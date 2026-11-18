முதல்வருக்கு அரோகராவா..? கடவுளுக்கு நிகராக ஒருவரை போற்றுவது சரியா? கனிமொழி ஆவேசம்
"கடவுள் நம்பிக்கை இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய தலைவர் கலைஞர் (கருணாநிதி) அவர்களின் ஆட்சியில் கூட, யாரையும் கடவுளுக்கு நிகராக வைத்துப் போற்றியது கிடையாது"
Published : November 18, 2026 at 10:56 PM IST
சென்னை: திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் முதல்வருக்கு அரோகரா என பாடப்பட்டது தொடர்பாக திமுக எம்.பி. கனிமொழி வேதனை தெரிவித்தார்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் திமுக எம்.பி. கனிமொழி செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அவர் கூறுகையில், "தொகுதி மறுசீரமைப்பு தொடர்பாக கடந்த கூட்டத்தொடரில் மசோதா கொண்டு வரப்பட்ட போதே, நியாயமான தொகுதி மறுசீரமைப்பு மட்டுமே திமுகவின் நிலைப்பாடு என்பதை தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறோம்.
தற்போது கொண்டுவரப்பட உள்ள புதிய மசோதாவில் என்னென்ன அம்சங்கள் இடம்பெறப் போகின்றன என்பது பற்றி முழுமையாகத் தெரியாமல் திமுகவின் நிலைப்பாடு என்ன என்பதை கூற முடியாது.
கள்ளக்குறிச்சி விவகாரத்தை பொறுத்தவரை இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. தேசிய மகளிர் ஆணையம் இந்த விவகாரத்தைக் கையில் எடுத்திருக்கிறது. மனித உரிமைகள் தொடர்பாக செயல்பட்டு வரும் 'பீப்பிள்ஸ் வாட்ச்' அமைப்பினரும் இந்த விவகாரத்தைக் கையில் எடுத்துள்ளனர்.
பெண்களைப் பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணுக்கே இப்படிப்பட்ட நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதுபற்றி நாங்கள் கேள்வி கேட்டால் தவறு என்கிறார்கள். தற்போது தேசிய மகளிர் ஆணையமே இந்த விவகாரம் குறித்துக் கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறது. இதற்கு அரசு என்ன பதில் சொல்லப்போகிறது?" என கனிமொழி கேள்வியெழுப்பினார்.
தொடர்ந்து, முதல்வருக்கு அரோகரா கோஷம் எழுப்பிய விவகாரம் குறித்து நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த கனிமொழி, "கோயில் குடமுழுக்கு விழாக்களைப் பொறுத்தவரை பல கோயில்களைக் கட்டிய சோழ அரசர்கள் கூட தங்களை கடவுளாக நினைத்துக்கொண்டு மற்றவர்கள் தங்களைப் போற்றிப் பாட வேண்டும் என்று நினைத்தது கிடையாது.
கடவுள் நம்பிக்கை இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய தலைவர் கலைஞர் (கருணாநிதி) அவர்களின் ஆட்சியில் கூட, யாரையும் கடவுளுக்கு நிகராக வைத்துப் போற்றியது கிடையாது. திருவாரூர் தேரை முதன்முதலில் ஓட வைத்தவர் கருணாநிதி. கடந்த மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக ஆட்சியிலும் ஆயிரக்கணக்கான கோயில்களுக்குக் குடமுழுக்கு நடைபெற்றிருக்கிறது.
இதே திருச்செந்தூர் கோயிலிலும் குடமுழுக்கு நடைபெற்றிருக்கிறது. அப்போது பொதுமக்கள் வசதியாகவும், எந்தப் பிரச்சினையும் இல்லாமலும் குடமுழுக்கு விழாவில் கலந்துகொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதற்கான ஏற்பாடுகள்தான் செய்யப்பட்டன.
அங்கு அமைச்சர்களையோ முதலமைச்சரையோ பாராட்டக்கூடிய எந்த நடவடிக்கையும் நடைபெறவில்லை. கடவுள் மீது நம்பிக்கையும், பக்தியும் கொண்டிருக்கும் மக்களின் மனதை புண்படுத்தக்கூடிய செயலாக இது இருக்கிறது.
கடவுளுக்கு நிகராக ஒருவரை இணையாக காட்டுவதும், போற்றுவதும் எந்த மதத்தைச் சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் அவர்களுடைய மனதை நிச்சயமாகப் புண்படுத்தும். இது மிகவும் தவறான ஒன்று" என கனிமொழி கூறினார்.
திமுக தலைவர்களையும், தங்களை எதிர்த்து செயல்படக்கூடிய கேள்வி கேட்கக்கூடிய தலைவர்களையும், தங்களது கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய துறைகளைப் பயன்படுத்தி தவெக அரசு அச்சுறுத்தி வருகிறது.
சோதனைகள் நடத்துவது முதல் எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்வது வரை பயமுறுத்தும் நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. இவற்றையெல்லாம் பார்த்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் எந்த நிலையிலும் பின்வாங்காது" என கனிமொழி கூறினார்.