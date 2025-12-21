நாங்கள் தீய சக்தி இல்லை மக்கள் சக்தி - விஜய்க்கு அமைச்சர் ரகுபதி பதிலடி
எம்ஜிஆரையும், விஜயையும் ஒப்பிடவே முடியாது. விஜய் எந்த காலத்திலும் எம்ஜிஆர் ஆக முடியாது என்று திமுக அமைச்சர் ரகுபதி தெரிவித்துள்ளார்.
புதுக்கோட்டை: நாங்கள் தீய சக்தி இல்லை, தூய சக்தி பற்றியும் கவலைப்படமாட்டோம். எங்களிடம் இருப்பது மக்கள் சக்தி. விஜய்க்கு மக்கள் சக்தியைப் பற்றி தெரியாது என அமைச்சர் ரகுபதி பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம் வடவாளம் கிராமத்தில் 'நலம் காக்கும் ஸ்டாலின்' திட்டத்தை அமைச்சர் ரகுபதி தொடங்கி வைத்தார்.
பின்னர் அவர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து பேசினார். அப்போது, ஈரோட்டில் கடந்த 18 ஆம் தேதி நடைபெற்ற தவெக பொதுக்கூட்டத்தில் அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய், ‘திமுக தீயசகதி என்றும் தவெக தூயசக்தி’ எனவும் விமர்சனம் செய்தது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.
அதற்கு, "நாங்கள் தீய சக்தி இல்லை, தூய சக்தி பற்றியும் கவலைப்படமாட்டோம். எங்களிடம் இருப்பது மக்கள் சக்தி. விஜய்க்கு மக்கள் சக்தியைப் பற்றி தெரியாது. சினிமா வசனம் போன்று தீய சக்தி, தூய சக்தி என்று பேசியுள்ளார். எங்களிடம் மக்கள் சக்தி உள்ளது. விஜய்க்கு சிலப்பதிகாரமும் தெரியாது ஒன்றும் தெரியாது. எழுதிக் கொடுப்பதை வாசிக்க மட்டும்தான் தெரியும்” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "திராவிட மாடல் ஆட்சியையும், திராவிட கலாச்சாரத்தையும் தமிழ்நாட்டில் இருந்து பிரிக்க முடியாது. பெரியாரை கொள்கை தலைவராக விஜய் ஏற்றுக்கொண்டபோது, திராவிடத்தை ஏற்றுக் கொண்டுள்ளார் என்றுதான் அர்த்தம். பாஜகவின் சி- டீமாக இருப்பதால் விஜய் அதை மறைக்கலாம். ஆனால் எந்த காலத்திலும் அவர் நினைப்பது நடக்காது. ஆறு மாதம் நடித்துவிட்டு முதலமைச்சராவது சினிமாவில் நடக்கும், அரசியலில் நடக்காது," என்றார்.
விஜய் எம்ஜிஆர் ஆக முடியாது
மேலும் பேசிய அவர், "எம்ஜிஆர் 1972-ல் கட்சி ஆரம்பித்தார். அவர் திண்டுக்கல் இடைத்தேர்தல் வெற்றி பெற்ற பிறகுதான் அவர் கட்சி உறுதியானது. அதேபோல், விக்கிரவாண்டி மற்றும் ஈரோடு இடைத்தேர்தலில் விஜய் நின்று அவர் பலத்தை காட்டியிருந்தால், இன்று அவர் பேசலாம். ஆனால், இரண்டு தேர்தல்களிலும் அவர் புறமிட்டு ஓடிவிட்டார். எம்ஜிஆரையும் விஜயையும் ஒப்பிடவே முடியாது. விஜய் எந்த காலத்திலும் எம்ஜிஆர் ஆக முடியாது. சினிமா பாணியில் விஜய் பேசி வருகிறார். விஜய் நூறு பேரை சினிமாவில் அடிப்பார். அதேபோல் தான் தரம் தாழ்ந்து பேசுகிறார். அவரைப் போல் நாங்கள் இல்லை” என்றார்.
திமுகவை மறைமுகமாக ஆதரிக்கும் எண்ணம் அதிமுக தொண்டர்களுக்கு உண்டு
திருச்செந்தூர் விவகாரம், 100 நாள் வேலை திட்ட பெயர் மாற்ற விவகாரம் குறித்து விஜய் கருத்து தெரிவிக்காதது குறித்த கேள்விக்கு, “பாஜகவின் சி-டீம் தான் விஜய். கருத்து சொல்லமாட்டார்” என்றார்.
மேலும், "எடப்பாடி பழனிசாமி கூட்டணியை மட்டும் தான் நம்பியிருக்கிறார். அவருக்கு கொள்கை வேறு, கூட்டணி வேறு என்று சொல்ல தகுதி கிடையாது. கொள்கையை விட்டுவிட்டு தான் பாஜகவின் அடிமையாக அவர் இருக்கிறார். திமுகவை மறைமுகமாக ஆதரித்தால் தமிழ்நாடு தலை நிமிர்ந்து நிற்கும். தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சருக்கு இன்னும் பலம் கிடைக்கும் என்ற எண்ணம் அதிமுக தொண்டர்களுக்கு உள்ளது" என்று அமைச்சர் ரகுபதி பேசினார்.