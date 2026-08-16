சுதந்திர தின விழாவில் த்ரிஷா: இந்த நாடு எங்கே போய் கொண்டிருக்கிறது? - மார்க்கண்டேயன் கேள்வி
பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரனின் பேச்சு சர்ச்சையான நிலையில், இந்த விஷயத்தை பொறுத்தவரைக்கும் எல்லாமே எதார்த்தமான ஒரு விஷயம்தான் என திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 16, 2026 at 2:28 PM IST
தூத்துக்குடி: இந்த நாடு எங்கே போய் கொண்டிருக்கிறது? தலைமை பொறுப்பில் இருக்கிறவர்கள் வாழும் சந்ததியினருக்கு முன்னுதாரணமாக வாழ வேண்டும் என சுதந்திர தின விழாவில் நடிகை த்ரிஷாவுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டது குறித்த செய்தியாளரின் கேள்விக்கு திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் பதிலளித்துள்ளார்.
முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து அவதூறாக பேசியதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் உயர் நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி, விளாத்திகுளம் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் மார்க்கண்டேயனுக்கு நிபந்தனை ஜாமின் வழங்கப்பட்டது. அதனையடுத்து, தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் அமைந்துள்ள மாவட்ட குற்றப்பிரிவு அலுவலகத்தில் ஆஜராகி கையெழுத்திட்டு வருகிறார்.
அந்த வகையில், இன்று 6ஆவது நாளாகக் காவல் நிலையத்தில் கையெழுத்திட்டார். தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவரிடம் சுதந்திர தின விழாவில் நடிகை த்ரிஷாவுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்பட்டது குறித்த கேள்வியை நிரூபர் ஒருவர் எழுப்பினார்.
அதற்கு பதிலளித்த அவர், “இந்த நாடு எங்கே போய் கொண்டிருக்கிறது? என்ற வினா எழுப்பப்பட்டு இருக்கிறது. தலைமை பொறுப்பில் இருக்கிறவர்கள் வாழும் சந்ததியினருக்கு முன்னுதாரணமாக வாழ வேண்டும். இதுதான் என்னுடைய பதில்” எனக் கூறினார்.
இந்த நாடு எங்கே போய் கொண்டிருக்கிறது? - திமுக எம்.எல்.ஏ மார்க்கண்டேயன் கேள்வி#MLAMarkandeyan | #NainarNagendran | #ActressTrisha | #cmvijay | #thoothukudi | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/awo4wcjdaF— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) August 16, 2026
தொடர்ந்து, பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரனின் பேச்சு சர்ச்சையானது குறித்து கேள்விக்கு “அவர் நாகரீகமாகப் பேசினேன் என்று அவர் கூறியிருக்கிறார். நான் அவரை சட்டமன்றத்தில் மட்டும்தான் வைத்து பார்த்திருக்கிறேன். அரசியல் கட்சியை தாண்டி சட்டமன்றத்திற்குள் நாகரீகமாகப் பேசியிருக்கிறார். இந்த விஷயத்தை பொறுத்தவரைக்கும் எல்லாமே எதார்த்தமான ஒரு விஷயம்தான்” என பதிலளித்தார்.
|இதையும் படிங்க: தமிழகத்திற்கு எதிராக கர்நாடக பாஜகவினர் போராடிய போது எங்கே போனீர்கள்? - நயினார் நாகேந்திரனுக்கு மாணிக்கம் தாகூர் கேள்வி
மேலும், திமுகவினர் பேசியது சர்ச்சையாகும் போது கைது செய்யப்படும் நிலையில், பாஜக, அதிமுகவினர் மீது நடவடிக்கை இல்லையே என செய்தியாளர் ஒருவர் கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு “இந்த ஆட்சியை மக்கள் பார்த்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள்” எனக் கூறினார்.
இறுதியாக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு கார் வழங்கவுள்ளதாக வெளியான தகவல் குறித்த கேள்விக்கு, “அதற்கான அரசாணை இன்னும் வெளியாகவில்லை. வந்த பின்னர் பார்க்கலாம்” என்றார்.
நீதிமன்ற உத்தரவின்படி 14 நாட்கள் தினமும் கையெழுத்திட வேண்டும் என மார்க்கண்டேயனுக்கு நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டிருந்தது. அதன்படி, 8 நாட்கள் சட்டமன்றத்திலும், 6 நாட்கள் தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் கையெழுத்திட்டு வந்தார். இந்த நிலையில், இன்றுடன் 14 நாள் கையெழுத்து நிறைவடைந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.