பொதுக்கூட்டத்தில் வீராவேசம்; சட்டமன்றத்தில் மயான அமைதி - முதல்வர் விஜய்க்கு ஆ.ராசா கிடுக்கிப்பிடி கேள்வி

அதிமுகவை அல்லு சில்லு என்று விமர்சிக்கும் முதல்வர் விஜய், அவர்களை தேடி போய் சால்வை போட்டது ஏன்? என ஆ.ராசா கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

செய்தியாளர் சந்திப்பில் ஆ.ராசா
செய்தியாளர் சந்திப்பில் ஆ.ராசா (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : June 2, 2026 at 8:32 PM IST

சென்னை: திருச்சி பொதுக்கூட்டத்தில் வீராவேசமாக பேசும் முதலமைச்சர் விஜய், சட்டமன்றத்தில் மௌனமாக இருப்பது ஏன்? என்று திமுக எம்.பி ஆ.ராசா கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

திமுக துணைப்பொதுச் செயலாளர் ஆ.ராசா மற்றும் அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ் பாரதி, சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.

சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்சனையில் சமரசம் இல்லை

அப்போது பேசிய ஆ.ராசா, "தமிழ்நாட்டில் சட்டப்பேரவைக்கான பொதுத் தேர்தல் நடந்து முடிந்து, 234 தொகுதியில் 107 இடங்களில் வெற்றி பெற்று தவெக ஆட்சி பொறுப்பேற்றது. எதிர்க்கட்சிகள் ஒத்துழைப்பில் முதலமைச்சராக விஜய் பொறுப்பேற்று கொண்டார். தவெக ஆட்சியை 6 மாத காலம் நிர்வாகரீதியாக கடுமையாக விமர்சிக்க மாட்டோம் என்று திமுக தலைவர் கூறியிருந்தார். அதற்காக சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்சனையில் அமைதியாக இருப்போம் என்று நாங்கள் ஒருபோதும் கூறவில்லை.

சட்டப்பேரவையில் அமைதி, பொதுக்கூட்டத்தில் வீராவேசம் ஏன்?

திருச்சி கிழக்கு தொகுதி மக்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்க நேற்று அங்கு சென்ற விஜய், முதலமைச்சர் என்ற தகுதியை குறைத்து பேசியுள்ளார். சட்டமன்றத்தில் விஜய் பேசியதையும், திருச்சியில் பேசியதையும் ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள். ஏன் சட்டமன்றத்தில் தளர்வு சோர்வு தயக்கம், இயலாமை? திருச்சியில் ஏன் இந்த வீர வசனம். அதை எழுதிக் கொடுத்தவர் யார்?

அல்லு சில்லுகள் வீட்டிற்கு சென்றது ஏன்?

திமுக - தவெக இடையே தான் போட்டி. அதிமுக உட்பட மற்றவர்கள் அல்லு சில்லு என மறைமுகமாக விஜய் கூறினார். அல்லு சில்லு என்று சொல்பவர்களின் வீட்டிற்கு முதலமைச்சர் விஜய் சென்று சால்வை போட்டது ஏன்?திமுகவை விமர்சிக்க வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை. விமர்சனத்தை முன்வையுங்கள். ஆனால், பிரதமர் சந்திப்பு குறித்து பேசுங்கள், தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பற்றி சொல்லுங்கள்.

நாங்கள் உங்கள் அரசை தான் 6 மாதம் கழித்து விமர்சிப்போம் என்று சொன்னோம். தமிழ்நாட்டில் நடக்கும் பிரச்சனைகளை பற்றி பேசினால் விமர்சித்ததாக சொல்கிறீர்கள். சட்டம் ஒழுங்கு சரி செய்வதில் என்ன பிரச்சனை? காவல்துறை முதலமைச்சரிடம் தானே இருக்கிறது. சிங்கப்பெண் திட்டத்தில் கையெழுத்து போட்ட முதலமைச்சர் அதற்கு ஒதுக்கிய நிதி எவ்வளவு? ஏன் அதை துவக்கி வைக்கவில்லை என்று இதுவரை விளக்கமளித்துள்ளாரா?

முக்கிய விஷயங்களில் மௌனம் ஏன்?

டெல்லியில் பிரதமர் மோடியை 10 நிமிடங்கள் முதலமைச்சர் விஜய் சந்தித்து பேசினார். பிரதமர் முன் உங்கள் சக்தி எங்கே போனது? மும்மொழிக் கொள்கையை தமிழ்நாட்டிற்குள் நாங்கள் விடவே இல்லை. தொகுதி மறுவரையை நாங்கள் தடுத்து நிறுத்தினோம். தேசிய கல்விக் கொள்கை, பி.எம்.ஸ்ரீ திட்டத்தையும் நாங்கள் தமிழ்நாட்டில் அனுமதிக்கவில்லை.

ஆனால் நாங்கள் தூர சக்தி, தீர்ந்து போன சக்தியா? திருவள்ளுவருக்கு காவி சாயம் பூசப்பட்டபோது முதலமைச்சர் அதை பற்றி ஏன் பேசவில்லை? சாதி, மதம் பார்க்கமாட்டோம் என முதல்வர் விஜய் கூறி வருகிறார். ஆனால் முதலமைச்சர் கையில் ஒரு மதம், நெற்றியில் ஒரு மதம், பதவியேற்றபோது ஜோசப் விஜய் என்று ஒரு மதம் என தன்னை வெளிப்படுத்தி வருகிறார்.

தவெக அரசுக்கு எந்த எதிர்கால திட்டமும் இல்லை

மேகதாது அணை குறித்து திமுகவும், ஸ்டாலினும் இருக்கும்வரை தான் எங்களுக்கு பிரச்சனை என்று கர்நாடக முதலமைச்சர் பேசியிருக்கிறார்.விஜய் எங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லை. எங்கள் தயவில் தான் ஆட்சி நடக்கிறது என்று சொல்கிறார். மின்சாரம் தடைபட்டால் கூட அதற்கு காரணம் திமுக தான், ஸ்டாலின் சார் தான் என்று சொல்கிறீர்கள். தவெக அரசுக்கு எதிர்கால திட்டமும் கிடையாது.

உங்களை வேண்டாம் என்று நிராகரித்தவர்கள் 65% பேர். திமுகவை பற்றி விமர்சித்து பேசி உங்கள் தகுதியை குறைத்துக் கொள்ளாதீர்கள். திருச்சியில் வீர வசனம் பேசிய விஜய், சட்டமன்றத்தில் ஏன் அப்படி பேசவில்லை? எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு பதில் எதுவும் சொல்லவில்லை.

திமுக-அதிமுக கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை?

தேர்தல் முடிவுக்கு பிறகு திமுகவிலும், அதிமுகவிலும் இரண்டாம், மூன்றாம் கட்ட தலைவர்கள் சித்தாந்த அடிப்படையில் பேசி இருக்கலாம். ஆனால் திமுக தலைவர் எடுத்த முடிவு தான் இறுதியானது" என்று ஆ.ராசா பேசினார்.

