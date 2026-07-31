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திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் ஜாமீன் மனு ஆக.3 இல் விசாரணைக்கு வருகிறது

முதலமைச்சர் விஜய்க்கு மிரட்டல் விடுக்கும் வகையில் பேசியதாக கைது செய்யப்பட்ட திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 31, 2026 at 5:29 PM IST

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சென்னை: விளாத்திக்குளம் திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் ஜாமீன் கோரி தாக்கல் செய்த மனு வரும் ஆகஸ்ட் 3 -ஆம் தேதி விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளது.

நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றதையடுத்து வாக்காளர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் கடந்த ஜூலை 18- ஆம் தேதி அன்று தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டியில் திமுக பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்று பேசிய விளாத்திகுளம் எம்எல்ஏ மார்கண்டேயன், முதலமைச்சர் விஜயக்கு மிரட்டல் விடுக்கும் வகையில் பேசியது தொடர்பான காணொளி சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

இதையடுத்து, கடந்த ஜூலை 19 -ம் தேதி தூத்துக்குடி மாவட்ட குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர், திமுக எம்எல்ஏ மீது வழக்குப்பதிவுச் செய்திருந்தனர். அதைத் தொடர்ந்து, ஜூலை 20- ஆம் தேதி காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்ட திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன், பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். சிறையில் அடைக்கப்பட்ட மார்கண்டேயனை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதிக்கோரி காவல்துறைத் தாக்கல் செய்த மனுவை நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. அதேபோல், ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் என திமுக எம்எல்ஏ தாக்கல் செய்த மனுவையும் தூத்துக்குடி நடுவர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.

இந்நிலையில், சிறையில் அடைக்கப்பட்ட உத்தரவை ரத்து செய்யக்கோரியும், ஜாமீன் வழங்கக்கோரியும் மார்கண்டேயன் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்தார். இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம் தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்துள்ளது. தீர்ப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஜாமீன் கோரிக்கையை மட்டும் திரும்பப் பெற அனுமதிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை ஏற்ற உயர்நீதிமன்றம் ஜாமீன் கோரிக்கையை மட்டும் தள்ளுபடி செய்தது. உயர்நீதிமன்றம் ஜாமீன் கோரிக்கையை தள்ளுபடி செய்த நிலையில், தூத்துக்குடி முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் என மார்கண்டேயன் புதிதாக வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

வழக்கை விசாரித்த தூத்துக்குடி அமர்வு நீதிமன்றம், மார்க்கண்டேயன் மீதான ஜாமீன் வழக்கை தள்ளுபடி செய்தது. இந்நிலையில், உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஜி.கே இளந்திரையன் முன்பு ஆஜரான திமுக வழக்கறிஞர் சரவணன், மார்க்கண்டேயன் ஜாமீன் மனுவை அவசரமாக விசாரிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தார். அதனை ஏற்ற நீதிபதி, அவரது ஜாமீன் மனு வரும் ஆகஸ்ட் 03- ஆம் தேதி விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

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TAGGED:

திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
VILATHIKULAM CONSTITUENCY
CM VIJAY
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