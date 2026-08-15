’அதிமுக - திமுக கூட்டணி’ எந்த காலத்திலும் வாய்ப்பு இல்லை - எம்.பி கனிமொழி திட்டவட்டம்
தவெக நிர்வாகிகள் மீது ஒரு குற்றம் சுமத்தப்படும் பொழுது, அவர்களை பாதுகாப்பதில்தான் கண்ணும் கருத்துமாக இருக்கிறார்கள் என திமுக எம்.பி கனிமொழி விமர்சித்துள்ளார்.
Published : August 15, 2026 at 2:54 PM IST
தூத்துக்குடி: அதிமுக - திமுக கூட்டணி என்பது எந்த காலத்திலும் வாய்ப்பு இல்லாதது என திமுக எம்.பி கனிமொழி திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.
திமுக தூத்துக்குடி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி, சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் தூத்துக்குடி வாகைகுளம் விமான நிலையத்திற்கு வருகை தந்தார். அப்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவரிடம், சுதந்திர தின விழாவில் முதலமைச்சர் விஜய் மத்திய அரசுடன் நிர்வாக ரீதியோடு ஒத்துழைப்போடு இருக்கிறோம் என்று பேசியது குறித்து கேள்வி எழுப்பட்டது.
அதற்கு பதிலளித்த அவர், “இதுவரைக்கும் ஒன்றிய அரசை எதிர்த்து தவெக அரசில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அல்லது முதலமைச்சர் எந்த ஒரு கேள்வியும் எழுப்பியதாக நினைவில் இல்லை.
கனிமவள மசோதாவாக இருக்கட்டும், நிதித்தொகையாக இருக்கட்டும், மாநில உரிமைகளை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டு இருக்கிறது. அது குறித்து தவெக அரசு எந்த கருத்தையும் தெரிவிக்கவில்லை. எதிர்ப்போம் என்று வாய் வார்த்தையாக கூறி வருகிறார்கள் தவிர தமிழ்நாட்டை பாதிக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை குறித்து எதிர்த்து பேசவில்லை” என்றார்.
தொடர்ந்து, காலை உணவு திட்டம் விரிவாக்கம் குறித்த கேள்விக்கு, “முன்னாள் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் கொண்டு வந்த திட்டத்தின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து, அதை விரிவாக்கம் செய்திருப்பது நிச்சயமாக வாழ்த்த கூடிய ஒன்று” எனத் தெரிவித்தார்.
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அதன் பின்னர், அதிமுகவுடன் திமுக கூட்டணி வைத்திருப்பதாக தவெக அமைச்சர்கள் கருத்து கூறி வருகிறார்கள் என செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு பதிலளித்த அவர், “அவர்கள் கனவு அதுவாக வேண்டுமானால் இருக்கலாம். அதற்கு நிச்சயமாக எந்த காலத்திலும் வாய்ப்பு இல்லை” என திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார்.
தொடர்ச்சியாக பாலியல் புகார்கள் குறித்து பேசிய அவர், “தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டுகள் வந்து கொண்டு இருந்தாலும் சம்மந்தபட்டவர்கள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு, கைது செய்யப்படுவது கிடையாது. தமிழ்நாடு முழுவதும் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது. மாணவர்களுக்கு படிக்கும் பள்ளியில் பாதுகாப்பு இல்லாத சூழல் உள்ளது. அரசு எந்த நடவடிக்கையும் எடுப்பதில்லை. குறிப்பாக தங்களுடைய கட்சியில் இருக்கக்கூடிய நிர்வாகிகள் மீது ஒரு குற்றம் சுமத்தப்படும் பொழுது, அவர்களை பாதுகாப்பதில் தான் கண்ணும் கருத்துமாக இருக்கிறார்கள் தவிர பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு நியாயம் கிடைப்பதே இல்லை” என விமர்சித்தார்.