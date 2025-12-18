ETV Bharat / state

திமுகவுக்கு தவெக போட்டியா என்பது தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பின் தெரிந்துவிடும் - செந்தில் பாலாஜி

2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக மாபெரும் வெற்றி பெற்று மீண்டும் தமிழகத்தில் 2வது முறையாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ஆட்சியை தொடர்வார் என செந்தில்பாலாஜி கூறினார்.

செந்தில்பாலாஜி
செந்தில்பாலாஜி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 18, 2025 at 11:03 PM IST

1 Min Read
கரூர்: 'திமுகவுக்கும், தவெகவுக்கும் இடையில் தான் போட்டி' என விஜய் கூறி வரும் நிலையில், அது தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பின் தெரிந்துவிடும் என திமுக எம்எல்ஏ செந்தில்பாலாஜி தெரிவித்தார்.

கரூர் மாவட்டம், அரவக்குறிச்சி பகுதியில் நிறைவுற்ற அரசு திட்ட பணிகளை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு திறந்து மற்றும் புதிய திட்ட பணிகளை துவக்கி வைக்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது. இதில், அரவக்குறிச்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் இளங்கோ, கரூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் செந்தில்பாலாஜி ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்.

அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த செந்தில்பாலாஜியிடம், தவெக தலைவர் விஜய், திமுக தான் தனக்கு போட்டி என பேசி வருவது குறித்து கேட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர், '' அரசு நிகழ்ச்சி என்றாலும் கூட செய்தியாளர் கேட்ட கேள்விக்கு நான் பதில் அளிக்கிறேன். தமிழகத்தில் புதிதாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சியானாலும், ஏற்கனவே உள்ள அரசியல் கட்சியாக இருந்தாலும் அவர்கள் போட்டியாக திமுகவை தான் கூறுகிறார்கள். வேறு யாரையும் போட்டியென அரசியல் கட்சிகள் கூறுவதில்லை, அதற்கு காரணம் தமிழக மக்கள் மனதில் திமுக வலுவாக இடம் பிடித்துள்ளது.

மக்களுக்கான நேர்மையான ஆட்சியை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் நடத்தி வருகிறார். திமுக என்ற கட்சி தான் தனக்கு எதிரி என்று கூறினால்தான் தங்கள் இருப்பை மக்களிடம் காட்டிக்கொள்ள முடியும்.

தமிழகத்தில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு திட்டங்களை நிறைவேற்றிய ஆட்சி திராவிட மாடல் ஆட்சி தான். உதாரணத்திற்கு, மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். அத்திட்டத்தில் பயன் அடையாதவர்களை மீண்டும் பயன் அடைய வைப்பதற்காக, கோரிக்கை மனுக்களை பெற்று நிறைவேற்றிய அரசு திமுக அரசு. அதில் விடுபட்டவர்கள் கூட மீண்டும் அடுத்த முறை விண்ணப்பிக்கும் வாய்ப்பை வழங்கியுள்ள அரசு திமுக அரசு.

இதையும் படிங்க: காலமுறை ஊதியம் கோரி உண்ணாவிரதம் - செவிலியர்களை கைது செய்த காவல் துறை

2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக மாபெரும் வெற்றி பெற்று மீண்டும் தமிழகத்தில் 2வது முறையாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ஆட்சியை தொடர்வார். இதற்கு மக்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள். தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான பின்பு யார் யாருடன் போட்டி? என்பது தெரியும். தேர்தல் முடிவுகளில் அவர்கள் பெற்ற வாக்கு சதவீதம் தான் முடிவு செய்யும்.

தமிழகத்தில் நேர்மையான ஆட்சியை வழங்கி வரும் முதலமைச்சர் மீண்டும் ஆட்சி கட்டிலில் அமர வேண்டும் என மக்கள் முடிவெடுத்து விட்டார்கள். 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக தான் வெற்றி பெறும்.'' என்றார்.

