மக்கள் தீர்ப்பை ஏற்கிறோம்: திமுக இனி சிறப்பான எதிர்க்கட்சியாக செயல்படும் - மு.க. ஸ்டாலின்
“என்னைப் போன்றே களத்தில் உழைத்த தலைவர் கருணாநிதியின் அன்பு உடன்பிறப்புகள் அனைவருக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றி” என மு.க.ஸ்டாலின் உருக்கமாக பதிவிட்டுள்ளார்.
Published : May 4, 2026 at 8:56 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் திமுக இரண்டாம் இடம் பிடித்திருக்கும் நிலையில், அக்கட்சியின் தலைவரும், முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.
மு.க.ஸ்டாலின் போட்டியிட்ட கொளத்தூர் தொகுதியில், தவெக வேட்பாளரிடம் 8,795 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தனது வெற்றியை பறிகொடுத்தார். தேர்தலுக்குப் பிந்தைய பெரும்பாலான கருத்துக்கணிப்புகளில் திமுக கூட்டணி வெற்றிபெற்று ஆட்சியமைக்கும் என்றிருந்த நிலையில், தற்போது சுமார் 73 தொகுதிகளில் மட்டுமே வென்று 2-ஆம் இடம் பிடித்துள்ளது.
இதனால், கட்சித் தொண்டர்கள் அதிர்ச்சியில் உறைந்திருக்கும் நிலையில், ஸ்டாலின் தனது சமூக வலைத்தள பக்கத்தில் உருக்கமாக பதிவிட்டுள்ளார். அதில், மக்கள் தீர்ப்பை தலைவணங்கி ஏற்பதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
தொடர்ந்து, தேர்தலில் வெற்றிபெற்ற அனைவருக்கும் வாழ்த்துகள் தெரிவித்திருக்கும் அவர், “கடந்த ஐந்தாண்டு காலத்தில் ஏராளமான திட்டங்களை உருவாக்கி, தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு நல்லாட்சியை வழங்கினோம். தமிழ்நாட்டை அனைத்து வகையிலும் உயர்த்தினோம். தேர்தல் களத்தில் எங்களது சாதனைகளைச் சொல்லியே வாக்குகளைக் கேட்டோம்.
மக்களுக்குச் செய்து கொடுத்த நலத்திட்டங்கள் தொடருவதற்கு வாக்கு கேட்டு நாங்கள் பரப்புரை செய்தோம். திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியை ஆதரித்து வாக்களித்த தமிழ்நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் நான் எனது மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
வாக்களித்தவர்களுக்கு மட்டுமல்ல, வாக்களிக்க மறந்தவர்களுக்கும் சேர்த்தே ஆட்சி நடத்தினேன். அனைத்து மக்களுக்கும் உண்மையாக இருந்தேன். நான் எனது மனச்சாட்சிப்படியே செயல்பட்டேன்.
நான் எனது சக்தியை மீறி உழைத்தேன். என்னைப் போன்றே களத்தில் உழைத்த என் உயிரோடு கலந்திருக்கும் தலைவர் கருணாநிதியின் அன்பு உடன்பிறப்புகள் அனைவருக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றி.
எங்களோடு தோளோடு தோள் நின்ற தோழமை இயக்கத் தலைவர்கள், நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. எனது அரசியல் பொதுவாழ்வில் அதிகப்படியான வெற்றியையும் பார்த்துள்ளேன்; தோல்விகளையும் சந்தித்துள்ளேன்.
எனவே, லட்சியமும் கொள்கையும்தான் முக்கியமே தவிர, வெற்றி தோல்விகள் மட்டுமல்ல என்று செயல்படக் கூடியவன் நான். அதனால் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் அரசியல் பயணம் தொய்வில்லாமல் தொடரும். இதுவரை மக்களுக்காகச் சிறப்பான ஆளும்கட்சியாகச் செயல்பட்ட தி.மு.க. இனி சிறப்பான எதிர்க்கட்சியாகச் செயல்படும்” என்று தனது பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.