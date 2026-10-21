உடையை கூட மாற்றவிடாமல் அதிகாலை நேரத்தில் கைது செய்வது ஏன்? கார்த்திகா கைதை கண்டித்த கனிமொழி
முதல்வர் விஜய் குறித்து தனிப்பட்ட முறையில் விமர்சித்து பேசும் பாஜக தலைவர்கள் மீது இதுவரை எவ்வித நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என கனிமொழி விமர்சித்துள்ளார்.
Published : October 21, 2026 at 4:52 PM IST
சென்னை: உடையை கூட மாற்றவிடாமல் அதிகாலை நேரத்தில் நாதக வேட்பாளர் கார்த்திகாவை செய்வதுதான் தவெக அரசு பெண்களை பாதுகாக்கும் முறையா? என திமுக எம்.பி கனிமொழி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
திமுக துணைப் பொதுச்செயலாளரும், நாடாளுமன்ற திமுக குழுத் தலைவருமான கனிமொழி ராஜாத்தி கருணாநிதி எம்.பி., இன்று காலை அண்ணா அறிவாலயத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.
"அதிகாலை கைது ஏன்?"
அப்போது பேசிய அவர், "தாராபுரம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் போட்டியிட்ட கார்த்திகா, வேண்டுமென்றே காழ்ப்புணர்ச்சியின் காரணமாகக் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இது திட்டமிட்ட பழிவாங்கும் நடவடிக்கை மட்டுமல்ல, முழுமையான அத்துமீறல்.
ஏனெனில் இடைத்தேர்தலின்போது பதிவான ஒரு வழக்குக்காக, அதிகாலை 5 மணிக்கே ஒரு பெண்ணை கைது செய்ய வேண்டிய அவசரம் என்ன? அதிலும், கார்த்திகாவை உடை மாற்றுவதற்கு கூட அனுமதிக்காமல் கைது செய்ய வேண்டிய அவசியம் என்ன. இந்தக் கைது நடவடிக்கையின் பின்னணியில் என்ன இருக்கிறது என்ற கேள்வி எழுகிறது.
இவர்கள் தொடர்ந்து சமூக வலைதளங்களில் பெண்களை அவதூறாகப் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்படியிருக்கும்போது, இந்தக் கைது நடவடிக்கையின் உண்மையான நோக்கம் என்ன என்பதைப் பொதுமக்களுக்குத் தெளிவுபடுத்த வேண்டும்.
சென்னை மேயர் பிரியா உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகளைச் சேர்ந்த பெண்கள் குறித்து சமூக வலைதளங்களில் தொடர்ந்து மிகவும் கீழ்த்தரமான, அவதூறு பதிவுகள் வெளியிடப்பட்டு வருகின்றன.
இதுதொடர்பாக நாங்களும் பலமுறை புகார் அளித்திருக்கிறோம். ஆனால், எந்தவிதமான நடவடிக்கையும் இதுவரை எடுக்கப்படவில்லை. அதே நேரத்தில், முதலமைச்சருக்கு மனவருத்தம் ஏற்படும் வகையில் ஏதேனும் நடந்துவிட்டால், உடனடியாக அவர்கள் மீது கைது நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது.
"பாஜக தலைவர்களிடம் பயப்படுவது ஏன்?"
பாஜகவின் தமிழ்நாடு தலைவராக இருக்கக்கூடிய நயினார் நாகேந்திரன், முதல்வர் விஜய் குறித்து தனிப்பட்ட முறையில் விமர்சித்துப் பேசியிருக்கிறார். அப்படிப் பேசியதற்காக அவர் மீது ஏதேனும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதா? அவருக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கும் துணிச்சல் இருக்கிறதா?
தற்போது ஆளுங்கட்சியைச் சேர்ந்த நிர்வாகி ஒருவரின் வீட்டிலிருந்தே சுமார் 135 கிலோ போதைப்பொருள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், இந்த விவகாரத்தில் தவெக கட்சியைச் சேர்ந்த பலருக்குத் தொடர்பிருப்பதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன. இத்தகைய விவகாரங்களிலிருந்து மக்களின் கவனத்தைத் திசைதிருப்புவதற்காகவே, தற்போது இந்தப் பிரச்சினையைப் பெரிதுபடுத்துகின்றனர்.
"பெண்களுக்கு தவெக ஆட்சியில் பாதுகாப்பு இல்லை"
இந்த ஆட்சி அமைந்த பிறகு, குழந்தைகள் மற்றும் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக, ஆளுங்கட்சியைச் சேர்ந்த சிலர் சமூக வலைதளங்களில் பெண்களுக்கு எதிராகப் பதிவிடும் தரக்குறைவான கருத்துகள், பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையைத் தூண்டும் வகையில் இருக்கிறது. அதேபோல, ஒவ்வொரு நாளும் பல்வேறு குற்றச் சம்பவங்கள் நடைபெறுவதைப் பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறோம்.
ஆனால், முதலமைச்சரின் நேரடிக் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் காவல்துறையால், இந்தக் குற்றச் சம்பவங்களைக் குறைக்கவோ, தடுத்து நிறுத்தவோ முடியவில்லை. இதுகுறித்துக் சட்டமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்பினால், அதற்கு முறையான பதிலை அளிப்பதில்லை. அதற்கு பதிலாக, பஞ்ச் டயலாக் பேசிவிட்டு, கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்காமல் வேறு விஷயங்களைப் பேசியபடி முதலமைச்சர் சென்றுவிடுகிறார்" என்று தெரிவித்தார்.