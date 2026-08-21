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'திமுக எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு கார் வேண்டாம்' உதயநிதி Vs அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா வார்த்தை மோதல்

கார் வைத்திருக்கும் த.வெ.க. சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் யாரும் கார் கேட்க மாட்டார்கள் என்று அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்துள்ளார்.

சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பேச்சு
சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பேச்சு (TN DIPR)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 21, 2026 at 4:38 PM IST

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சென்னை: திமுக எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு கார் வேண்டாம் என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், பேரவையில் அறிவித்துள்ளார். கார் வழங்குவதை அரசியலாக பார்க்க வேண்டாம் என்று அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் இன்று (ஆக.21) பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், "நேற்று முன்தினம் அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் புதிய வாகனங்கள் வழங்கப்படும் என்று அரசு முடிவு செய்து அறிவித்துள்ளது. ஏற்கனவே தமிழ்நாடு அரசு கடும் நிதி நெருக்கடியில் இருப்பதாக முதலமைச்சரே கூறி வருவதால் எங்களுடைய திமுக தலைவர், முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் திமுகவை சேர்ந்த 59 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், இவ்வாகனங்களை பெறுவதில்லை என்று முடிவெடுத்துள்ளோம்.

மேலும், அரசுக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற தேவையற்ற செலவுகளை குறைக்கின்ற நோக்கத்தில் மாண்புமிகு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களது தேர்தல் வேட்பு மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ள பொருளாதார சூழலைக் கவனத்தில் கொண்டு பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்த உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமே இந்த அறிவிப்பின் கீழ் வாகனம் வழங்க வேண்டும் என்பதை இந்த அரசினுடைய கவனத்திற்கு தாங்கள் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும்" என்று கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

கார் வைத்திருக்கும் த.வெ.க. எம்.எல்.ஏ.க்கள் கார் கேட்க மாட்டார்கள்

பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா கூறுகையில், "முதலமைச்சரின் நோக்கம், புதியதாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள எம்எல்ஏக்களில் ஏழ்மையாக இருக்கக் கூடிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் உள்ளனர். அதில் முக்கியமாக, விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் (ஜோதிமணி) பேருந்தில் தான் வந்துச் செல்கிறார். யார் யாரெல்லாம் பேருந்தில் வருகின்றனர்? யார் யாரெல்லாம் ரயிலில் வருகின்றனர்? என்பது அவருடைய குரலாக இருந்தது.

சட்டப்பேரவையைப் பொறுத்த வரையில் அனைவரும் சமம் என நினைக்கக் கூடியவர் முதலமைச்சர். எங்கள் பொதுச்செயலாளரிடம் கார் உள்ளது; என்னிடம் கார் உள்ளது. நாங்கள் சென்று கார் வேண்டும் என்று கேட்கப் போவதில்லை. அடிப்படையாக உள்ளவர்களுக்கு இது குறித்து புரிதல் இருக்கும். அரசியலாக நினைத்தால் தான் இது அரசியல். யார் ஏழ்மையாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் விண்ணப்பம் அளிப்பார்கள்? கார் வைத்திருக்கும் த.வெ.க. உறுப்பினர்கள் யாரும் கார் கேட்கப் போவதில்லை. அதுதான் எங்களது நிலைப்பாடும்.

அரசு பங்களா கோரி உதயநிதி கடிதம்

அரசு காரில் சென்றால் அரசு அதிகாரிகள் முன்பு மரியாதை உள்ளது. எதிர்க்கட்சித் தலைவரிடம் இரண்டு மூன்று வீடுகள் உள்ளது. ஆனால் அரசு பங்களாவில் இருக்கிறார் அல்லவா. அவர் கடிதத்தை (பங்களா கோரி கடிதம்) என்னிடம் தான் கொடுத்தார். எனக்கு அரசுத் துறையுடைய பங்களா வேண்டும் என்று கோரி கடிதம் அளித்தார். உடனே நாம் கேட்க முடியுமா? எதிர்க்கட்சித் தலைவருக்கு இரண்டு மூன்று பங்களாக்கள் உள்ளது. அதனால் அரசுத்துறை பங்களா கொடுக்க மாட்டோம் என்று சொல்ல முடியுமா? கோரிக்கை கடிதம் கொடுத்தார். உடனடியாக பங்களாவை கொடுப்பதாக சொன்னோம். இதுவொரு 'Protocol'.

