கூரையேறி கோழி பிடிக்க முடியாதவர், வானம் ஏறி வைகுண்டத்தை காட்டுவாராம் - விஜய்யை விமர்சித்த அமைச்சர்
ஆசைக்கு அளவில்லை என்பதற்கு அடையாளம் நடிகர் விஜய் என அமைச்சர் கோவி.செழியன் கூறியுள்ளார்.
Published : December 10, 2025 at 7:28 PM IST
தஞ்சாவூர்: ’கூரையேறி கோழி பிடிக்க முடியாதவர், வானம் ஏறி வைகுண்டத்தை காட்டப் போகிறாராம்’ என தவெக தலைவர் விஜய்யை அமைச்சர் கோவி.செழியன் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.
நடுவூரில் விவசாயிகளிடம் கொள்முதல் செய்யப்படும் நெல்லினை பாதுகாக்க, மேற்கூரை அமைப்புடன் கூடிய நவீன நெல் சேமிப்பு தளங்கள் ஒரு லட்சம் மெட்ரிக் டன் கொள்ளளவில் அமைக்க, ரூ 170.22 கோடியை அரசு ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது. இதனையடுத்து, நடுவூரில் கட்டுமான பணிகள் தொடங்கிட தமிழ்நாடு முதலமைச்சரால் காணொளி காட்சி மூலம் இன்று (டிச 10) அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது.
இந்நிகழ்வில் உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் கோவி.செழியன், முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.எஸ்.பழனி மாணிக்கம், மாவட்ட ஆட்சியர் பிரியங்கா பங்கஜம் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு கட்டிட அடிக்கல் நாட்டினர். பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் அமைச்சர் கோவி.செழியன் பேசுகையில், ”தஞ்சாவூர், திருவாரூர், மயிலாடுதுறை உள்ளிட்ட மாவட்ட விவசாயிகள் உற்பத்தி செய்யும் நெல்லினை பாதுகாப்பான முறையில் பாதுகாத்து, ஆலைகளுக்கு அனுப்பக்கூடிய அரிய திட்டத்தை தமிழ்நாட்டில் முதன்முதலாக அரசு வழங்கியுள்ளது” என்றார்.
தவெக தலைவர் விஜய் குறித்து பேசுகையில், “தமிழ்நாட்டிலேயே வெல்ல முடியாத நடிகர் விஜய், புதுச்சேரியில் வெல்வேன் எனக் கூறியிருப்பது நகைப்பாக உள்ளது. ’கூரையேறி கோழி பிடிக்க முடியாதவர், வானத்தில் ஏறி வைகுண்டத்தை காட்டுவேன் என சொன்னாராம்' என்ற பழமொழி தான் நினைவுக்கு வருகிறது. அவர் தேர்தலில் நிற்கட்டும், முதலில் சில இடங்களில் வெற்றி பெறட்டும், அதன்பிறகு தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி அமைக்கட்டும், அதன் பிறகு புதுச்சேரி போகட்டும், ஆசைக்கு அளவில்லை என்பதற்கு அடையாளம் நடிகர் விஜய்” என்று கூறினார்.
இந்நிகழ்ச்சியில் எம்எல்ஏக்கள் சந்திரசேகரன், நீலமேகம், அசோக்குமார், மேயர் ராமநாதன், துணை மேயர் அஞ்சுகம்பூபதி மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் தியாகராஜன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். தமிழ்நாடு முழுவதும் விவசாயிகளிடம் இருந்து பெறப்படும் நெல்மணிகள் தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழக குடோன்களில் இருப்பு வைக்கப்பட்டு பராமரிப்பு செய்யப்படுகிறது. விவசாயிகளிடம் கொள்முதல் செய்த நெல்மணிகள் திறந்த வெளியில் வைக்கப்பட்டு இருந்தது. இதனால் இயற்கை சீற்றங்கள் ஏற்படும் நேரங்களில் நெல் மூட்டைகள் அதிகம் பாதிக்கப்படுகின்றன.
இதை தவிர்க்கும் போட்டு, திறந்தவெளி சேமிப்பு மையங்களில் கட்டாயம் மேற்கூரை அமைப்புடன் நவீன நெல் சேமிப்பு தளங்கள் அமைப்பது அவசியம் என அரசு கருதி தற்போது ஒரு லட்சம் மெட்ரிக் டன் கொள்ளளவு கொண்ட சேமிப்பு கிடங்கு கட்ட உத்தேசிக்கப்பட்டது. அதன் பொருட்டு தஞ்சாவூர் மாவட்டத்திலேயே மிகப்பெரிய சேமிப்பு கிடங்கு நடுவூர் கிராமத்தில் ஒரு லட்சம் மெட்ரிக் டன் கொள்ளளவில் ரூ 170.22 கோடி திட்ட மதிப்பீட்டில் கட்டுமான பணிகள் தொடங்கிட இன்று அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது