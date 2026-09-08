முதல்வர் விஜய் பேசியதை அவைக்குறிப்பில் இருந்து நீக்க வேண்டும் - சட்டப்பேரவையில் களேபரம்
அவையை நடத்த விடாமல் தடுப்பவர்களை வெளியேற்ற வேண்டும் என சபாநாயகர் உத்தரவிட்டதைத் தொடர்ந்து, அவை காவலர்கள் தி.மு.க-வினரை குண்டுகட்டாக வெளியேற்றினர்.
Published : September 8, 2026 at 2:57 PM IST
சென்னை: மிசா, சர்க்காரியா, அமலாக்கதுறை விவகாரங்கள் குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் பேசியதை அவைக்குறிப்பில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என தி.மு.க உறுப்பினர்கள் சட்டப்பேரவையில் தர்ணாவில் ஈடுபட்டதால் அவர்கள் அனைவரும் வெளியேற்றப்பட்டனர்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கடைசி நாளான இன்று, தி.மு.க கொறாடா எ.வ. வேலு நேற்று முதலமைச்சர் விஜய்யின் பதிலுரை தொடர்பாக பேசினார். அப்போது பேசுகையில், “பேரவைக்கு ஒரு மாண்பு இருக்கிறது என்பது உங்களுக்கெல்லாம் தெரிந்தது தான். மானியக் கோரிக்கையில் அமைச்சர்கள் பேரவையில் தாக்கல் செய்யும் போது, அதற்குப் பின் பதிலளிக்கும் போது அமைச்சர்கள் சம்பந்தப்பட்ட துறை சார்ந்த பதில்களைத் தான் இதுவரைக்கும் வழங்கியுள்ளனர்.
சட்டமன்ற வரலாற்றில் இந்த அவையில் முதலமைச்சர்களா இருந்த கருணாநிதி, எம்.ஜி.ஆர், ஜெயலலிதா, ஸ்டாலின், எடப்பாடி பழனிசாமி, பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் பணியாற்றியுள்ளனர். காவல்துறை மானியத்தில் பேசும்போது, கண்ணியமான பதிலை தான் தருவார்கள். நாங்களும் எதிர்க்கட்சியாக சில தவறுகள் சுட்டிகாட்டியுள்ளோம். எனவே, நேற்று முதலமைச்சர் விஜய் பேசும்போது, ஏறத்தாழ 25 நிமிடங்கள் நாங்கள் அமைதியாகக் கேட்டோம்” என்றார்.
அப்போது குறிக்கிட்ட சபாநாயகர், ”உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் என சொல்லுங்கள்” என கேள்வி எழுப்பினார்.
தொடர்ந்து பேசிய எ.வ.வேலு, “நீங்கள் கொடுத்துள்ள புத்தகத்தில் நீதி விசாரணையில் உள்ள எந்த பொருள் குறித்து கருத்து சொல்லக்கூடாது என இருக்கிறது. ஆனால், நேற்று முதலமைச்சர் அமலாக்கதுறை வழக்கில் உள்ளது குறித்து பேசியது அவைக்கு முராணான விஷயம், விதிக்கு உட்பட்டதாக இல்லை. மிசா குறித்து எல்லாருக்கு தெரியும்; மிசா கொடுமை ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது. அப்போது 450 மேற்பட்டோர் சிறைக்கு சென்றார்கள். அந்த வகையில் ஜனநாயகத்தை காப்பாற்ற முன்னாள் முதலமைச்சர், மிசா கொடுமையில் ஒரு ஆண்டு சிறையில் இருந்தார்” என்றார்.
பின்வாங்கிய எம்.ஜி.ஆர்
உடனே குறிக்கிட்ட சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர், ”யார் யார் இருந்தாங்க என்பது குறித்து அனைவருக்கும் தெரியும், என்ன சொல்ல வருகிறீர்கள் என்பது பற்றி மட்டுமே கூற வேண்டும்” என கூறினார்.
இதன் பிறகு பேசிய எ.வ.வேலு, ”சர்க்காரியா கமிஷன் குறித்து பேசும்போது, மாறன் பெயர் குறிப்பிடப்பட்டது. இறந்தவர் குறித்து பேசப்பட்டது. நீதிபதி சர்க்காரிய இறுதியில் கூறும்போது, 28 குற்றச்சாட்டுகள் கூறப்பட்டது. அப்போது, எம்.ஜி.ஆர் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது; சேலத்தில் வழக்கறிஞர் இயக்கத்தை சேர்ந்தவர் கொடுத்ததை வைத்து கூறியதாக தெரிவித்தார். மேலும் 28 குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்படவில்லை. அதனால் வழக்கு தொடர முடியாது என கூறினார். கமிஷனில் ஆதாரம் இருந்தால் தான் வழக்கு தொடர முடியும். ஆனால், தவறு நடந்ததுபோல மாறன் குறித்து பேசப்பட்டுள்ளது” என்றார்.
அவைக் குறிப்பில் இருந்து நீக்க வேண்டும்
இதன் பிறகு தொடர்ந்து பேசிய எ.வ.வேலு, ”நேற்று முதலமைச்சர் ஆதாரம் இல்லாமல் வெளியில் இருப்பவர்கள் குறித்து குறிப்பிட்டு பேசியதை அவை குறிப்பில் இருந்து நீக்க வேண்டும்” என்றார். இதற்கு பதிலளித்த சட்டத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார், ”முதலமைச்சர், அமலாக்கதுறை விசாரணை குறித்து பேசவில்லை. ஆதாரம் குறித்து தான் பேசினார். கருணாநிதி எங்கு எல்லாம் பணம் வாங்கினார் என்பது குறித்து உள்ளது. சர்க்காரிய கமிஷனில் 6 குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஆதாரம் உள்ளது.
