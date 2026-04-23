கேரவன் அரசியலை மக்கள் ஏற்று கொள்ளமாட்டார்கள்; வாக்குப்பதிவிற்கு பின் விஜய்யை விமர்சித்த அமைச்சர் ரகுபதி

திமுக கூட்டணி 200 முதல் 210 இடங்களில் வெற்றிப் பெறும் என்று அமைச்சர் ரகுபதி நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

Published : April 23, 2026 at 4:13 PM IST

புதுக்கோட்டை: கேரவன் அரசியலை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளமாட்டார்கள் என்று தவெக தலைவர் விஜய்யை அமைச்சர் ரகுபதி விமர்சித்துள்ளார்.

புதுக்கோட்டை மாவட்டம், திருமயம் சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக வேட்பாளராக போட்டியிடும் அமைச்சர் ரகுபதி புதுக்கோட்டையில் உள்ள ராணியார் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் காலை 7 மணிக்கு தனது வாக்கை பதிவு செய்தார்.

அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளரிடம் பேசிய அவர், "இந்த தேர்தலில் திமுக அமோக வெற்றி பெற்று இரண்டாவது முறையாக ஸ்டாலின் ஆட்சி அமைப்பார். இந்த தேர்தலில் நாங்கள் தான் முதல் இடம் பிடிப்போம், இரண்டாவது இடத்தை யார் பிடிப்பார்கள் என்பது தெரியவில்லை.

அக்னி நட்சத்திரம் வந்தால் தான் மழை வரும். எம்ஜிஆர் என்பவர் வேறு; விஜய் என்பவர் வேறு. எம்.ஜி.ஆர் எம்எல்சியாக பதவி வகித்து திமுகவிலிருந்து பின்னர் ஆட்சிக்கு வந்தார். இவர் நேரடியாக முதல்வராக ஆசைப்படுகிறார்.

கேரவன் அரசியலை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளமாட்டார்கள். கேரவனில் இருந்து வந்து அரை மணி நேரம் மக்களை சந்தித்துவிட்டு மீண்டும் கேரவனுக்கு செல்லும் நபரை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளமாட்டார்கள். திமுக கூட்டணி 200 முதல் 210 இடங்களை பிடிக்கும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது" என்று அமைச்சர் ரகுபதி கூறினார்.

திமுகவுக்கும் தவெகவிற்கும் தான் போட்டி என்றும், அதிமுகவை மற்றும் பலர் என்று விஜய் கூறியதற்கு பதில் அளித்த ரகுபதி, "அதிமுகவை விஜய் கட்சியாகவே நினைக்கவில்லை என்று அர்த்தம். எங்களைப் பொறுத்தவரை நாங்கள் தான் முதலிடம். இரண்டாவது இடத்திற்கு தான் போட்டி நடைபெற்று வருகிறது" என்று கூறினார்.

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் புதுக்கோட்டை, திருமயம், கந்தர்வகோட்டை, ஆலங்குடி, அறந்தாங்கி, விராலிமலை என ஆறு சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று காலை 7 மணிக்கு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த மாவட்டத்தில் மொத்தம் 6,46,171 ஆண் வாக்காளர்களும், 6,63,626 பெண் வாக்காளர்களும், 70 மூன்றாம் பாலினத்தவர் என மொத்தம் 13,09,867 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். பொதுமக்கள் வாக்கு செலுத்த வசதியாக மொத்தம் 1,683 வாக்குச்சாவடி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் முழு கட்டுப்பாட்டில் நடைபெறும் வரும் இந்த தேர்தலில் ஆண்கள், பெண்கள், முதியவர்கள் என அனைவரும் நீண்டவரிசையில் நின்று வாக்கு செலுத்தி வருகின்றனர். குறிப்பாக இளம் வாக்காளர்கள் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் வாக்கு செலுத்தி வருகின்றனர்.

