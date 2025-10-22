'நெல் கொள்முதல் தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிசாமியின் குற்றச்சாட்டில் உண்மையில்லை' - அமைச்சர்கள் மறுப்பு!

ETV Bharat / state

உணவுத்துறை அமைச்சர் சக்கரபாணி, நாளொன்றுக்கு 2,000 மூட்டைகள் நெல் கொள்முதல் செய்யப்படுவதாக சட்டமன்றத்தில் தவறான தகவலை கூறியதாக எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம்சாட்டியிருந்தார்.

அமைச்சர்கள் சக்கரபாணி, சிவ.வீ.மெய்யநாதன்
Published : October 22, 2025 at 8:24 PM IST

மயிலாடுதுறை: நெல் கொள்முதல் தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்த குற்றச்சாட்டில் உண்மையில்லை என அமைச்சர்கள் சக்கரபாணி, எம்ஆர்கே பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியுள்ளதால் கடலோர டெல்டா மாவட்டங்களில் அதீத கனமழை பெய்யக்கூடும் என தென் மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு வெளியிட்டது. அதன்படி மயிலாடுதுறை மாவட்டத்திற்கு ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், மயிலாடுதுறை மாவட்டம் குத்தாலம் அருகே மேலையூர் கிராமத்தில் இயங்கி வரும் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் உணவுத்துறை அமைச்சர் சக்கரபாணி, பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் சிவ. வீ.மெய்யநாதன் ஆகியோர் இன்று நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனர்.

ஆய்வுக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அமைச்சர் சக்கரபாணி, ''டெல்டா மாவட்ட ஆட்சியர்களின் கோரிக்கைக்கு இணங்க, நெல்லின் ஈரப்பதத்தை 22 சதவீதமாக உயர்த்தி தர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இன்றைய தேதியில் 700 அரிசி ஆலைகளில் 12 லட்சம் மெட்ரிக் டன் மாதந்தோறும் அரைக்கின்ற அளவுக்கு அரவைத் திறனை வைத்திருக்கிறோம். இதனுடன் மத்திய அரசு கூறிய படி, விவசாயிகளிடம் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட அரிசியுடன், செறிவூட்டப்பட்ட அரிசியை கலந்து பொதுமக்களுக்கு வழங்கவுள்ளோம். இதுவே, நெல் மூட்டைகள் தேக்கத்துக்கு காரணம்.'' என தெரிவித்தார்.

அதை தொடர்ந்து ''தினந்தோறும் 2,000 மூட்டை நெல் கொள்முதல் செய்திருந்தால் நெல் தேக்கம் அடைந்திருக்காது'' என எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியது குறித்த கேள்விக்கு, ''முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்றப்பின், ஒவ்வொரு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் 800 மூட்டைக்கு பதிலாக 1,000 மூட்டைகள் வாங்க வேண்டும் என அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் ஒரு இயந்திரத்திற்கு பதிலாக நெல் அதிகமாக வரும் நேரங்களில் 2 இயந்திரங்கள் வைத்து 3,000 மூட்டைகள் வரை வாங்கி வருகின்றோம். இதனை எடப்பாடி பழனிசாமி நேரில் சென்று பார்த்துவிட்டு பேச வேண்டும். வரும் காலங்களில் ஒரே இடத்தில் 5,000 மூட்டைகள் தானியங்கி முறையில் நெல் கொள்முதல் பணிகள் நடைபெறுவதற்கான நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது'' என்றார்.

இதையும் படிங்க: 'தண்ணீரை தொடக் கூடாதா'? செம்பரம்பாக்கம் ஏரி ஆய்வின் போது கொந்தளித்த செல்வப்பெருந்தகை!

'ஆயிரம் மூட்டைகள் கொள்முதல்'

முன்னதாக, சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த வேளாண்துறை அமைச்சர் எம்ஆர்கே பன்னீர் செல்வமும் இபிஎஸ் பேச்சுக்கு மறுப்பு தெரிவித்து இருந்தார். அப்போது பேசிய அவர், '' நெல் கொள்முதல் செய்யப்படாமல் காலதாமதம் ஏற்படுத்துவதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி பொத்தாம் பொதுவாக பொய் கூறுகிறார். குறை சொல்ல வேண்டும் என்று அரசை குறை கூறி குற்றம்சாட்டி வருகிறார்" என அவர் கூறினார்.

