகிறது. அதிமுக தனது கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை கணக்கை துவக்கி தீவிரமாக சென்றுக் கொண்டிருக்கிறது.
தமிழ்நாட்டில் அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் (NDA) பாமக, ஐஜேகே, தமாகா, அமமுக, புதிய நீதி கட்சி, தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் என இதுவரை 8 கட்சிகள் அதிகாரப்பூர்வமாக இணைந்துள்ளன. அதிமுக - பாஜக தலைமையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் முதலாவது தேர்தல் பிரச்சார பொதுக்கூட்டமும் பிரதமர் மோடி தலைமையில் செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மதுராந்தகத்தில் சமீபத்தில் நடைபெற்று முடிந்துள்ளது.
கூடுதல் தொகுதிகளுக்கு குறி?
இப்படியாக அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி குதிரை வேகத்தில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் நிலையில் எல்லா தேர்தல்களிலும் முதலாவதாக கூட்டணியை அறிவிப்பது, தொகுதி பங்கீட்டை முடிப்பது என்று வேகமாக செயல்படும் திமுக இந்த முறை கொஞ்சம் நிதானம் காட்டி வருகிறது. இந்த முறை கூடுதல் சீட்களை கேட்போம் என்று திமுக கூட்டணி கட்சிகள் பகிரங்கமாக அறிவித்து வருகின்றன.
இதில் ஒருபடி மேலாக ஆட்சியில் பங்கு என்ற கோரிக்கையை முதன்முதலில் தொடங்கி வைத்த விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியே சற்று அமைதியாக காத்திருக்கும் நிலையில் திடுதிப்பென காங்கிரஸ் கட்சி 'அதிகாரத்தில் பங்கு வேண்டும்' என்கிற கோஷத்துடன் சமூக வலைதளங்களில் வெளிப்படையாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறது. இதற்கு திமுக தரப்பில் இருந்தும் பதில் தராமல் இல்லை. ''காங்கிரஸ் கட்சிக்கு பூத் கமிட்டி போடவே ஆள் இல்லை. இந்த லட்சணத்துல ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கா?'' என்று திமுக விசுவாசிகள் சிலர் பதிலடி கொடுத்து வருகின்றனர்.
மீண்டும் பற்றவைத்த காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர்
இதற்கிடையே திமுகவுடன் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடத்த காங்கிரஸ் சார்பில் குழு அமைக்கப்பட்டு அவர்களும் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை சந்தித்து பேசி இருந்தனர். ஆனாலும் காங்கிரஸ் குழுவின் செயல்பாடு கிணற்றில் போட்ட கல்லாகவே இருக்கிறது. இந்த அமைதி தான் திமுக, காங்கிரஸ் இடையே கருத்து மோதல், வார்த்தை போருக்கு வழிவகுத்து வருகிறது என்றால், அது மறுக்க முடியாத உண்மை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும்.
இதற்கு வலுசேர்க்கும் வகையில் டெல்லியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர், ''இரண்டு மாதங்களாக நாங்கள் திமுகவின் முடிவுக்காக காத்திருக்கிறோம். கூட்டணிப் பேச்சுவார்த்தை இதுவரையில் துவங்கவில்லை. எதிர்க்கட்சிகள் மிக வேகமாக செயல்பட்டுக் கொண்டு இருக்கின்றன. நாமும் அதற்கு ஈடு கொடுக்கும் வகையில் வேகமாக செயல்பட வேண்டும்'' என்று சொல்லி திரியை பற்றவைத்துள்ளார்.
"கூட்டணிக்கு ஆள் சேர்க்க நாடகம்"
இந்த பரபரப்பான சூழலில் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையை துவங்காமல் இருப்பதற்கான காரணம் குறித்து ஈடிவி பாரத்திடம் திமுக செய்தித்தொடர்பு துறை தலைவர் டி.கே.எஸ் இளங்கோவன் கூறுகையில், ''திமுக கூட்டணி எப்போதே உருவான கூட்டணி. அதிமுக - பாஜக கூட்டணிக்கு ஆள் சேர்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதனால் தான் வேகமாக செயல்படுவது போன்ற ஒரு நாடகத்தை நடத்தி வருகிறார்கள்.
திமுக கூட்டணி ஏற்கெனவே பல நாடாளுமன்ற, சட்டமன்ற தேர்தல்களை சந்தித்துள்ளது. திமுக கூட்டணி வலுவாக உள்ளது. தேர்தல் தேதி அறிவிக்க இன்னும் அவகாசம் உள்ளது. எனவே இறுதி நேரத்தில் பேசிக்கொள்ளலாம். காங்கிரஸ்காரர்கள் அவசரப்படுவார்கள். திமுக 10 வலிமையான கட்சிகளை கூட்டணியில் வைத்துள்ளது. அனைவரும் பொறுமையாகத்தான் இருக்கிறார்கள். திமுக கூட்டணி குறித்த பேச்சுவார்த்தை பிப்ரவரி மாதம் 15 ஆம் தேதிக்கு மேல் துவங்கும்'' என்றார்.
