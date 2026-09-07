சட்டப்பேரவையில் திமுக எம்எல்ஏக்கள் தர்ணா; சபாநாயகர் ஒருதலைபட்சமாக செயல்படுவதாக உதயநிதி ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு
சர்க்காரியா கமிஷன் அறிக்கை, மிசா குறித்து உண்மைக்குப் புறம்பான மற்றும் திசைதிருப்பும் தகவல்கள் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 7, 2026 at 3:08 PM IST
சென்னை: சபாநாயகர் நடுநிலையுடன் செயல்படாமல், அரசுக்கும், முதலமைச்சருக்கும் ஆதரவாக ஒருதலைபட்சமாகச் செயல்படுவதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
திமுகவை விளாசிய முதலமைச்சர் விஜய்
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் இன்று (செப்.07) காவல்துறை மானிய கோரிக்கை விவாதம் மீது முதலமைச்சர் விஜய் பதிலுரை வழங்கினார். அப்போது, திமுக மீது பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து பேசினார்.
குறிப்பாக, சர்க்காரியா ஆணையம், பார்ட்டி ஃபண்ட், அமலாக்கத்துறை ஆவணங்களை மேற்கோள்காட்டி பேசினார். இதற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்த திமுக உறுப்பினர்கள், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினை பேரவையில் பேசுவதற்கு அனுமதிக் கோரியும் முழக்கங்களை எழுப்பியதுடன் சபாநாயகர் இருக்கைக்கு முன்பு திரண்டு தர்ணாவிலும் ஈடுபட்டனர்.
திமுக எம்எல்ஏக்களை எச்சரித்த சபாநாயகர்
திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் போராட்டத்தைக் கண்டு முதலமைச்சர் விஜய் சிரித்தபடி அமர்ந்திருந்தார். தர்ணாவில் ஈடுபட்ட திமுகவினரை எச்சரித்த சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர், "முதலமைச்சரின் பதிலுரை முழுவதும் அமைதியாக இருந்திருந்தால் எதிர்க்கட்சித் தலைவருக்குப் பேச வாய்ப்பு அளித்திருப்பேன்; இப்போது தர முடியாது. முதலமைச்சரின் நீண்ட நெடிய உரையை ஒரு நிமிடமாவது அமைதியாகக் கேட்டிருந்தால் அனுமதி வழங்கியிருப்பேன். முதலமைச்சர் பேசியது மக்களிடம் சென்று சேரக் கூடாது என்பதற்காகவே இவ்வாறு செய்கிறீர்கள். பேரவை நிகழ்வுகள் நேரலையாகச் செல்கின்றன. என்னை நிர்பந்திப்பதாக இருந்தால் பேச அனுமதி இல்லை" என்றார்.
இதற்கிடையே, தர்ணாவில் ஈடுபடும் திமுக உறுப்பினர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சபாநாயகரை அவை முனைவரும், அமைச்சருமான செங்கோட்டையன் கேட்டுக் கொண்டார். அவரின் கோரிக்கையை ஏற்ற சபாநாயகர், தொடர் அமளி காரணமாக திமுக உறுப்பினர்களை வெளியேற்றுமாறு அவைக் காவலர்களுக்கு உத்தரவிட்டார்.
எதிர்க்கட்சித் தலைவருக்கு வாய்ப்புக் கொடுங்கள்
அப்போது பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், "எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பேசட்டும், பரவாயில்லை. அவருக்கு வாய்ப்பு கொடுங்கள்" என்று சபாநாயகரிடம் கோரிக்கை வைத்தார்.
முதலமைச்சரின் கோரிக்கையை ஏற்று, எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினைப் பேச சபாநாயகர் அழைத்தார். அதேவேளையில், முதலமைச்சரின் பதிலுரையின்போது திமுக உறுப்பினர்கள் கூச்சலிட்டது அவை மரபிற்கு எதிரானது என்ற கருத்தையும் அவர் முன்வைத்தார். எதிர்க்கட்சித் தலைவருக்குப் பேச அனுமதி வழங்கிய பின்னரும், திமுக உறுப்பினர் ஆஸ்டின் எழுந்து சபாநாயகரைப் பார்த்துக் கைநீட்டிப் பேச முயன்றார். இதனால் கோபமடைந்த சபாநாயகர், தனது முடிவை மாற்றிக்கொண்டு எதிர்க்கட்சித் தலைவருக்கு வாய்ப்பு தர முடியாது என அறிவித்தார்.
