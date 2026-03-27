தமிழ்நாட்டில் டபுள் எஞ்சின், ட்ரிபில் எஞ்சின் எல்லாம் எடுபடாது: திமுக எம்எல்ஏ எழிலன் விமர்சனம்
மதவாத சக்திகளை எதிர்த்து களமாடும் கட்சிகளுக்குத்தான் மக்களின் ஆதரவு உள்ளதாக திமுக எம்எல்ஏ மருத்துவர் எழிலன் கூறியுள்ளார்.
Published : March 27, 2026 at 4:53 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் என்றுமே திராவிட எஞ்சின் தான்; டபுள் எஞ்சின், ட்ரிபில் எஞ்சின் எல்லாம் எடுபடாது என்று திமுக எம்எல்ஏ மருத்துவர் எழிலன் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் ஆயிரம் விளக்கு திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் மருத்துவர் எழிலன் இன்று நிருபர்களை சந்தித்தார். அவர் கூறுகையில், "தேர்தல் காலகட்டம் இது; தேர்தல் களத்தில் திமுக தலைமையிலான மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி களம் காணவுள்ளது. எதிர் தரப்பில் மக்களால் நிராகரிக்கபட்ட கூட்டணியை அமைத்திருக்கிறார்கள்.
திமுக ஆட்சியின் கீழ் சமூக பொருளாதார குறியீட்டில் தமிழ்நாடு முன்னேறி உள்ளது. பன்முகதன்மையில் சிறந்த மாநிலமாக தமிழ்நாடு திகழ்கிறது. ஜனநாயக விரோத சக்திகளை வீழ்த்துவதற்கு தமிழக மக்கள் தயராகி வருகின்றனர். கடந்த ஓராண்டாக தேர்தல் களத்தை திமுக தயார்படுத்தி வருகிறது. எனவே நிச்சயமாக 200- க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் வெற்றி பெறுவோம்.
தமிழ்நாட்டில் என்றுமே திராவிட எஞ்சின் தான்; டபுள் எஞ்சின், ட்ரிபில் எஞ்சின் எல்லாம் இங்கு எடுபடாது. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், ஏழை, எளிய மக்கள் பாதிக்காத வகையில் பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறார். கூட்டணி கட்சித் தலைவர்கள் சுமூகமாக ஒத்துழைப்பை அளித்து வருகின்றனர். சகோதரத்துவ உணர்வோடு கூட்டணிக் கட்சிகளை முதலமைச்சர் அணுகுகிறார். தேர்தல் களத்திற்கு சென்றவுடன் இப்போது உள்ள சிறு சிறு குழப்பங்களும் காணாமல் போகும்; திமுக தேர்தல் அறிக்கை, அனைத்து தரப்பு மக்களையும் திருப்தி செய்யும் அளவுக்கு உள்ளது. இது, எங்கள் வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும்.
தமிழ்நாட்டிற்கு சிறிதும் ஒத்துவராத மதவாத சக்திகளை எதிர்த்து களமாடும் கட்சிகளுக்குத்தான் மக்களின் ஆதரவு உள்ளது. இந்த தேர்தல் தமிழ்நாட்டின் கலாச்சாரத்தையும், மாண்பையும் பாதுகாக்கும் தேர்தல். கூட்டணி கட்சி தலைவர்களும் இதில் தெளிவாக உள்ளனர். கூட்டணியை பொறுத்தவரை நாங்கள் 'பெரிய அண்ணன்' மனப்பான்மையுடன் நடந்து கொள்ளவில்லை. சகோதரத்துவ உணர்வின் அடிப்படையில் மதவாத சக்திகளை எதிர்த்து தேர்தலில் களம் காண்கிறோம்" எனக் கூறினார்.