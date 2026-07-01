முதல்வர் விஜய் குறித்து அவதூறு பேச்சு - முன்ஜாமின் கேட்டு அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மனு
அரசியல் உள்நோக்கத்துடன் தனக்கு எதிராக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக முன்ஜாமின் மனுவில் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : July 1, 2026 at 3:58 PM IST
சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து அவதூறாக பேசியதாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில், திருச்செந்தூர் தொகுதி திமுக எம்.எல்.ஏ அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் முன் ஜாமீன் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளார்.
முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் பிறந்தநாள் விழாவை முன்னிட்டு, திருச்செந்தூர் அருகே ஆத்தூர் பகுதியில் கடந்த ஜூன் 20-ஆம் தேதி திமுக சார்பில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.
இதில் பேசிய திமுக எம்.எல்.ஏ அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், முதல்வர் விஜய் குறித்து ஒருமையிலும், அவதூறாகவும் பேசியதாக தவெக நகரச் செயலாளர் செல்வம் ஆத்தூர் காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்தார். செல்வம் அளித்த இந்த புகாரின் அடிப்படையில், எம்.எல்.ஏ அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மீது ஆத்தூர் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள இந்த வழக்கில் தன்னை காவல்துறை கைது செய்யக்கூடும்
என்பதால் தனக்கு முன் ஜாமீன் வழங்கக் கோரி, அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருக்கிறார்.
அந்த மனுவில், 'ஆளுங்கட்சியின் நடவடிக்கைகள் மீது மக்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள எதிர்ப்பு குறித்து பிரதான எதிர்க்கட்சி எம்.எல்.ஏ. என்ற முறையில் தான் பேசியதாகவும், அரசியல் கருத்துக்களை நேர்மையாக எடுத்துக் கொள்ளாமல், அரசியல் உள்நோக்கத்துடன் தனக்கு எதிராக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது' எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த வழக்கு விரைவில் விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.