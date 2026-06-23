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அமைச்சரவையில் இடம் கொடுத்தவர்களுக்கும், அமைச்சரானவர்களுக்கும் வெட்கமில்லை - ஆ.ராசா ஆவேசம்

பாசிசத்தை எதிர்ப்பவராக இருந்தால் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் சட்டமன்றத்தை கூட்டி நீட் தேர்வுக்கு எதிராக தீர்மானத்தை இயற்ற தயாரா? என ஆ.ராசா கேள்வி எழுப்பினார்.

ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஆ.ராசா
ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஆ.ராசா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 23, 2026 at 4:36 PM IST

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சென்னை: அமைச்சரவையில் இடம் கொடுத்தவர்களுக்கும், அமைச்சரானவர்களுக்கும் வெட்கமில்லை என திமுக துணைப் பொதுச்செயலாளர் ஆ.ராசா விமர்சித்துள்ளார்.

நீட் தேர்வை கண்டித்து திமுக ஆர்ப்பாட்டம்

பா.ஜ.க. அர­சின் ‘நீட்’ ­தேர்வு மற்­றும் இந்தி, சமஸ்­கி­ருத திணிப்பை கண்­டிக்­கும் வகையி­லும், அவற்றை ரத்து செய்ய வலி­யு­றுத்­தி­யும் திமுக மாணவர் அணி செயலாளர் ஜெ.வீரமணி தலைமையில் சென்னை சைதாப்பேட்டை கலைஞர் வளைவு அருகில் திமுக மாணவரணி சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி, தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் மா.சுப்பிரமணியன், திமுக துணை அமைப்பு செயலாளர் தாயகம் கவி உள்ளிட்டவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

யாருக்கும் வெட்கமில்லை

கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தை தொடங்கி வைத்து திமுக துணை பொது செயலாளர் ஆ.ராசா பேசம்போது, "ஒன்றிய அரசை எதிர்த்து துணிச்சலோடு கேள்வி கேட்காத ஒரு சோபா அரசை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறுகிறது. ஒன்றிய ஆட்சியின் அக்கிரமங்களை கேட்காத ஒரு பொம்மை அரசாங்கம் தமிழ்நாட்டில் உள்ளது. திமுக கூட்டணியில் உள்ள சட்டமன்ற உறுப்பினர்களால் ஆட்சி அமைத்து உள்ளீர்கள். அவர்களை அமைச்சராக்கிய உங்களுக்கும் வெட்கம் இல்லை. அமைச்சர் பதவி வாங்கிய அவர்களுக்கும் வெட்கம் இல்லை" என தெரிவித்தார்.

ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்துகொண்ட திமுகவினர்
ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்துகொண்ட திமுகவினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மோடியை எதிர்க்க தமிழக அரசுக்கு தைரியம் உண்டா?

மேலும் பேசிய அவர், "வெட்கம் கெட்ட ஆட்சி தமிழ்நாட்டில் நடப்பதால்தான் மோடிக்கு இவ்வளவு தைரியம். மோடி அரசை எதிர்த்து பேச இந்த அரசுக்கு அருகதை உள்ளதா? ஒரே ஒரு வார்த்தை டெல்லியை எதிர்த்துப் பேச தமிழ்நாட்டு அமைச்சருக்கு தைரியம் உள்ளதா? உங்களிடம் உள்ள எந்த சோபா செட் டப்பாவிற்காவது தமிழ்நாட்டின் வரலாறு தெரியுமா? பாசிசத்தை எதிர்ப்பவராக இருந்தால் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் சட்டமன்றத்தை கூட்டி நீட் தேர்வுக்கு எதிராக தீர்மானத்தை இயற்ற தயாரா?

பாசிசம், பாயசம் என பேசிய முதலமைச்சர் விஜய் மத்திய அரசை எதிர்த்து பேச முடியவில்லை. திமுக ஆட்சியில் இல்லை என்று கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே.சிவகுமார் போல மோடியும் கொக்கரித்தால் திமுக தலைவர் அனுமதி பெற்று மாணவரணியும், இளைஞரணியும் தமிழ்நாட்டின் சிறைகளை நிரப்புவோம்.

முதலமைச்சருக்கு தைரியம் இருந்தால் தமிழ்நாட்டு மக்களின் மீது அக்கறை இருந்தால் குறை சொல்லி ஆட்சிக்கு வந்த நீங்கள் தமிழ்நாட்டிற்கு என்ன செய்யப் போகிறீர்கள்? என்று சொல்ல வேண்டும். விரைவில் ஒன்றிய மற்றும் மாநில அரசாங்கத்தை எதிர்த்து நாடு தழுவிய பெரிய போராட்டத்தை திமுக நடத்தும்" எனத் தெரிவித்தார்.

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ஆ ராசா
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