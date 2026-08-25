கொளத்தூர் தொகுதி தேர்தல் முடிவு - மு.க.ஸ்டாலின் தாக்கல் செய்த வழக்கின் விசாரணை எப்போது?
சட்டமன்ற தேர்தலில் கொளத்தூர் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் வி.எஸ். பாபு வெற்றி பெற்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : August 25, 2026 at 3:59 PM IST
சென்னை: முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தாக்கல் செய்த தேர்தல் வழக்கு மீது விரைவில் விசாரணை நடத்தப்படும் என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் சட்டப் பேரவை தேர்தல் நடைபெற்றது. இதில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் அதிக தொகுதிகளில் வென்று அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய், கடந்த மே 10-ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பதவியேற்றுக் கொண்டார்.
இந்த தேர்தலில் தி.மு.க.வின் தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் சென்னை கொளத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிட்டு, த.வெ.க. வேட்பாளர் வி.எஸ். பாபுவிடம் தோல்வி அடைந்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, தேர்தலில் கொளத்தூர் தொகுதியில் இரண்டாவது இடத்தைப் பிடித்த முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சார்பில் தேர்தல் ஆணையத்திடம் மனு அளிக்கப்பட்டது. அதன்படி, கொளத்தூர் தொகுதியில் பயன்படுத்தப்பட்ட 14 வாக்குச்சாவடிகளில் உள்ள மின்னணு வாக்கு எண்ணும் இயந்திரங்கள், ஓட்டுக்கு ஒப்புகைச் சீட்டு இயந்திரங்கள் ஆகியவை தேர்தல் ஆணையத்தின் மூலம் சரிபார்க்கப்பட்டன.
இதையடுத்து, இந்த தேர்தலில் முறைகேடுகள் நடந்துள்ளதாக கூறி, முன்னாள் முதலமைச்சரும், தி.மு.க. தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அந்த மனுவில், முறைகேடுகள் நடந்துள்ளதால் கொளத்தூர் தொகுதியில் உள்ள அனைத்து வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மற்றும் வி.வி.பேடுகளை மீண்டும் சரிபார்க்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உத்தரவிட வேண்டும்.
மேலும், கொளத்தூர் தொகுதியில் த.வெ.க. சட்டமன்ற உறுப்பினர் வி.எஸ். பாபு வெற்றி பெற்றதை செல்லாது என அறிவிக்க வேண்டும் எனவும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டிருந்தது.
இந்த நிலையில், இந்த வழக்கை அவசரமாக விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி அருள் முருகன் அமர்வில், தி.மு.க. சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் ஜெ. ரவீந்திரன் முறையிட்டார்.
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இதனை ஏற்றுக் கொண்ட தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி அருள் முருகன் அமர்வு , முன்னாள் முதலமைச்சரும், தி.மு.க. தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் தாக்கல் செய்த இந்த மனு வரும் திங்கள் அல்லது செவ்வாய்க்கிழமை விசாரணைக்கு எடுத்து கொள்ளப்படும் என தெரிவித்தனர்.