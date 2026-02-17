மேடைக்கு மேடை திருக்குறள் கூறிவிட்டு தமிழகத்தை வஞ்சிப்பதா? பாஜகவை சாடிய அமைச்சர்
2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் வெறும் அரசியல் மாற்றத்துக்கானது அல்ல. இது, தமிழர்களின் உரிமைகளை மீட்டெடுப்பதற்கான யுத்தம் என்பதை மக்கள் உணர வேண்டும் என அமைச்சர் மெய்யநாதன் கூறினார்.
Published : February 17, 2026 at 8:08 AM IST
மயிலாடுதுறை: மேடைக்கு மேடை திருக்குறளையும், தமிழ் பழமொழிகளையும் மட்டும் கூறிவிட்டு, தமிழ்நாட்டுக்கு எந்தவொரு நிதியையும் ஒதுக்காமல் மத்திய பாஜக அரசு வஞ்சித்து வருவதாக அமைச்சர் மெய்யநாதன் விமர்சித்தார்.
மயிலாடுதுறை மாவட்டம் தரங்கம்பாடி தாலுக்கா செம்பனார்கோவிலில் 'தமிழ்நாடு தலைகுனியாது' என்ற தலைப்பில் பூம்புகார் சட்டமன்ற தொகுதி சாதனை விளக்க பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.
மாவட்ட செயலாளர் நிவேதா எம். முருகன் எம்.எல்.ஏ. தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் சிவ.வீ.மெய்யநாதன், தலைமைக் கழக செய்தி தொடர்பாளர் பேராசிரியர் கான்ஸ்டன்டைன் ரவீந்திரன் ஆகியோர் பங்கேற்று சிறப்புரையாற்றினர்.
கூட்டத்தில் அமைச்சர் மெய்யநாதன் பேசுகையில், "பெண்களுக்கு சொத்துரிமை, கல்வி உரிமை மற்றும் சம உரிமை கிடைக்க பெரும் வேள்வியையே நடத்தியவர் தந்தை பெரியார். அவரது சிந்தனைகளுக்கு மறைந்த முதல்வர் கருணாநிதி முழு வடிவம் கொடுத்தார். பெண்களுக்கு கல்வி மற்றும் அரசு வேலைவாய்ப்புகளில் முதலில் 30 சதவீதம் இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டது. இதன் பலனாக, இன்று 50 சதவீதத்துக்கும் அதிகமான பெண்கள் உயர் பதவிகளிலும், அரசு வேலைகளிலும் கல்வி நிறுவனங்களிலும் பங்காற்றி வருகிறார்கள்.
உள்ளாட்சித் துறையில் பெண்களுக்கு 33% இடஒதுக்கீடு வழங்கியவர் கருணாநிதி. தற்போது அதை 60 சதவீதமாக ஆக உயர்த்தி பெண்களின் பெரும் அரசியல் பங்கேற்பை ஸ்டாலின் உறுதி செய்துள்ளார். தமிழ்நாட்டில் 1 கோடியே 31 லட்சம் குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மகளிர் உரிமைத் தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இது பெண்களின் பொருளாதார தன்னிறைவை மேம்படுத்தியுள்ளது. பேருந்துகளில் பெண்களுக்கு விடியல் பயணம் (கட்டணமில்லா பயணம்), 5 பவுனுக்கும் குறைவாக வைக்கப்பட்டிருந்த நகைக் கடன் தள்ளுபடி போன்ற திட்டங்கள் பெண்களின் வாழ்வில் பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
தமிழகத்தை வஞ்சிக்கும் மத்திய அரசு
மத்திய அரசுக்கு செலுத்தப்படும் ஜிஎஸ்டி (GST) வரிப் பகிர்வில், தமிழகம் செலுத்தும் ஒவ்வொரு 1 ரூபாய்க்கும் 29 பைசா மட்டுமே திரும்பக் கிடைக்கிறது. ஆனால், உத்தரப்பிரதேசம் போன்ற மாநிலங்களுக்கு ரூ. 1 லட்சம் கோடி செலுத்தினால், ரூ. 2 லட்சத்து 87 ஆயிரம் கோடி திரும்ப வழங்கப்படுகிறது. இந்த நிதிப் பகிர்வில் உள்ள சமச்சீரற்ற தன்மையை எதிர்த்து முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் போராடி வருகிறார்.
கடந்த 5 ஆண்டுகளில், மேடைக்கு மேடை திருக்குறளையும், 'யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்' என்ற கனியன் பூங்குன்றனாரின் வரிகளையும் பிரதமர் மோடி உள்ளிட்ட பாஜகவினர் மேற்கோள் காட்டிப் பேசி வருகிறார்கள். ஆனால், தமிழகத்திற்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய மட்டும் அவர்களுக்கு மனம் வருவதில்லை.
தமிழகத்தை தொடர்ந்து புறக்கணித்து வரும் மத்திய அரசின் போக்கிற்கு இந்தத் தேர்தல் ஒரு தகுந்த பதிலடியாக இருக்க வேண்டும். 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் வெறும் அரசியல் மாற்றத்துக்கானது மட்டுமல்ல. அது, தமிழர்களின் உரிமைகளை மீட்டெடுப்பதற்கான போர். தமிழர்களின் சுயமரியாதைக்கான நடைபெறும் போர். சமத்துவம், சமூக நீதி மற்றும் உழைப்பின் மதிப்பைப் பாதுகாப்பதற்கான யுத்தம். தமிழ் மொழியையும், தமிழ் பண்பாட்டையும் அழிவில் இருந்து காப்பாற்றுவதற்கான சண்டை தான் இந்த சட்டமன்றத் தேர்தல் என்பதை மக்கள் உணர வேண்டும்" என அமைச்சர் மெய்யநாதன் பேசினார்.