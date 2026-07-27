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முதல்வருக்கு மிரட்டல் விடுக்கும் வகையில் பேசவில்லை; உயர்நீதிமன்றத்தில் எம்.எல்.ஏ மார்கண்டேயன் தரப்பு வாதம்

மூன்று முறை சட்டமன்ற உறுப்பினராக உள்ளவரை ஒரு குற்றவாளியை கைது செய்வது போல போலீசார் அதிகாலையில் கைது செய்துள்ளதாக மார்கண்டேயன் தரப்பில் வாதம் முன்வைக்கப்பட்டது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 27, 2026 at 6:07 PM IST

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சென்னை: தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்க்கு மிரட்டல் விடுக்கும் வகையில் பேசவில்லை என விளாத்திகுளம் திமுக எம்.எல்.ஏ மார்கண்டேயன் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

வாக்காளர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில், கடந்த 18-ஆம் தேதி கோவில்பட்டியில் திமுக சார்பில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் பேசிய விளாத்திகுளம் திமுக எம்எல்ஏ மார்கண்டேயன், முதலமைச்சர் விஜயக்கு மிரட்டல் விடுக்கும் வகையில் பேசியதாக தூத்துக்குடி மாவட்ட குற்றப்பிரிவு காவல்துறையில் 19-ஆம் தேதி வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.

இந்த வழக்கில் கடந்த திங்கள் கிழமை (ஜூலை 20) கைது செய்யப்பட்ட மார்கண்டேயன், நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி பாளையங்கோட்டை சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். இந்நிலையில், மார்கண்டேயனை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதிக்கோரி காவல்துறை தாக்கல் செய்த மனுவை தூத்துக்குடி மாவட்ட நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. அதேபோல, தனக்கு ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் என மார்கண்டேயன் தாக்கல் செய்த மனுவையும் தூத்துக்குடி நடுவர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.

இந்நிலையில், சிறையில் அடைக்கப்பட்ட உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரியும், ஜாமீன் வழங்கக் கோரியும்
திமுக எம்.எல்.ஏ மார்கண்டேயன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்துள்ளார். அதில், 7 ஆண்டுகளுக்கு தண்டனை வழங்கும் பிரிவில் தன்னை கைது செய்வதற்கு முன் பி.என்.எஸ் பிரிவு 35(3)ன் படி உரிய நோட்டீஸை காவல்துறை வழங்கவில்லை.

மேலும், காவல்துறை சட்டவிரோதமாக கைது செய்துள்ளதை நடுவர் நீதிமன்றம் கருத்தில் கொள்ளாமல், சிறையில் அடைக்க உத்தரவிட்டுள்ளது. அதனால், தன் மீது பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்த மனு நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மார்க்கண்டேயன் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் வில்சன், "சட்டமன்றத்தை பூட்டினால் உடம்பில் எலும்பு இருக்காது என மார்க்கண்டேயன் பேசியுள்ளார். ஒரு கருத்துக்கு பதிலளிக்கும் விதமாகவே பேசியுள்ளார். 7 ஆண்டிற்கு குறைவாக தண்டனை விதிக்கும் பிரிவுகளில் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் கைதுக்கான காரணங்களை முன்கூட்டியே தெரிவிக்க வேண்டும்.

தூத்துக்குடி நீதிமன்றம் ஜாமீன் மறுத்தாலும், காவல்துறை விசாரணைக்கும் அனுமதி வழங்கவில்லை. 3 முறை சட்டமன்ற உறுப்பினராக உள்ள ஒருவரை, குற்றவாளியை கைது செய்வது போல அதிகாலையில் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்" எனத் தெரிவித்தார்.

இதையடுத்து மார்க்கண்டேயன் தரப்பில் விசாரணை முடிவடையாத நிலையில், நாளை (ஜூலை 28) வழக்கு விசாரணையை நீதிபதி ஒத்திவைத்தார்.

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எம் எல் ஏ மார்கண்டேயன்
உயர் நீதிமன்றம்

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