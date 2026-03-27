மனைவிக்கே பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியாதவர் பெண் பாதுகாப்பு பற்றி பேசுவதா? விஜய்யை சாடிய அமைச்சர் கீதாஜீவன்

மனைவிக்கே பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியாதவர் பெண் பாதுகாப்பு பற்றி பேசுவதா? விஜய்யை சாடிய அமைச்சர் கீதாஜீவன்
தனது 'ஜனநாயகன்' படத்துக்காகவே குரல் கொடுக்காத அவர், எங்கிருந்து ஜனநாயக ஆட்சி நடத்தப் போகிறார்?" என அமைச்சர் கீதா ஜீவன் கேள்வியெழுப்பினார்.
Published : March 27, 2026 at 12:39 PM IST
Updated : March 27, 2026 at 12:45 PM IST
தூத்துக்குடி : தனது மனைவிக்கும், பிள்ளைகளுக்கும் பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியாத ஒருவர், பெண் பாதுகாப்பு பற்றி பேசுவதாக தவெக தலைவர் விஜய்யை அமைச்சர் கீதாஜீவன் விமர்சித்தார்.
திமுக கூட்டணி கட்சி சார்பில் தூத்துக்குடியில் பூபால்ராயர்புரம் சந்திப்பில் தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் கலந்துகொண்ட அமைச்சர் கீதா ஜீவன், திமுக அரசின் 5 ஆண்டு சாதனைகளை பொதுமக்களிடம் எடுத்துரைத்து பேசினார்.
மேடையில் பேசிய அவர், “ திமுக ஆட்சியில் மக்களுக்காக பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த ஆட்சியில் பல சாதனைகளை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் செய்துள்ளார். இன்னும் பல சாதனை செய்ய, அவர் தலைமையில் மீண்டும் ஆட்சி அமைய வேண்டும். மக்களை தேடி மக்களுக்காக தொடர்ந்து பணியாற்றி வரும் நாங்கள், இப்போது மீண்டும் மக்களிடமே வந்திருக்கிறோம். மக்கள் என்றுமே நம் பக்கம்தான் இருக்கிறார்கள்.
வெறுப்பு அரசியலை உருவாக்கி தமிழ்நாட்டில் குளிர்காய நினைப்பவர்களுக்கு இங்கு இடம் கிடையாது. ஏற்கனவே கடந்த 2021 சட்டசபை தேர்தலில் அதிமுக - பாஜக கூட்டணி அமைந்தது. மக்கள் அவர்களை புறக்கணித்ததால் மிகப்பெரிய தோல்வியை தழுவினர்” என பேசினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “ தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நாள் வரை நாம் அனைவரும் கடுமையாக உழைக்க வேண்டும். கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு வெள்ளத்தில் தூத்துக்குடி தத்தளித்தபோது மக்கள் பணியாற்றி, மக்களை காத்தது திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகள் மட்டுமே. அப்போது அதிமுகவும், பாஜகவும் எங்கே போனது? இது மக்களுக்கு நன்றாக தெரியும். மக்களை இவர்கள் ஏமாற்ற முடியாது" என பேசினார்.
விஜய் அரசியல் குறித்து பேசிய கீதாஜீவன், ”நான் 1996-ல் இருந்து அரசியலில் இருக்கிறேன். வரும் ஆகஸ்ட் மாதத்துடன் 30 வருடம் முடிவடைகிறது. எங்களுடைய திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் தொடங்கி 75 வருடம் ஆகிறது. ஆனால் ஒரு வருடம் முன்பு கட்சி தொடங்கிட்டு, நான்தான் முதலமைச்சர் என்று சிலர் கூறி வருகிறார்கள்.
பாஜக என்ற வார்த்தையை கூட சொல்வதற்கு அவர்கள் பயந்து சாகிறார்கள். அவரின் பிரச்சாரத்தின்போது கரூரில் இறந்த 41 பேரின் வீட்டுக்குப் போய் அவர் ஆறுதல் சொல்லவில்லை. தனது மனைவி, பிள்ளைகளுக்குமே இவர் பாதுகாப்பு அளிக்கவில்லை. இதில், பெண் பாதுகாப்பு குறித்து அவர் பேசுகிறார்.
அவருடைய படம் 'ஜனநாயகன்' நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கே அவர் குரல் கொடுக்கவில்லை. அப்படியிருக்கையில், இவர் எங்கிருந்து ஜனநாயக ஆட்சி நடத்தப் போகிறார் என தெரியவில்லை" என அமைச்சர் கீதா ஜீவன் விமர்சித்தார்.