ஆவேசமடைந்த திமுக எம்எல்ஏ பூண்டி கலைவாணன்; பேரவையில் நடந்தது என்ன?
பூண்டி கலைவாணன் அவரது இருக்கையில் இருந்து எழுந்து சபாநாயகரிடம் என்ன நடந்தது? இருக்கையில் இருந்து ஏன் எழுந்தேன்? என்பது குறித்து விளக்கம் அளித்தார்.
Published : August 25, 2026 at 5:47 PM IST
சென்னை: திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் பூண்டி கலைவாணன் சட்டப்பேரவையில் எதற்காக ஆவேசமாக பேசினார் என்பது தொடர்பான தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
சட்டப்பேரவையில் இன்று இயற்கை வளங்கள் துறை, தொழில், முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத் துறை, தகவல் தொழில்நுட்பவியல் மற்றும் டிஜிட்டல் சேவைகள் துறைகளுக்கான மானியக் கோரிக்கைகள் மீதான விவாதம் நடைபெற்றது.
இந்த விவாதத்தில் பேசிய திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டம் ரத்து செய்யப்படுவதால் தமிழ்நாட்டில் முதலீடுகள் பாதிக்கப்படும் என்ற கருத்து தெரிவித்தனர். இதற்கு ஆளும் கட்சி உறுப்பினர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து தங்கள் கருத்துக்களை முன்வைத்து வந்தனர்.
இதனிடையே, தமிழக வெற்றிக் கழக எம்எல்ஏ விஜய் பாலாஜி தனது அருகில் இருந்த உறுப்பினரிடம் பூண்டி கலைவாணன் மற்றும் வசந்தம் கார்த்திகேயனை சுட்டிக்காட்டி ஏதோ பேசிக் கொண்டிருந்தார்.
அப்போது அவர்களை கவனித்த திமுக எம்எல்ஏ பூண்டி கலைவாணன், 'என்ன' என்று சைகையில் கேட்டார். அதற்கு தமிழக வெற்றிக் கழக எம்எல்ஏ விஜய் பாலாஜி, என்ன? என்ற உடல்மொழியில் சைகை காட்டினார்.
உடனே இருக்கையில் இருந்து எழுந்த திமுக எம்எல்ஏ பூண்டி கலைவாணன் முன் இருக்கை நோக்கி வேகமாக நடந்து சென்றார். என்ன வேண்டும்?, என்ன சொல்ல வருகிறீர்கள்? என கேட்டுக்கொண்டே முன்னோக்கி சென்றார்.
அப்போது திமுக கொறடா எ.வ.வேலு பேசிக் கொண்டு இருந்தார். இருப்பினும் குறுக்கிட்டு சத்தம் எழுப்பியவாறு பூண்டி கலைவாணன் நடந்து சென்றார். அதே நேரத்தில் தனது இருக்கையில் இருந்து எழுந்த வசந்தம் கார்த்திகேயன் இருக்கையில் இருந்து முன்னோக்கி சென்றார்.
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அப்போது பேசிக் கொண்டிருந்த எ.வ.வேலு அவரை கைகளால் அணைத்து தடுத்தபடி அவரை சமாதானப்படுத்தி இருக்கையில் அமர சொன்னார்.
இதனை கவனித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன், "திமுக எம்எல்ஏ வசந்தம் கார்த்திகேயன் அடிக்க வருவது போல் பாய்கிறார், அவரை திமுக கொறடா வேலு தடுக்கிறார். பூண்டி கலைவாணன் அவரது இருக்கையில் இருந்து முன்னோக்கி வேகமாக வருகிறார். இதனை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. இதனை நேரலையில் கட்ட வேண்டும், அவர்கள் எப்படி நடந்து கொள்கிறார்கள் என்பதை மக்கள் பார்க்க வேண்டும்" என்றார்.
தொடர்ந்து பூண்டி கலைவாணன் மற்றும் வசந்தம் கார்த்திகேயன் அவர்களது இருக்கையில் அமர்ந்தனர். அப்போதும் திமுக கொறடா வேலு பேசிக் கொண்டு இருந்தார்.
பூண்டி கலைவாணன் அவரது இருக்கையில் இருந்து எழுந்து சபாநாயகரிடம் என்ன நடந்தது? ஏன் இருக்கையில் இருந்து ஏன் எழுந்தேன் என்பது குறித்து விளக்கம் அளித்தார்.