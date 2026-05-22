ETV Bharat / state

ஆ.ராசா திருமாவளவனிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்; அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா வலியுறுத்தல்

ஆளுநர் நிகழ்வுகளில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து முதலில் பாட நீதிமன்றத்தை நாடுவது குறித்து ஆலோசனை நடைபெறுகிறது என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா
அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 22, 2026 at 8:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: விசிகவை கண்ணிய குறைவான வார்த்தைகளில் விமர்சித்த திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளரும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான ஆ.ராசா, திருமாவளவனிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா வலியுறுத்தி உள்ளார்.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் பொதுப்பணித் துறை மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், " 'ஆட்சியில் பங்கு அதிகாரத்தில் பங்கு' என்று நாங்கள் சொன்னோம். ஆனால் அதை ஏளனமாக பார்த்தார்கள். தேர்தல் அரசியலில் முதல் மாநாட்டில் என்ன வாக்குறுதி அளித்து இருந்தாரோ, அதனை முதல்வர் விஜய் நிறைவேற்றி உள்ளார். இளைஞர்களுக்கான ஒரு அமைச்சரவையை இந்தியாவே பார்த்து பிரமிக்கும் வகையில் உருவாக்கி உள்ளார்.

நிபந்தனையற்ற ஆதரவை கூட்டணி கட்சிகள் அளித்திருந்தாலும், அமைச்சரவையில் இடம்பெற வேண்டும் என கேட்டதன் அடிப்படையில் அவர்கள் தற்போது அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

இன்றைய நாளை உண்மையான சமூகநீதி நாளாக பார்க்கிறோம். 'இன்றுதான் மனநிறைவோடு இருக்கிறேன்' என்று முதல்வர் விஜய், திருமாவளவன், காதர் மொய்தீன் ஆகியோரிடம் சொன்னார்," என்று ஆதவ் அர்ஜுனா கூறினார்.

ரமேஷ் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளது குறித்து எழுந்துள்ள விமர்சனம் குறித்து பேசிய அமைச்சர் ஆதவ், "நாங்கள் வேட்பாளராக நிற்கும் நேரத்தில் யாருடைய சாதியை சொல்லியும் வாக்கு கேட்கவில்லை. ரமேஷ் சாதி என்ன என எங்களுக்கு தெரியாது. அது பற்றி தவெகவில் பேசுவதே இல்லை.
யாரெல்லாம் கட்சிக்காக உழைத்தார்களோ அவர்களுக்கு வாய்ப்பை முதலமைச்சர் வழங்கி உள்ளார். ஒவ்வொரு முடிவும் இங்கு மதசார்பற்ற கொள்கை அளவில் எடுக்கப்படுகிறது.

அதிமுகவுடன் இணைந்து எளிதாக ஆட்சி அமைத்து இருக்க முடியும். ஆனால் நாங்கள் மத சார்பற்ற கொள்கையில் ஆட்சியை உருவாக்கி உள்ளோம். யாரிடம் எந்த துறையை கொடுத்தால் அவர்கள் மக்களுக்காக செயல்படுவார்கள் என்று முதல்வர் நினைத்தாரோ அவர்களுக்கு வாய்ப்புகளை முதல்வர் வழங்கி உள்ளார்” என கூறினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆ.ராசாவின் பதிவு நாகூசும் அளவிற்கு உள்ளது. திருமா மற்றும் விசிக தொண்டர்கள் மீது அவர் பயன்படுத்திய வார்த்தையை கண்டிக்கிறோம். எதிர்க்கட்சியாக அவர்கள் விமர்சனத்தை ஏற்று கொள்கிறோம். ஆனால் தனிப்பட்ட விமர்சனத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. இன்று திமுகவில் கண்ணியம் இல்லை, கோட்பாடு இல்லை, கட்டுப்பாடு இல்லை. திமுகவுக்கு ஜனநாயக கடமை இல்லை. ஆ.ராசா திருமாவளவனிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். பெண்கள் குறித்து இப்படி பதிவு செய்தால் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என காவல்துறையை கேட்டுக்கொள்கிறோம்” என்றார்.

இதையும் படிங்க: முதல்வர் விஜயை சந்திக்க வந்த மு.க.அழகிரி மகள் - தவெகவில் இணைய திட்டம்?

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து விவகாரம் குறித்து பேசிய அவர், "நடைபெற்றது ஆளுநர் விழா, முதல் நாளே இதுகுறித்து 5 நிமிடம் ஆளுநரிடம் முதல்வர் பேசினார். உள்துறை தரப்பில் இருந்து வந்த அறிவிப்பை நான் பின்பற்ற வேண்டும் என ஆளுநர் சொன்னதால் இப்படி நடைபெற்றது. ஸ்டாலின் முதல்வராக இருந்த நேரத்தில் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி பொறுப்பு ஏற்கும் நேரத்தில் வந்தே மாதரம்தான் முதலில் பாடப்பட்டது. ஆளுநருக்கு அனுப்பி உள்ள சுற்றறிக்கைக்கு எதிராக நீதிமன்றம் செல்ல முடியுமா? என சட்ட வல்லுநர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறோம்.

தமிழக அரசு நிகழ்ச்சிகள் அனைத்திலும் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துதான் முதலில் இடம்பெறும். மாநில சுயாட்சிக் கொள்கையில் உறுதியாக உள்ளோம். இருமொழி கொள்கையில் உறுதியாக இருக்கிறோம். கல்வி கொள்கையில், மதச்சார்பற்ற கொள்கையிலும் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறோம்" என்று கூறினார்.

TAGGED:

MINISTER AADHAV ARJUNA
DMK MP A RAJA
விசிக தலைவர் திருமாவளவன்
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து விவகாரம்
A RAJA VS VCK ISSUE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.