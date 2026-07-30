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திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயனுக்கு ஜாமீன் கிடைக்குமா? விசாரணை மாலைக்கு ஒத்திவைப்பு

இதுசம்பந்தமான வழக்கின் தீர்ப்பை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்துள்ளதால் எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயனின் ஜாமீன் மனு மீதான விசாரணை இன்றைக்கு (ஜூலை 30) ஒத்திவைக்கப்பட்டிருந்தது.

திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் (கோப்புப்படம்)
திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 30, 2026 at 4:28 PM IST

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சென்னை: தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்க்கு மிரட்டல் விடுக்கும் வகையில் பேசியதாக கைது செய்யப்பட்ட திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயனின் ஜாமீன் மனு மீதான விசாரணையை இன்று மாலைக்கு ஒத்திவைத்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

விளாத்திக்குளம் திமுக எம்எல்ஏவான மார்க்கண்டேயன், கடந்த 18ம் தேதி கோவில்பட்டியில் நடைபெற்ற அக்கட்சியின் பொதுக்கூட்டத்தில் பேசினார். அப்போது அவர், முதலமைச்சர் விஜய்க்கு மிரட்டல் விடுக்கும் விதத்தில் பேசியதாக கூறப்படுகிறது. அவரது இந்த பேச்சு அடங்கிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

இதையடுத்து, முதலமைச்சருக்கு மிரட்டல் விடுக்கும் வகையில் பேசியதாக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் மீது தூத்துக்குடி மாவட்ட குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர். இந்த வழக்கில் கடந்த திங்கள்கிழமை (ஜூலை 20) கைது செய்யப்பட்ட மார்க்கண்டேயன், நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

இதைத் தொடர்ந்து, கடந்த 22 ம் தேதி மார்க்கண்டேயன் தரப்பு ஜாமீன் கோரி தாக்கல் செய்த மனுவை தூத்துக்குடி குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. பின்னர், தன் மீதான வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மார்க்கண்டேயன் தரப்பு மனு அளித்தது. இந்த வழக்கின் தீர்ப்பு ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், கைது செய்யப்பட்டு 10 நாட்களாக பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் இருக்கும் மார்க்கண்டேயனின் ஜாமின் மனு மீதான விசாரணை, தூத்துக்குடி மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி சுபா தேவி முன்னிலையில் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது, இதுசம்பந்தமான வழக்கின் தீர்ப்பை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்துள்ளதால் எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயனின் ஜாமீன் மனு மீதான விசாரணையை இன்றைக்கு (ஜூலை 30) ஒத்திவைத்தார்.

இந்நிலையில், இன்று அந்த வழக்கு மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, இந்த மனு மீதான விசாரணையை இன்று மாலைக்கு ஒத்திவைத்துள்ளார்.

TAGGED:

MARKANDEYAN BAIL
முதலமைச்சர் விஜய்
மிரட்டல்
ஜாமீன்
DMK MLA MARKANDEYAN

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