திமுக எம்எல்ஏக்கள் வெளிநடப்பு
இதையடுத்து, எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அவையில் இருந்து வெளிநடப்புச் செய்தனர்.
இதனிடையே, தர்ணா போராட்டத்தின்போது திருவையாறு திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் துரை சந்திரசேகரன் கீழே அமர்ந்து அரசுக்கு எதிராகக் கோஷமிட்டார். பின்னர் அவர் எழ முயன்றபோது எழ முடியாமல் சிரமப்பட்டார். அதைக் கண்ட முதலமைச்சர் விஜய், உடனே சென்று தன் கைகளைக் கொடுத்து அவரைத் தூக்கிவிட்டார். இந்நிகழ்வு சட்டப்பேரவையில் பெரும் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், "எதிர்க்கட்சிகள் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கும், குற்றச்சாட்டுகளுக்கும் முதலமைச்சர் பதிலளித்த பிறகு, எதிர்க்கட்சிகளுக்குப் பேச வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என சபாநாயகர் உறுதியளித்திருந்தார். ஆனால், முதலமைச்சர் தனது உரையை முடித்ததும், எதிர்க்கட்சிகள் பேசுவதற்கு சபாநாயகர் அனுமதி மறுத்துவிட்டார்.
சபாநாயகர் நடுநிலையுடன் செயல்படாமல், அரசுக்கும், முதலமைச்சருக்கும் ஆதரவாக ஒருதலைப்பட்சமாக செயல்படுகிறார். எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களின் குரலை ஒடுக்கக்கூடிய வகையில் அவையின் நடவடிக்கைகள் அமைந்துள்ளன. எதிர்க்கட்சிகள் எழுப்பிய முக்கியமான கேள்விகளுக்கு உரிய விளக்கம் அளிக்காமல், சினிமா படப்பிடிப்புக்குத் தயாராவதுபோல வசனங்களை மனப்பாடம் செய்துவந்து முதலமைச்சர் பேசியுள்ளார்.
மாநிலத்தில் போதைப்பொருள் கடத்தல் அதிகரித்து வருகிறது. சென்னையில் பட்டப்பகலில் இரண்டு கொலைகள் நடைபெறும் அளவுக்கு சட்டம் - ஒழுங்கு சீர்குலைந்துள்ளது. இதுகுறித்து எதிர்க்கட்சிகள் கேள்வி எழுப்ப முயன்றபோதும், அவையில் பேச வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை. பல்வேறு அமைச்சர்கள் மீது அமலாக்கத்துறை, வருமான வரித்துறை மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையின் வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. முதலமைச்சர் மீது வருமான வரித்துறை வழக்கு உள்ளது.
சர்க்காரியா கமிஷன் அறிக்கையிலேயே குற்றச்சாட்டுகள் இல்லை
சர்க்காரியா கமிஷன் அறிக்கை மற்றும் மிசா குறித்து உண்மைக்குப் புறம்பான மற்றும் திசைதிருப்பும் தகவல்கள் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன. சர்க்காரியா கமிஷன் அறிக்கையிலேயே குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்படவில்லை. மக்கள் பிரச்சனைகள், போதைப்பொருள் புழக்கம், சட்டம்- ஒழுங்கு சீர்கேடு மற்றும் அரசின் ஊழல்கள் குறித்து சட்டப்பேரவையில் விவாதிக்க எதிர்க்கட்சிகளுக்கு ஜனநாயகம் வழங்கிய உரிமை மறுக்கப்படுகிறது.
அவையில் பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளையும், திசைதிருப்பும் பதில்களையும் மட்டுமே பதிவு செய்துவிட்டு, அதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் மறுப்பு தெரிவிக்க அனுமதி மறுக்கப்படுகிறது. இதைக் கண்டித்தும், ஜனநாயகத்தைக் காக்கவும், திமுக உறுப்பினர்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து அவையிலிருந்து வெளிநடப்பு செய்து அவையை புறக்கணித்துள்ளோம்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.