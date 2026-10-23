தமிழகத்தில் சட்டம் - ஒழுங்கு என்ற ஒன்று உள்ளதா? கனிமொழி ஆவேசம்
முந்தைய ஆட்சியாளர்களைக் குறை கூறுவதையே ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் முக்கியப் பணியாகக் கொண்டுள்ளதாக கனிமொழி எம்.பி குற்றச்சாட்டினார்.
Published : October 23, 2026 at 4:43 PM IST
தூத்துக்குடி: தவெக ஆட்சியில் தமிழகத்தில் சட்டம் -ஒழுங்கு சீர்கெட்டுவிட்டதாக திமுக எம்.பி கனிமொழி பகிரங்கமாக குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
தூத்துக்குடியில் திமுக எம்.பி கனிமொழி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "தவெக ஆட்சிப் பொறுப்பேற்ற பிறகு ஒவ்வொரு நாளும் கொலைச் சம்பவங்கள், பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள், குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன.
இத்தகைய சம்பவங்கள் குறித்து நாங்களும் தொடர்ந்து பேசி வருகிறோம். சமூக வலைதளங்களிலும் பதிவிட்டு வருகிறோம். ஆனால், அரசுப் பொறுப்பில் இருப்பவர்களுக்கு இவை எதுவும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதாகத் தெரியவில்லை. குற்றச் சம்பவங்களைக் கட்டுப்படுத்த உரிய நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படுவதில்லை.
சட்டம் ஒழுங்கைக்கூட சரிசெய்ய முடியாத நிலையில் ஆட்சிப் பொறுப்பில் இருப்பவர்கள் உள்ளனர். அனைவருக்கும் பாதுகாப்பு அளிப்பேன் என்று முதலமைச்சர் கூறினார். ஆனால், இன்று தமிழகத்தில் யாருக்குமே பாதுகாப்பு இல்லாத சூழல் உருவாகியுள்ளது. இந்த நிலைமை எங்கு போய் முடியும் என்று தெரியவில்லை.
பத்தாம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவி ஒருவர் கடத்தப்பட்டு, மதுரை மற்றும் திண்டுக்கல் பகுதிகளுக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியளிக்கிறது.
அந்த மாணவி மதுரையில் விடப்பட்ட நிலையில், இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய இருவர் திருநெல்வேலி மாவட்டம் தாழையூத்து பகுதியில் கைது செய்யப்பட்டதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. கைது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு இரண்டு நாட்களுக்குப் பிறகே இந்த விவரம் வெளியில் வந்துள்ளது.
குற்றச் சம்பவங்கள் தொடர்பான தகவல்கள் வெளியில் வரும்போது பல்வேறு கேள்விகள் எழுகின்றன. இதனால், சம்பவங்களை மூடி மறைத்துவிடலாம் என்று அரசு நினைக்கிறதா? என்ற கேள்வி எழுகிறது.
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செஞ்சியில் ஒரு குழந்தை காணாமல் போய் பல நாட்களாகியும், அந்தக் குழந்தைக்கு என்ன ஆனது என்பது தெரியவில்லை. காவல்துறை என்ன நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது என்பதும் தெளிவாகத் தெரியவில்லை. குழந்தைகள் மற்றும் பெண்களின் பாதுகாப்பு தொடர்பான விவகாரங்களில் அரசு கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
காவல்துறை முதலமைச்சரின் நேரடிக் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள துறை. அப்படியிருக்கும்போது, தொடர்ந்து நடைபெறும் குற்றச் சம்பவங்களைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டிய பொறுப்பு அரசுக்கு உள்ளது. சில நேரங்களில் 24 மணி நேரத்தில் பல கொலைச் சம்பவங்கள் நடைபெறுவதாகக் கூறப்படும் நிலையில், அரசு இதற்கு உரிய பதிலளிக்க வேண்டும்.
முந்தைய ஆட்சியாளர்களைக் குறை கூறுவதையே ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் முக்கியப் பணியாகக் கொண்டுள்ளனர். தங்களுடைய பொறுப்புகளை உணர்ந்து செயல்படுவதற்குப் பதிலாக, பொறுப்புகளைத் தட்டிக்கழிக்கும் நிலை உள்ளது.
தேர்தலின்போது அளித்த வாக்குறுதிகள் எதையும் அரசு முழுமையாக நிறைவேற்றவில்லை. விலைவாசி உயர்வு, அதிகரிக்கும் குற்றச் சம்பவங்கள், போதைப்பொருள் புழக்கம், மின்வெட்டு உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சனைகளால் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். போதைப்பொருள் தொடர்பான விவகாரங்களில் ஆளுங்கட்சியினருடன் தொடர்புடையவர்கள் மீது புகார்கள் எழும் சூழலும் உள்ளது.
சமூகத்தில் போதைப்பொருள் பிரச்சனை மிகப்பெரிய சவாலாக மாறியுள்ளது. அதைக் கட்டுப்படுத்துவதிலும் அரசு போதிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. விவசாயிகளும் பல்வேறு பாதிப்புகளைச் சந்தித்து வருகின்றனர்.
மக்களுக்கு அளித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாமல், சமூக வலைதளங்களில் மட்டும் ஆட்சி நடத்திவிடலாம் என்று அரசு நினைக்கிறது. தற்போதைய ஆட்சி முறையைப் பார்க்கும்போது, இது ஆட்சியா அல்லது அலங்கோலமா என்ற கேள்விதான் எழுகிறது" என்று கனிமொழி தெரிவித்தார்.