அமைச்சர்களுக்கு கார் கொடுக்கப்படுகிறது, வீடு கொடுக்கப்படுகிறது, நான்கு உதவியாளர்கள் கொடுக்கப்படுகிறார்கள். ஆனால், சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு உதவியாளர் கிடையாது, வீடு கிடையாது, உங்களுடைய தேர்தல் பத்திரத்தில் கார் இல்லை, வீடு இல்லை, ரூபாய் 10,000 தான் பணம் இருக்கிறது என்றும் சொல்லலாம். ஆனால் எங்கள் கட்சியில் பல்வேறு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களிடம் சொந்த வீடு இல்லாமல் இருக்கின்றனர், கார் இல்லாமல் இருக்கின்றனர், த.வெ.க. மட்டுமல்ல, மற்ற கட்சிகளைச் சேர்ந்தவர்களிடம் கார் இல்லை. கம்யூனிஸ்ட் கட்சியைச் சேர்ந்த உறுப்பினர் மாரிமுத்துவிடம் கார் கிடையாது.

முதலமைச்சர் எல்லோருக்கும் ஒரு அறிவிப்பை கொடுக்கிறார். அதில் த.வெ.கவின் நிலைப்பாடு, ஏற்கனவே கார் வைத்திருப்பவர்கள் விண்ணப்பிக்க மாட்டார்கள். கார் ஆடம்பரம் கிடையாது, மக்களைச் சந்திக்கக் கூடிய தேவை. ஊழல் இல்லாத சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு கார் தேவை. ஏனென்றால் மக்களைப் பார்க்க செல்ல வேண்டும்" என்றார்.

எதிர்க்கட்சி தலைவர் அமைச்சர் அந்தஸ்தில் இருக்கிறார்

முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேரு கூறுகையில், "எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அமைச்சர் அந்தஸ்தில் இருக்கிறார்; அது அவருடைய உரிமை, அரசாங்கம் தருகிறது. அவர் அரசு இல்லத்தில் இருந்து பணியைக் கவனிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அரசு இல்லத்தைக் கேட்டு வாங்கியிருக்கிறார். நாங்கள் கார் வேண்டாம் என்று தானே சொல்கிறோம். உங்களிடம் கார் வேண்டும் என்று கேட்கிறோமா? தேர்தல் பத்திரத்தில் கார் இல்லை, ரூ.10,000 தான் இருக்கிறது என்று அவர் கூறினார். நாங்கள் சொன்னது தவறு என்றால் கேஸ் போடுங்கள். உண்மையை தானே சொல்கிறோம். தேர்தல் வேட்பு மனுவில் வழங்கப்படும் பிரமாண பத்திரத்தில் என்ன இருக்கிறதோ? அதை தானே சொல்கிறோம். எதற்கெடுத்தாலும் குதர்க்கமாகப் பேசினால் எப்படி சரியாக இருக்கும்?

அமைச்சருக்கு தெரியுமா என்று தெரியவில்லை; அமைச்சர் (ஆதவ் அர்ஜுனா) சொந்த வீட்டில் இருக்கிறார். ஆனால் அரசாங்கம் அந்த வீட்டிற்கு வாடகை தருகிறது. அமைச்சருக்கு அது தெரியுமா? சொந்த வீட்டில் இருந்தால் கூட அதற்கு அரசாங்கம் வாடகை செலுத்துகிறது. அதை வேண்டாம் என்று எழுதிக் கொடுங்கள்" என்றார்.

சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு கடமை இருக்கிறது

பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, "எதிர்க்கட்சித் தலைவர், அரசினுடைய நிதி சுமையைக் கருதி என்ற வார்த்தையை சொல்லும்போது எங்களுக்கு அரசின் நிதிச்சுமையை தெரியாத மாதிரியும், இதை ஏதோ வசதி வாய்ப்பிற்காக செய்துக் கொடுப்பது போன்றும், இதுவொரு ஆடம்பரம் மாதிரியும் சில வார்த்தைகள் வருகின்றன. அமைச்சருக்கு நான்கு தனிச்செயலாளர்களும், ஒரு பங்களாவும், காரும் இருப்பதை நாங்கள் தவறு என்று சொல்லவில்லை. பங்களா கொடுப்பதற்கு எதற்காக என்றால் நாளொன்றுக்கு 500 முதல் 1,000 மக்கள் வரை வரும் போது சந்திக்க எளிதாக இருக்கும் என்பதற்காக தான். அதேபோன்று, சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் கடமையும், பொறுப்பும் இருக்கின்றது.

கார் என்பது ஆடம்பரம் இல்லை; அவர்களது வேதனை. தேர்தல் மனுத்தாக்கல் பிரமாணப் பத்திரத்தில் ரூபாய் 10,000 இருக்கிறது என சொல்லிவிட்டு ரேஞ்ச் ரோவர் காரில் செல்லும் அமைச்சர்கள் இங்கு கிடையாது. எங்கள் தேர்தல் பிரமாணப் பத்திரத்தில் என்ன இருக்கிறதோ? அதை தான் பதிவுச் செய்கிறோம்" என்றார்.

கார் தேவையில்லை என்பதே நிலைப்பாடு

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் உறுப்பினர் தளி ராமச்சந்திரன் கூறுகையில், "சில சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கார் வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்தனர். முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ளார். ஆகவே இல்லாதவர்களுக்கு கொடுக்கட்டும். வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை. எங்களைப் பொறுத்தவரை கார் தேவையில்லை என்பது எங்களுடைய நிலைப்பாடு" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

மக்கள் பணிக்கு கார் அவசியம்

பாமக சட்டமன்ற உறுப்பினர் கணேஷ்குமார் கூறுகையில், "மக்கள் பணி செய்வதற்கு கார் அவசியம்; பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எங்கள் கட்சியிலும் இருக்கிறார்கள்" என்றார்.

எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறுகையில், "இது அரசியல் செய்வதற்காக அல்ல. கஜானாவை துடைத்து விட்டு சென்றார்கள் என்று தான் முதல்வர் வைக்கும் குற்றச்சாட்டு. அனைத்தையும் இலவசமாக திமுக கொடுக்கிறது என்று தேர்தலின்போது குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தார். தற்பொழுது நீங்களும் காரை இலவசமாக கொடுக்கிறீர்கள். தேர்தல் பிரமாண பத்திரத்தில் கார் இல்லை என்று அதிகமான சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்" என்றார்.

யூனியன் சேர்மன்களுக்கு கார் வழங்கியவர் கலைஞர்

சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அமைச்சர் ஷாஜகான் கூறுகையில், "பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முன்னாள் முதலமைச்சர் கலைஞர், 300- க்கும் அதிகமான யூனியன் சேர்மன்களுக்கு வாகனம் வழங்கினார். இது ஒன்றும் புதிது அல்ல. அப்பொழுதெல்லாம் கேள்வி கேட்காமல் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு கார் கிடைக்கும்போது கேள்வி கேட்பது சரியல்ல" என்றார்.

முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேரு கூறுகையில், "சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் பணிகள் வேறு; உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளின் பணிகள் வேறு. நேரடியாக சென்று ஒவ்வொரு இடத்தையும் பார்க்க வேண்டியுள்ளது. சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு செக் பவர் இருக்கிறதா? ஆனால் உள்ளாட்சி அமைப்பினருக்கு செக் பவர் உண்டு" என்று கூறினார்.

கார் ஆடம்பரம் இல்லை

பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா கூறுகையில், "மக்கள் எங்களிடம் சொன்ன வார்த்தை நிறைய பகுதிகளில் நாங்கள் எம்.எல்.ஏ.க்களை பார்க்கவே இல்லை என்று தெரிவித்தனர். சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைத்து இடத்திற்கும் நடந்து செல்ல முடியாது. ஆகையால் இது ஆடம்பரம் இல்லை" எனத் தெரிவித்தார்.

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TAGGED:

உதயநிதி VS அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா
கார் வேண்டாம்
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