அதன் அடிப்படையில், சிபிஐ வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. கோதுமை கொள்முதல், பூச்சு மருந்து தெளித்தில் முறைகேடு நடந்தது. மிசா காலத்தில் திருட்டு வழக்கு, வழிப்பறி, கொலை உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவின் கீழ் கைது செய்யப்படலாம். அதனால் அனைவரும் மிசாவில் கைது என்பதை ஏற்க முடியாது.
இந்திராகாந்தி குறித்து 21வது அம்சம் திட்டம் என ஸ்டாலின் அவதூறாக கூறினார். அவர் மிசாவில் கைது செய்யப்பட்டார் என எந்த குறிப்பும் இல்லை. உங்கள் நிலை குறித்து தரம் தாழ்ந்து போகிறது. அவர் செய்ததை தான், தற்போது எதிர்கட்சி தலைவர் செய்கிறார். ஆபாச நதியாக ஓடுகிறது என அதனை முதலமைச்சர் எடுத்துரைத்தால் நேரலையை செல்கிறது” என்றார்.
இதன்பிறகு பேசிய கே.என்.நேரு, ”திருமணம் ஆன புதிதில் மிசாவில் சிறைக்கு சென்றவர் எங்கள் தலைவர். சர்க்காரிய கமிஷனுக்காக புகார் அளித்தவர்களே எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது என கூறிவிட்டனர். அமலாக்கதுறை விசாரணை உள்ளதை முதலமைச்சர் பேசியுள்ளார் அதனை அவை குறிப்பில் இருந்து நீக்க வேண்டும். அவையில் இல்லாதவர்கள் குறித்து முதலமைச்சர் பேசக்கூடாது” என்றார்.
அனுமதி அளித்தேன் என சபாநாயகர்
தொடர்ந்து பேசிய சபாநாயகர், ”எம்.ஜி.ஆர் அவையில் சர்க்காரிய கமிஷன் குறித்து பேசியுள்ளார். அதனை நீக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவையில் எதிர்கட்சிக்காக எவ்வளவு வாய்ப்பு கொடுத்துள்ளேன். இந்த விஷயம் குறித்து பேசப் போகிறீர்கள் என தெரியாது இருந்தாலும் அனுமதித்தேன்” என கூறினார்.
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இதனையடுத்து பேசிய கோவி. செழியன், முதலமைச்சர் பேசியதை அவை குறிப்பில் இருந்து நீக்க வேண்டும். அவைக்கு குந்தகம் விளைவிக்க நாங்கள் எண்ணவில்லை. சர்க்காரிய கமிசனில் குற்றம் நிருபிக்கவில்லை, மேலும் அவையில் இல்லாதவர்கள் குறித்து பேசலாமா? என கேள்வி எழுப்பினார்.
முதலமைச்சர் பேச்சை கேட்டீர்களா?
அதற்கு பதிலளித்த சபாநாயகர், ”நேற்று முதலமைச்சர் பேசியதை திமுகவினர் கேட்டீர்களா? என் அனுமதி இல்லாமல் போஸ்டர் காண்பித்திர்கள். அதையும் பார்த்தேன், ஆனால் ஒரு நிமிடம் கூட நீங்கள் அவர் பேசியது கேட்கவில்லை சர்க்காரிய கமிஷன் குறித்து அவையில் நீண்ட விவாதங்கள் நடைபெற்றது. அவர் ஏற்கனவே படித்தே செய்தியை தான் படித்தார்.
மு.க ஸ்டாலின் கைது செய்யப்பட்டது உண்மை தானே அதனை தான் பேசினார். அதேபோல், மாறன் குறித்து ஏற்கனவே உள்ள செய்தியை தான் குறிப்பிட்டார். மேலும் அமலாக்கதுறை என்ன சொன்னதோ அந்த விஷயத்தை தான் சொல்லி இருக்கிறார். அவை குறிப்பில் எதையும் நீக்க தேவையில்லை.
திமுகவினர் வெளியேற்றம்
விவாதம் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும். அமைதியாக அமர்ந்தால் பேச வாய்ப்பு வழங்கப்படும். முதலமைச்சரை நேற்று தடுத்தீர்கள், இன்றும் அவையை தடுக்கிறீர்கள். அனைத்தும் விதிகளுக்கு உட்பட்டு தான் நடக்கிறது” என பேசினார். தொடர்ந்து சபாநாயகர் முன்பு திமுகவினர் தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர்.
இதன் பிறகு பேசிய அவை முன்னவர், ”திமுக கொறாடா பேசலாம் என அனுமதி கொடுத்துள்ளேன் அவர் பேசட்டும்” என கூறினார். தொடர்ந்து திமுகவினர் தொடர் அமளியில் ஈடுபட்ட நிலையில், ”என்னுடைய தீர்ப்பில் மாற்றம் இல்லை இப்படி தான் செய்வீர்கள் என்றால் நடவடிக்கைகள் எடுப்பது தவிர வேறு வழியில்லை” என சபநாயகர் தெரிவித்தார். இறுதியாக சபாநாயகர் அவையை நடத்த விடாமல் தடுப்பவர்களை, வெளியேற்ற வேண்டும் என உத்தரவிட்டதை தொடர்ந்து அவை காவலர்கள் திமுகவினரை குண்டுகட்டாக வெளியேற்றினர்.