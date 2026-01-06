ETV Bharat / state

எடப்பாடி பழனிசாமி பகல் கனவு கண்டு கொண்டிருக்கிறார் - அமைச்சர் ரகுபதி கிண்டல்

தமிழ்நாட்டில் அமித் ஷாவை மண்ணை கவ்வ வைப்போம் என்று திமுக அமைச்சர் ரகுபதி சபதம் ஏற்றுள்ளார்.

அமைச்சர் ரகுபதி
அமைச்சர் ரகுபதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 6, 2026 at 9:59 AM IST

புதுக்கோட்டை: திமுக கூட்டணியிலிருந்து காங்கிரஸ் வெளியேறப் போகிறது என்று எடப்பாடி பழனிசாமி பகல் கனவு கண்டு வருகிறார் என்று தமிழக இயற்கை வளங்கள் துறை அமைச்சர் ரகுபதி கூறியுள்ளார்.

கல்லூரி மாணவர்களுக்கு விலையில்லா மடிக்கணினி வழங்கும் விழா புதுக்கோட்டையில் நேற்று நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் தமிழக அமைச்சர் ரகுபதி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். விழாவுக்கு பின் அமைச்சர் ரகுபதி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது அவர், "தமிழக வரலாற்றில் பொங்கல் பண்டிகைக்கு ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு இதுவரை 2,500 ரூபாய்க்கு மேல் கொடுக்கப்படவில்லை . ஆனால் இந்த முறை திமுக அரசு 3,000 ரூபாய் கொடுத்துள்ளது. இந்த 3,000 ரூபாயை வாங்கிக்கொண்டு ஓட்டுப்போட்டு விடுவார்கள் என நம்புகிறீர்களா..? எங்களது திட்டங்களை வைத்துதான் மக்கள் ஓட்டு போடுவார்கள். எங்களது திட்டங்கள் மக்களை சென்றடைந்துவிட்டன. தமிழகத்தில் நாங்கள் அமித் ஷாவை மண்ணைக் கவ்வ வைப்போம்," என்றார்.

உதயநிதி முதலமைச்சரா?

மேலும் பேசிய அவர், "உதயநிதியை முதலமைச்சர் என்று நாங்கள் எப்போதும் சொல்லவில்லை. துணை முதலமைச்சர் என்றுதான் கூறி வருகிறோம். இந்த தேர்தலில் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் ஸ்டாலின் தான்.எதிர்காலத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் தலைவராக வரலாம்.தேர்தல் பணிக்காக அவர் இன்று சுழன்று பணியாற்றி வருகிறார்," என்றார்.

நம்பர் ஒன் ஊழல்வாதி

ஊழல் குற்றச்சாட்டு குறித்து கருத்து சொல்கிற தகுதி எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு இல்லை என்று கூறிய அமைச்சர் ரகுபதி, அவர்தான் நம்பர் ஒன் ஊழல்வாதி என்று சாடினார். அமித் ஷா மேடை ஏறுவதற்கு தாமதமாவதற்கு கூட்டம் இல்லாததே காரணம். தமிழகத்தில் அமித் ஷாவுக்கு இடம் கிடையாது.

பாஜக கூட்டணியில் உள்ள அதிமுகவே இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை. முதலில் கூட்டணி கட்சிகளின் கூட்டம் என்றுதான் அவர்கள் அறிவித்தார்கள். ஆனால் நேற்று நடந்த கூட்டத்தில் அதிமுக கலந்து கொள்ளவில்லை. அமித் ஷா சொல்வது கூட்டணி கட்சிகளிடமே நடக்கவில்லை; அப்புறம் எங்கு வெளியே நடப்பது? என்று கேள்வி எழுப்பிய அமைச்சர், தமிழக அமைச்சர்கள் ஊழலில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் என்று கூறுவது தான் வேடிக்கையானது என்று கூறினார்.

மேலும், திமுக கூட்டணியிலிருந்து காங்கிரஸ் வெளியேறப் போகிறது என்று எடப்பாடி பழனிசாமி பகல் கனவு கண்டு வருகிறார். எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சர் என்று பாஜக கூறவில்லை. எங்களுடைய கூட்டணி வலுவாகத்தான் உள்ளது எனவும் அமைச்சர் ரகுபதி தெரிவித்தார்.

இந்தியா கூட்டணி உறுதியாக உள்ளது

காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் பல்வேறு கருத்துக்கள் இருக்கலாம். ஆனால் அது எங்கள் பிரச்சனையாகாது.இந்தியா கூட்டணி தமிழகத்தில் மிக பலமாக உள்ளது. இங்கிருந்து எந்தக் கட்சியும் வெளியே செல்லாது. அக்கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை இதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். மாணிக்தாகூரோ, ஜோதிமணியோ சொல்வது அவர்கள் கருத்து. ஜோதிமணியை தாங்கி பிடித்தது திமுக தான் என்றும் அமைச்சர் ரகுபதி தெரிவித்துள்ளார்.

திமுகவை தோற்கடித்தே தீர்வோம் என்று அமித் ஷா கூறியுள்ளது குறித்த கேள்விக்கு, "தமிழகத்தில் அமித் ஷாவையே நாங்கள் மண்ணை கவ்வ வைப்போம். '90 நாட்களில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும்' என்று அண்ணாமலை கூறி வருகிறார். ஆனால் எந்த 90 நாட்கள் என்று அவர் தெரிவிக்கவில்லை.அண்ணாமலை எதையாவது சொல்லிக் கொண்டே தான் இருப்பார். அதைப்பற்றி எல்லாம் நாங்கள் கவலைப்பட அவசியமில்லை" என்று அமைச்சர் ரகுபதி பதிலளித்தார்.

