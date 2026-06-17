சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் திமுக எம்எல்ஏக்கள் 100 சதவீதம் கலந்து கொள்ள வேண்டும் - மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவு
மக்கள் பிரச்சினைகளுக்கு கடுமையாக உங்கள் வாதங்களை முன்வைக்க வேண்டும். சட்டமன்றத்திற்கு புதியவர்கள், மூத்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்களைக் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று மு.க.ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தினார்.
Published : June 17, 2026 at 11:02 PM IST
சென்னை: தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் திமுக எம்எல்ஏக்கள் நூறு சதவீதம் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தி உள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத் தொடர் நாளை தொடங்க உள்ள நிலையில், திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டம், திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது.
சென்னை தேனாம்பேட்டை அண்ணா அறிவாலயத்தில் உள்ள கலைஞர் அரங்கத்தில் இக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு எதிர்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், கட்சியின் சட்டமன்ற குழுத் துணைத் தலைவர் கே.என்.நேரு, திமுக சட்டமன்ற கொறடா எ.வ.வேலு, முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்ட திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பங்கேற்றனர்.
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தமிழ்நாட்டில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைமையிலான ஆட்சி அமைந்த பின்னர் முதலாவது சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் நாளை தொடங்கவுள்ளது. இதில், பிரதான எதிர்க்கட்சியான திமுக உறுப்பினர்கள், சட்டப்பேரவையில் எவ்வாறு செயல்படுவது, மக்கள் பிரச்சனைகள் குறித்து எப்படி கருத்துக்களை முன்வைப்பது உள்ளிட்ட ஆலோசனைகளை திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினார்.
திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் மேடையில் பேசுகையில், "நமது கூட்டணிக் கட்சி ஆதரவுடன் இந்த ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது. சட்டப்பேரவையில் வலுவான எதிர்க்கட்சியாக நாம் சிறப்பாக செயலாற்ற வேண்டும். ஆளுங்கட்சியை கேள்வி கேட்டு மக்கள் வீதியில் இறங்கி போராடும் நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது. மக்கள் பிரச்சினைகளுக்கு கடுமையாக உங்கள் வாதங்களை முன் வைக்க வேண்டும். சட்டமன்றத்திற்கு புதியவர்கள், மூத்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்களைக் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் சில விதிமுறைகள் உள்ளன. நீங்கள் கேள்விகள் கேட்கலாம்.
தீர்மானங்கள் குறித்தும் நிதி ஒதுக்கீடு குறித்தும் வெட்டுத் தீர்மானம் கொண்டு வரலாம். சட்டமன்றத்தில் ஜனநாயகத்தை காக்கப்பட வேண்டும். சட்டமன்ற கூட்டத் தொடரில் திமுக உறுப்பினர்கள் நூறு சதவீதம் கலந்துகொள்ள வேண்டும்.
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மற்றும் கொறடா ஆகியோரை அழைத்து சென்று கோரிக்கை மனு கொடுங்கள். தொகுதி மக்களை சந்தியுங்கள். அவை நடவடிக்கைளில் பங்கேற்க வேண்டும்
ஆட்சியில் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் திமுகவினர் உதவி செய்ய ஓடி வருவார்கள் என்று மக்கள் கூற வேண்டும் என்றார்.
கூட்டத்திற்கு பின்னர் திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், திமுக அரசு கொண்டுவந்த நான் முதல்வன் திட்டத்திற்கு டிஎன் ஸ்கில் என்று தவெக அரசு பெயர் மாற்றியது குறித்து அவரிடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்குப் பதில் அளித்த அவர், "திட்டத்தின் பெயரை மாற்றிவிட்டால் திட்டங்களின் பயனை மறைத்து விட முடியாது. திட்டத்தின் பயனை யாராலும் அழித்துவிட முடியாது.
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சூரியனை எப்படி மறைக்க முடியாதோ, அதுபோல் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கொண்டு வந்த திட்டங்களை மறைக்க முடியாது. திட்டங்களின் பெயரை மாற்றுவதில் செலுத்தும் அவசரத்தை, சட்டம் - முழுங்கு, மின்வெட்டு போன்ற பிரச்சினைகளில் தவெக அரசு கவனம் செலுத்தினால் நல்லது" என்று தெரிவித்தார்.