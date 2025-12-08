முதலமைச்சருக்கு எதிராக கோஷம்: திமுக எம்எல்ஏ மகனின் வாயை மூடி அழைத்துச் சென்ற போலீசார்
மதுரையில் முதலமைச்சர் வருகையின்போது சர்ச்சைக்குரிய வகையில் கோஷம் எழுப்பிய இளைஞரை போலீசார் வாயை மூடி வாகனத்தில் அழைத்துச் சென்றதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
Published : December 8, 2025 at 8:37 AM IST
மதுரை: மதுரை விமான நிலையத்தில் முதலமைச்சர் வருகையின்போது, திருப்பரங்குன்றம் தீபம் ஏற்றும் விவகாரத்தில் நீதிபதி அளித்த தீர்ப்புக்கு எதிராக சர்ச்சைக்குரிய கோஷம் எழுப்பிய விளாத்திகுளம் திமுக எம்எல்ஏ மகனை போலீசார் வாயை மூடி வாகனத்தில் ஏற்றிச் சென்றனர்.
மதுரையில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொண்ட முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், நேற்று (டிச.7) சென்னை செல்வதற்காக மதுரை விமான நிலையத்திற்கு வருகை புரிந்தார். அங்கு, திமுக தொண்டர்கள் கோஷம் எழுப்பி உற்சாகமாக வரவேற்றனர். அந்த சமயத்தில், தூத்துக்குடி விளாத்திகுளத்தைச் சேர்ந்த அக்சய் மார்க்கண்டேயர் என்ற இளைஞர் திடீரென முதலமைச்சர் முன்பாக சர்ச்சைக்குரிய கோஷம் எழுப்பியதாக கூறப்படுகிறது.
இதனால், பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த போலீசார் அவரை அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தினர். அப்போது அங்கிருந்த செய்தியாளர்கள், என்ன கோஷம் எழுப்பினீர்கள்? என இளைஞரிடம் கேட்டபோது, திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் மதக் கலவரத்தை தூண்டுகிறார்கள் என்று பேசத் தொடங்கினார். உடனே, போலீசார் இளைஞரின் வாயை பொத்தி காவல்துறை வாகனத்தில் ஏற்றிச் சென்றனர்.
தொடர்ந்து இளைஞரிடம் மேற்கொண்ட விசாரணையில், அவர் தூத்துக்குடி விளாத்திகுளம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜிவி மார்க்கண்டேயன் மகன் அக்சய் மார்க்கண்டேயன் என்பதும், இவர் டெல்லியில் சட்டக் கல்லூரியில் பயின்று வருவதும் தெரியவந்தது.
முன்னதாக, திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன், உத்தரவிட்டார். இதற்கு மாநில அரசு அனுமதி மறுத்தது. தமிழக அரசின் நடவடிக்கைக்கு எதிராக தொடரப்பட்ட நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, சிஐஎஸ்எஃப் வீரர்கள் உதவியுடன் தீபம் ஏற்ற உத்தரவிட்டார்.
இந்த உத்தரவுக்கு எதிராக தமிழக அரசு மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்தது. அந்த மனு மீது நடைபெற்ற காரசார விவாதத்தின் முடிவில் நீதிமன்றம் அதனை தள்ளுபடி செய்தது. தொடர்ந்து, நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம் அன்றே தீபம் ஏற்ற உத்தரவிட்டது. இதனால், தமிழக அரசு தனி நீதிபதியின் உத்தரவை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளது. இந்த மனு விரைவில் விசாரணைக்கு வர உள்ளது.
இதற்கிடையில், தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்கிற நீதிமன்ற உத்தரவை அமல்படுத்தாத தமிழக அரசை கண்டித்து தமிழகம் முழுவதும் இந்து முன்னணியினர் போராத்தில் ஈடுபட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது,