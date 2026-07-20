முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து சர்ச்சை பேச்சு: திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் கைது
விளாத்திகுளம் எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் மீது 3 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
Published : July 20, 2026 at 9:22 AM IST
தூத்துக்குடி: முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து விமர்சித்து பேசியதற்காக தொடரப்பட்ட வழக்கில், விளாத்திகுளம் தொகுதி திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயனை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் நேற்று முன்தினம் (ஜூலை 18) திமுக சார்பில் வாக்காளர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசிய விளாத்திகுளம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மார்க்கண்டேயன், முதலமைச்சர் விஜய்யை விமர்சித்து பேசியதாக சர்ச்சை எழுந்தது.
சர்ச்சை பேச்சு
குறிப்பாக, “இவ்வளவு கேவலமான முதலமைச்சரை தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல, இந்திய வரலாறே பெற்றது கிடையாது. சட்டசபையில் உங்க அப்பாவை தேடிக் கொண்டிருக்கிறேன், என முன்னாள் முதலமைச்சரை விமர்சிக்கிறார். இதுபோன்ற ஒரு பேச்சை நான் எங்கேயும் கேட்டது இல்லை. விஜய் எங்களை கோமாளி என நினைக்கிறாரா? சட்டசபைக்குள் வைத்துப் பார்த்து கொள்கிறோம்” என்று கூறினார்.
ஏற்கனவே, தவெக அரசு மற்றும் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு எதிராக பேசுபவர்கள் மீது இந்த அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. இதுபோன்ற சூழலில், மிரட்டும் தொனியில் பேசிய எம்எல்ஏவின் இந்த பேச்சு பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.
திமுக எம்எல்ஏ கைது
இந்நிலையில், தூத்துக்குடி தவெக வடக்கு மாவட்ட செயலாளர் பாலசுப்ரமணியன் தூத்துக்குடி மாவட்ட குற்றப்பிரிவு காவல்துறையிடம் புகார் அளித்திருந்தார். அந்த புகாரின் பேரில், இன்று அதிகாலையிலேயே எம்எல்ஏவின் வீட்டிற்கு சென்ற போலீசார், அவரை கைது செய்தனர்.
மார்க்கண்டேயன் கைது செய்யப்பட்டதை தடுத்து நிறுத்தி அவரது ஆதரவாளர்கள் மற்றும் திமுக கட்சியினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. தொடர்ந்து, அவர்களை அப்புறப்படுத்திய போலீசார், கைது செய்யப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர் மார்க்கண்டயனை தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்திற்கு அழைத்து சென்றனர்.
அங்கு அவரிடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடந்து வருகிறது. இதனால், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் 4 அடுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. செய்தியாளர்கள் 100 மீட்டர் தூரத்திற்கு அப்பால் தடுப்பு அமைத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
வழக்குப் பதிவு
விளாத்திகுளம் எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் மீது BNS 351(3) (கடுமையான குற்ற மிரட்டல்); BNS 352 (அமைதிக்குக் குந்தகம் விளைவிக்கும் நோக்கில் திட்டமிட்டு அவமதித்தல்); BNS 353(2) – (சமூகங்களுக்கு இடையே பகைமையைத் தூண்டும் பொய்யான தகவல் பரப்புதல்) ஆகிய மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
முன்பு அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் கைது
முன்னதாக முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து அவதூறாக பேசியதாக, திருச்செந்தூர் தொகுதி திமுக எம்எல்ஏ அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் கடந்த 3-ந் தேதி கைது செய்யப்பட்டார். கைது செய்யப்பட்டு சுமார் 5 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக தூத்துக்குடி எஸ்.பி அலுவலகத்தில் விசாரணை நடத்தப்பட்ட பின்னர், திருச்செந்தூர் நீதிமன்ற நடுவர் முன்னிலையில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, அன்றிரவே (ஜூலை 3 நள்ளிரவு) அவர் ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டார்.