ராகுல் காந்தி - கனிமொழி சந்திப்பு
இவை ஒருபுறம் இருக்க, திமுக கூட்டணி குறித்த பேச்சுவார்த்தை இதுவரை துவங்கப்படாமல், திமுக - காங்கிரஸ் கட்சிகளிடையே வார்த்தை மோதல்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையிலும் திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளர் கனிமொழி, ராகுல் காந்தியை இன்று டெல்லியில் சந்தித்து பேசியுள்ளார். அப்போது, கூட்டணி மற்றும் தொகுதி பங்கீடு குறித்தும் பேசப்பட்டதாக தெரிகிறது. இதன் மூலம் திமுக- காங்கிரஸ் இடையேயான பிரச்சனைகளும் முடிவுக்கு வரும் என்று அரசியல் வட்டாரத்தில் பரவலாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எது? எப்படியோ? வரும் நாட்களில் அரசியல் களம் இன்னமும் சூடுபிடிக்கும் என்பதும் மட்டும் நிதர்சனமான உண்மை.
வாக்காளர் பிரச்சனையில் கவனம்
lஇதனிடையே, ராகுல் காந்தி-கனிமொழி சந்திப்பு நிச்சயமாக வரவேற்கத்தக்க நகர்வு என்கிறார் காங்கிரஸ் கட்சியின் தமிழ்நாடு மேலிட பொறுப்பாளர் சுராஜ் ஹெக்டே.
ஈடிவி பாரத்திடம் மேலும் அவர் கூறும்போது, "தேர்தல் ஆணையம் அண்மையில் மேற்கொண்ட சிறப்பு வாக்காளர் பட்டியல் தீவிரத் திருத்தத்தின் (SIR) மூலம் பல லட்சம் வாக்காளர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் விரைவில் நடைபெறவுள்ள சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலில் SIR முக்கிய பிரச்னையாக இருக்கும் என தெரிகிறது. இதனை களைய எங்களது கட்சியின் வாக்குச்சாவடி முகவர்களுக்கு தேவையான பயிற்சிகளை கொடுத்திருக்கிறோம். மேலும் வாக்காளர் பட்டியலை தீவிரமாக கண்காணிக்கும்படியும் அவர்கள் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
இதேபோன்று, மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டத்தின் பெயரை மத்திய பாஜக அரசு மாற்றியதை கண்டித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றும்படி கிராம சபைகளை நாங்கள் கேட்டு கொண்டிருந்தோம். எங்களின் வேண்டுகோளை அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளனர்" என்று சுராஜ் ஹெக்டே கூறினார்.
கூடுதல் தொகுதிகளை கேட்பது இயல்பு
காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் தேர்வு குழுவின் தலைவரும், சத்தீஸ்கர் மாநில முன்னாள் துணை முதலமைச்சருமான டி.எஸ்.சிங் டியோவும் கூட்டணிக் கட்சிகளை சேர்ந்த இரு தலைவர்களின் அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இன்றைய சந்திப்பை வரவேற்றுள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் ஈடிவி பாரத்திடம் கூறும்போது, "ராகுல் காந்தி - கனிமொழி சந்திப்பின் பயனாக திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நிலவும் சிக்கல் விரைவில் தீரும் என்று நம்புகிறேன். கூட்டணியில் காங்கிரஸுக்கு எவ்வளவு தொகுதிகள் ஒதுக்கப்படும் என்பது தெள்ளத்தெளிவாக தெரிந்தால்தான் நாங்கள் தேர்தல் பணிகளை முழுவீச்சில் துவங்க முடியும். தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் இந்த முறை கூடுதல் தொகுதிகளை கேட்பதென்பது இயல்பான ஒன்றுதான்" என்றார்.
திமுக கூட்டணியில் நீடிக்காமல், ஆட்சி பங்குத் தர தயாராக இருக்கும் விஜயின் தவெகவுடன் கூட்டணி சேர வேண்டும் என்று குரல்கள் காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் ஒலித்து வருவதும், திமுக -காங்கிரஸ் தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை இதுவரை துவங்கப்படாததற்கு காரணமாக கருதப்படுகிறது. இருப்பினும் திமுகவின் கூட்டணியிலேயே காங்கிரஸ் தொடரும் என்று அக்கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிட இதுவரை மொத்தம் 5,000 பேர் விருப்ப மனு கொடுத்துள்ளதாக அக்கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
கடந்த 2021 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸுக்கு 25 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டன. அவற்றில் 19 இடங்களில் அக்கட்சி வெற்றிப் பெற்றது. எனவே இந்த முறை திமுகவிடம் 35-40 சீட்களை கேட்டு வாங்கிவிட வேண்டும் என்பதில் காங்கிரஸ் தீர்மானமாக இருப்பதாக தெரிகிறது. இந்த நிலையில் ராகுல் காந்தியை திமுக எம்.பி. கனிமொழி டெல்லியில் சந்தித்து பேசியிருப்பது தற்போதைய அரசியல் சூழலில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.